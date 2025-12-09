Mangalwar Upay: मंगलवार को भूलकर भी न करें ये 3 काम, वरना होगा भारी नुकसान!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Mangalwar Upay: मंगलवार का दिन भगवान बजरंग बलि को समर्पित है. जो लोग रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने में असमर्थ हैं, उन्हें मंगलवार के दिन तो हनुमान जी से जुड़े पाठों का अध्ययन जरूर करना चाहिए.

आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के नामों का जाप करते हैं, उनकी चालीसा गाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सामान्य-सी गलतियां आपके पुण्य को नष्ट कर सकती है.

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा, साहस और क्रोध का भी ग्रह भी है. इस दिन कुछ खास काम करने से आपकी शांति, सेहत और किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

मंगलवार के दिन क्या करने से बचना चाहिए?

मंगलवार के दिन भूलकर भी गुस्सा करने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की ऊर्जा झगड़ों को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है.

मंगलवार के दिन सर्जरी या किसी भी तरह के मेडिकल सर्जरी से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ठीक होने में अधिक समय लग सकता है.

मंगलवार के दिन किसी भी लाल चीज या आग का अपमान करने से बचना चाहिए. ऐसी गलती करने से मंगल दोष और मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है.

मंगलवार को क्या करना सही माना जाता है?

अपनी सुरक्षा और ताकत के लिए “ॐ अंगारकाय नमः” मंत्र का जाप करें या हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.

इस बात का विशेष ध्यान दें कि, चीजें आपके अधीन रहें किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचें.

संभव हो तो प्रतिदिन सोने से पहले हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप जरूर करें.

मंगलवार के दिन अपने दिन की शुरुआत राम नाम के भजन के साथ करना सही माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी को अपने नाम से भी अधिक प्रिय राम नाम है. भजन सुनने के लिए वीडियो पर क्लिक करें.

मंगलवार के दिन क्या दान करना शुभ?

लाल रंग के वस्त्र

चंदन

रोली

गुड़-चना

बेसन के लड्डू

मसूर दाल

तांबा

नारियल

और राम नाम की पुस्तक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.