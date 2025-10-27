हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है. मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा से मनचाहा वरदान मिलता है, साथ ही विवाह, संतान और आर्थिक सुख से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है.