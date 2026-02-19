हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vivah Muhurat March 2026: मार्च 2026 में विवाह के सिर्फ 8 शुभ मुहूर्त, नोट करें डेट, इस महीने लग रहा है खरमास

Vivah Muhurat March 2026: मार्च 2026 में विवाह के कुल 8 मुहूर्त हैं. इस महीने में ही खरमास भी लग रहे हैं ऐसे में शादी की शहनाईंया कब तक बजेंगी यहां जान लें पूरी लिस्ट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 19 Feb 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

Vivah Muhurat March 2026: विवाह मुहूर्त का सही चयन, जोड़े के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाता है. वैदिक ज्योतिष में, शुभ तिथियां नक्षत्रों के अनुसार निर्धारित होती हैं, जो दंपत्ति को सुख, सौहार्द और सौभाग्य प्रदान करती हैं. इस साल मार्च 2026 में विवाह के सिर्फ 8 ही मुहूर्त है. दरअसल 15 मार्च से खरमास लग जाएंगे. इसके बाद विवाह पर रोक लग जाएगी. ऐसे में मार्च में शादी के लिए कौन-कौन से दिन शुभ रहेंगे यहां देखें पूरी लिस्ट.

मार्च 2026 विवाह मुहूर्त 

तिथि दिन मुहूर्त तिथि
02 मार्च 2026 सोमवार दोपहर 01:46 – शाम 05:53 चतुर्दशी
03 मार्च 2026 मंगलवार सुबह 07:00 – सुबह 07:30 पूर्णिमा
04 मार्च 2026 बुधवार सुबह 07:39 – सुबह 08:50 प्रतिपदा
07 मार्च 2026 शनिवार सुबह 11:16 – सुबह 06:53 (08-मार्च) चतुर्थी, पंचमी
08 मार्च 2026 रविवार सुबह 06:55 – सुबह 07:04 पंचमी
09 मार्च 2026 सोमवार शाम 04:14 – रात 11:27 षष्ठी
11 मार्च 2026 बुधवार सुबह 04:41 – सुबह 06:51 (12-मार्च) नवमी
12 मार्च 2026 गुरुवार सुबह 06:54 – सुबह 09:59 नवमी

15 मार्च के बाद नहीं होंगे शुभ कार्य 

15 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, इसके बाद मीनमास शुरू हो जाएंगे. खरमास में विवाह आदि शुभ काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे सूर्य और गुरु दोनों कमजोर हो जाते हैं. यह अवधि नकारात्मक ऊर्जा, कमजोर सूर्य, और देवताओं के विश्राम का समय मानी जाती है, जिससे शुभ कार्यों का उचित फल नहीं मिलता. 14 अप्रैल 2026 को मीन खरमास समाप्त होंगे. 

विवाह के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें

  • शादी के लिए अभिजीत मुहूर्त और गोधूलि बेला का मुहूर्त शुभ माना जाता है.
  • शादी के लिए शुभ माने जाने वाले करण हैं – किस्तुघना, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज.
  • शादी के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथि शुभ मानी जाती हैं.
  • शादी के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुभ माने जाते हैं.
  • शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सात्विक और शुभ ऊर्जा से भरा बताया गया है. यही कारण है कि प्राचीन काल में विवाह या अन्य संस्कार प्रातः काल या सूर्यास्त के समय संपन्न किए जाते थे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 19 Feb 2026 03:20 PM (IST)
Shadi Kharmas 2026 Vivah Muhurat 2026 Shubh Muhurat 2026
