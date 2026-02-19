Vivah Muhurat March 2026: मार्च 2026 में विवाह के सिर्फ 8 शुभ मुहूर्त, नोट करें डेट, इस महीने लग रहा है खरमास
Vivah Muhurat March 2026: मार्च 2026 में विवाह के कुल 8 मुहूर्त हैं. इस महीने में ही खरमास भी लग रहे हैं ऐसे में शादी की शहनाईंया कब तक बजेंगी यहां जान लें पूरी लिस्ट.
Vivah Muhurat March 2026: विवाह मुहूर्त का सही चयन, जोड़े के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाता है. वैदिक ज्योतिष में, शुभ तिथियां नक्षत्रों के अनुसार निर्धारित होती हैं, जो दंपत्ति को सुख, सौहार्द और सौभाग्य प्रदान करती हैं. इस साल मार्च 2026 में विवाह के सिर्फ 8 ही मुहूर्त है. दरअसल 15 मार्च से खरमास लग जाएंगे. इसके बाद विवाह पर रोक लग जाएगी. ऐसे में मार्च में शादी के लिए कौन-कौन से दिन शुभ रहेंगे यहां देखें पूरी लिस्ट.
मार्च 2026 विवाह मुहूर्त
|तिथि
|दिन
|मुहूर्त
|तिथि
|02 मार्च 2026
|सोमवार
|दोपहर 01:46 – शाम 05:53
|चतुर्दशी
|03 मार्च 2026
|मंगलवार
|सुबह 07:00 – सुबह 07:30
|पूर्णिमा
|04 मार्च 2026
|बुधवार
|सुबह 07:39 – सुबह 08:50
|प्रतिपदा
|07 मार्च 2026
|शनिवार
|सुबह 11:16 – सुबह 06:53 (08-मार्च)
|चतुर्थी, पंचमी
|08 मार्च 2026
|रविवार
|सुबह 06:55 – सुबह 07:04
|पंचमी
|09 मार्च 2026
|सोमवार
|शाम 04:14 – रात 11:27
|षष्ठी
|11 मार्च 2026
|बुधवार
|सुबह 04:41 – सुबह 06:51 (12-मार्च)
|नवमी
|12 मार्च 2026
|गुरुवार
|सुबह 06:54 – सुबह 09:59
|नवमी
15 मार्च के बाद नहीं होंगे शुभ कार्य
15 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, इसके बाद मीनमास शुरू हो जाएंगे. खरमास में विवाह आदि शुभ काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे सूर्य और गुरु दोनों कमजोर हो जाते हैं. यह अवधि नकारात्मक ऊर्जा, कमजोर सूर्य, और देवताओं के विश्राम का समय मानी जाती है, जिससे शुभ कार्यों का उचित फल नहीं मिलता. 14 अप्रैल 2026 को मीन खरमास समाप्त होंगे.
विवाह के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें
- शादी के लिए अभिजीत मुहूर्त और गोधूलि बेला का मुहूर्त शुभ माना जाता है.
- शादी के लिए शुभ माने जाने वाले करण हैं – किस्तुघना, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज.
- शादी के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथि शुभ मानी जाती हैं.
- शादी के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुभ माने जाते हैं.
- शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सात्विक और शुभ ऊर्जा से भरा बताया गया है. यही कारण है कि प्राचीन काल में विवाह या अन्य संस्कार प्रातः काल या सूर्यास्त के समय संपन्न किए जाते थे.
