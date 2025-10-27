हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shivling Puja: शिवजी से मनचाहा वरदान पाने के लिए सोमवार को ऐसे करें शिवलिंग की पूजा

Shivling Puja: शिवजी से मनचाहा वरदान पाने के लिए सोमवार को ऐसे करें शिवलिंग की पूजा

Shiva Monday worship: सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा से सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, विवाह और संतान सुख की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं मनचाहा वरदान के लिए शिव जी की पूजा कैसे करें.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 27 Oct 2025 05:00 AM (IST)
Shiva Monday worship: सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा से सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, विवाह और संतान सुख की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं मनचाहा वरदान के लिए शिव जी की पूजा कैसे करें.

सोमवार को ऐसे पाएं शिवजी का आशीर्वाद

1/6
हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है. मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा से मनचाहा वरदान मिलता है, साथ ही विवाह, संतान और आर्थिक सुख से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है.
हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है. मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा से मनचाहा वरदान मिलता है, साथ ही विवाह, संतान और आर्थिक सुख से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है.
2/6
सोमवार शिवजी का प्रिय दिन माना गया है. कहते हैं कि अगर भगवान शिव की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाए तो उसकी किस्मत चमक जाती है. उसके पास धन, यश, वैभव सभी कुछ प्राप्त हो जाता है.
सोमवार शिवजी का प्रिय दिन माना गया है. कहते हैं कि अगर भगवान शिव की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाए तो उसकी किस्मत चमक जाती है. उसके पास धन, यश, वैभव सभी कुछ प्राप्त हो जाता है.
3/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सोमवार के दिन दूध, चीनी, सफेद वस्त्र और दही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें. इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सोमवार के दिन दूध, चीनी, सफेद वस्त्र और दही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें. इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं.
4/6
सोमवार की पूजा के दौरान शिवलिंग का जल, दही, दूध, फूल, फल, और मिठाई आदि चीजें चढ़ानी चाहिए. माना जाता है कि शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं.
सोमवार की पूजा के दौरान शिवलिंग का जल, दही, दूध, फूल, फल, और मिठाई आदि चीजें चढ़ानी चाहिए. माना जाता है कि शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं.
5/6
शास्त्रों के अनुसार सुबह गंगाजल डालकर उस पानी से स्नान करें. शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें. भगवान शिव को आक , सफेद फूल, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें. इससे आपको मनचाहा और योग्य जीवनसाथी मिलेगा.
शास्त्रों के अनुसार सुबह गंगाजल डालकर उस पानी से स्नान करें. शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें. भगवान शिव को आक , सफेद फूल, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें. इससे आपको मनचाहा और योग्य जीवनसाथी मिलेगा.
6/6
रुद्राक्ष की माला में ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करते हुए विवाह होने की प्राथना करें. साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें और शिवजी की आरती करें. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.
रुद्राक्ष की माला में ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करते हुए विवाह होने की प्राथना करें. साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें और शिवजी की आरती करें. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.
Published at : 27 Oct 2025 05:00 AM (IST)
Lord Shiva Worship Monday Shiv Puja Hindu Rituals

