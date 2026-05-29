Rashifal 30 May 2026: इन 4 राशियों पर पड़ेगी शनि देव की शुभ द्दष्टि, किसे झेलना पड़ेंगे कष्ट, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 30 May 2026: ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें मेष से मीन का दैनिक राशिफल. जानें कैसा रहेगा आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य. पढ़ें अपनी राशि का सटीक हाल.
Rashifal: आज 30 मई 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि चतुर्दशी सुबह 11 बजकर 12 मिनट तक रहेगा, उपरांत पूर्णिमा तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं सूर्य ,बुध वृषभ राशि में है.चंद्रमा वृश्चिक,राशि में संचरण करेंगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे दिन का समय परिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहेगा लेकिन शाम का समय आपके लिए परिवारिक सुख-सुविधाओं को लेकर वरदान साबित होगा.आप अपने परिजनों के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में समय व्यतीत करेंगे. घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर हल्की-फुल्की बातचीत आपके मन को तरोताजा कर देगी.
- करियर और व्यापार: व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फायदेमंद साबित होगा. सुबह के समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने पर आपको सफलता निश्चित है. व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और सरकारी स्तर पर भी आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है. नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए भी दिन अच्छा है, क्योंकि आपके अधिकारी आपके काम से काफी खुश नजर आएंगे. आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में आज आपको कई सकारात्मक अनुभव होंगे, जो आपके मन को खुशी से भर देंगे. गुरु और शुक्र के कारण अपने प्रिय के साथ पर्याप्त समय व्यतीत कर पाएंगे और दोनों के बीच का प्यार और गहरा होगा. यदि आप अपने पार्टनर को कोई उपहार दें, तो रिश्ता और भी मधुर हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आप ठीक रहेंगे, चंद्रमा अष्टम भाव में है. अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है. विचारों में बार-बार बदलाव और उलझन आपके मन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए ध्यान या योग करें.
- सावधानी: दोपहर के बाद के समय में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इस दौरान आपका मन किसी बात की उलझन में रह सकता है, जिसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं. इसलिए, दोपहर के बाद किसी भी बड़े निर्णय को टाल दें और धैर्य बनाए रखें.
- उपाय: मानस्थिरता बनाए रखने और सरकारी कार्यों में रुकावट दूर करने के लिए सुबह के समय शनिदेव को जल अर्पित करें.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 8
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वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके लिए पारिवारिक सुखों के लिहाज से बेहतरीन है. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ हुई मुलाकात आपके मन को खुशी से भर देगी. घर के माहौल में प्यार और सामंजस्य बना रहेगा. खासकर भाई-बहनों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे, जिससे आपको भावनात्मक संतुष्टि का अनुभव होगा.
- करियर और व्यापार: करियर के क्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है और उन्हें कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है. व्यापारी वर्ग भी अपनी लगन के बल पर सफलता के स्वाद चखेगा. आज आप अपना अधिकतर समय भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए निवेश की योजनाओं को बनाने में व्यतीत करेंगे.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा है. आप अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके रिश्तों में मिठास आएगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आप ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. मानसिक शांति भी आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगी. दिनभर आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे और अपनी दिनचर्या का पूरी तरह से आनंद लेंगे.
- सावधानी: आज के दिन विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. दोपहर के बाद अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि कड़वे शब्द बोलने से संबंध बिगड़ सकते हैं. निवेश करते समय बहुत सोच-समझकर ही कदम उठाएं. किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.
- उपाय: दिन को शुभ बनाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. शनिवार होने के कारण शनि देव को तिल का तेल चढ़ाना भी शुभ फल देगा.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 8
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 30 मई, 2026 का दिन आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे आपके पारिवारिक जीवन में धैर्य और सहनशील रखे .आज मित्रों एवं परिजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे घरेलू कठिन काम आसानी से और बिना किसी तनाव के पूरे हो जाएंगे. आज आपको उत्तम भोजन और वस्त्रों की सुविधा का भी भरपूर आनंद मिलेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको आंतरिक खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा.
- करियर और व्यापार: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभदायक साबित होगा. व्यापार में आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा और नए अवसरों को भुनाने में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को बोझ की तरह न देखते हुए उसे आनंद और उत्साह के साथ पूरा करना चाहिए. इससे आपकी प्रगति को गति मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.
- लव लाइफ: आज का दिन उत्साह और ताजगी भरा है, जो आपके लव लाइफ को भी बेहतर बनाएगा. अपने साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर जाकर भोजन करने का प्लान बना सकते हैं. सिंगल्स के लिए भी दिन अच्छा है, क्योंकि दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका मिलेगा, जहां आप किसी खास इंसान से मुलाकात कर सकते हैं. रोमांटिक मोड में रहें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे. यह एक ताजगीभरा दिन है, लेकिन अपने भोजन पर ध्यान दें क्योंकि उत्तम भोजन के चक्कर में अधिकता न करें. मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग या ध्यान लाभकारी रहेगा.
- सावधानी: आज की सबसे बड़ी सावधानी आपकी सोच से जुड़ी है. अपने मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचारों को जगह न दें. यदि आप चिंता या नकारात्मकता में उलझे रहे, तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं. इसलिए सकारात्मक रहें और जीवन का आनंद लें.
- उपाय: दिन को और अधिक फलदायी बनाने के लिए सुबह उठकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे आपको आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति होगी.
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 9
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन परिवार के साथ मिलकर बिताने के लिए उत्तम रहेगा, खासकर दोपहर के बाद का समय. शुरुआत में घरेलू मामलों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, वातावरण खुशनुमा होता जाएगा. शाम को परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी के पल आपके मन की उलझन दूर कर देंगे. अपने प्रियजनों के साथ सकारात्मक बातचीत करें.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है. कार्यालय का काम समय पर पूरा होने में दिक्कत महसूस हो सकती है, जिससे आप थोड़ा दबाव महसूस करेंगे. आर्थिक रूप से दिन की शुरुआत थोड़ी कठिन रहेगी क्योंकि आय कम और व्यय अधिक होगा. हालांकि, दोपहर के बाद समय आपके पक्ष में बदलेगा और आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे मन में राहत मिलेगी.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे. दिन के पूर्वार्ध में आपको अपने पार्टनर की बातों पर गौर करने की जरूरत है. किसी बात को लेकर उलझन या मतभेद हो सकता है. गुस्से में कोई ऐसा फैसला न लें जो बाद में पछताना पड़े. दिन के उत्तरार्ध में स्थिति सामान्य होगी और आप अपने साथी के साथ सुकून का समय व्यतीत कर पाएंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मध्यम रहने वाला है. आपको आंखों में दर्द या जलन की समस्या हो सकती है, इसलिए स्क्रीन का उपयोग कम करें. साथ ही, मानसिक चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं. दिन भर थकान महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक परिस्थिति में सुधार दिखाई देगा.
- सावधानी: आज सबसे बड़ी सावधानी अपनी वाणी पर बरतने की है. क्रोध में कही गई बातें रिश्तों में दरार पैदा कर सकती हैं. वाणी में संयम बनाए रखें. निवेश या बड़े वित्तीय फैसले लेने से पहले गहराई से सोच-विचार करें. मन से नेगेटिविटी को दूर रखें, अन्यथा यह आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेगी.
- उपाय: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए भगवान शिव को जल चढ़ाएं. 'ऊँ नमः शिवाय' का जाप करने से मन की उलझनें दूर होंगी. किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको आंतरिक सुख की अनुभूति होगी.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 4
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगेआज परिजनों के साथ आपके संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है. छोटी-छोटी बातों पर वाद-विवाद होने की संभावना है, क्योंकि आपका मन क्रोध और आवेश से भरा रहेगा. लेकिन चिंता न करें, दोपहर के बाद आपका मन खुश रहेगा. शाम के समय दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मूड भी अच्छा होगा.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र पर आज आपको काम की अधिकता महसूस होगी. कार्यभार बढ़ने के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही समय अपनी क्षमता दिखाने का भी है. आज अपनी बातचीत पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि क्रोध के कारण आपकी भाषा कठोर हो सकती है, जो आपकी प्रोफेशनल छवि को नुकसान पहुंचा सकती है. सहकर्मियों के साथ संभलकर बात करें और धैर्य रखें.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में संतुष्टि बनाए रखने के लिए आज आपको अपने साथी की भावनाओं का आदर करना होगा. रिश्ते में प्यार बनाए रखने के लिए अपने अहम को त्यागने की जरूरत है. अगर आप साथी के दृष्टिकोण को समझेंगे और उनकी भावनाओं को महत्व देंगे, तो आज आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है. मन में लगातार चिंता और अशांति बनी रहेगी. क्रोध और तनाव आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को निचोड़ सकते हैं, जिससे सिरदर्द या थकान हो सकती है. आज अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और योग या ध्यान से मन को शांत करने का प्रयास करें.
- सावधानी: आज के दिन आपको सबसे ज्यादा सावधानी अपने व्यवहार और वित्तीय मामलों में रखनी होगी. लोगों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. साथ ही, खर्चों पर अंकुश रखें और अनावश्यक रूप से धन खर्च करने से बचें, अन्यथा आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. गुस्से में कोई बड़ा फैसला न लें.
- उपाय: अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए सुबह शांत जगह पर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीली वस्तु का दान करें.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 6
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए पारिवारिक सुख-शांति वाला रहेगा.आपके घर का वातावरण काफी सकारात्मक और खुशहाल रहेगा. परिजनों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और पारिवारिक मामलों में सहयोग मिलेगा. दोस्तों और स्वजनों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा. किसी खास मित्र या रिश्तेदार से आपको कोई उपहार मिल सकता है, जिससे आपके मन में खुशी का संचार होगा. घर में किसी धार्मिक या शुभ कार्य का आयोजन भी हो सकता है.
- करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है. आपकी कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन दिखेगी, जिससे आपके अधिकारी और वरिष्ठ काफी खुश रहेंगे. आपके काम की सराहना हो सकती है. व्यापार करने वालों को मित्रों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे उन्हें लाभ होगा. आपके लिए यह समय आर्थिक लाभ का है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा लालच में आकर कोई बड़ा जोखिम न उठाएं, वरना समस्या हो सकती है.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत ही रोमांटिक और उत्साहपूर्ण रहेगा. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छी खबर आ सकती है, उनका रिश्ता पक्का हो सकता है. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में मजबूत साबित होगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का समय अच्छा है. आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन दिन के दूसरे भाग में अनावश्यक तनाव से बचने की कोशिश करें.
- सावधानी: दोपहर के बाद आपके मन में किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन या उलझन बनी रह सकती है. इस स्थिति में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न लें और न ही कोई नया काम तेजी से शुरू करें. अत्यधिक लालच में आकर गलत कदम न उठाएं, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.
- उपाय: दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल अर्पित करके करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 3
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 30 मई, 2026 की सुबह आपका मन किसी विशेष चिंता को लेकर व्याकुल रह सकता है.आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे घरेलू माहौल में तनाव छाया रहेगा, खासकर संतान के साथ आपके विचारों में मतभेद होने की संभावना है. ऐसे में क्रोध करने के बजाय समझदारी से काम लें, ताकि रिश्तों में दूरी न आए. शाम को स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है.
- करियर और व्यापार: नौकरीपेशा जातकों के लिए सुबह का समय थोड़ा मुश्किल रहने वाला है. शारीरिक शिथिलता और आलस्य के चलते आप काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके अधिकारी आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं. हालांकि, दोपहर के बाद कार्यालय के वातावरण में जबरदस्त सुधार होगा. उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि आपको व्यावसायिक लाभ दिलाएगी. सहकर्मियों के सहयोग से आप लंबित कार्यों को समय पर खत्म करने में कामयाब रहेंगे और सामाजिक क्षेत्र में भी मान-सम्मान बढ़ेगा.
- लव लाइफ: मानसिक चिंता का असर आपके प्रेम संबंधों पर भी देखने को मिल सकता है. सुबह के समय पार्टनर के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किल हो सकती है. दिन के उत्तरार्ध में मूड में सुधार आएगा, जिससे आप अपने प्रियजन के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में सुबह का समय आपको थका हुआ महसूस करा सकता है. शारीरिक रूप से शिथिलता और आलस्य बना रहेगा. फिर भी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिन चढ़ने के साथ आपका आरोग्य अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे.
- सावधानी: आज के दिन सबसे ज्यादा सावधानी समय के प्रबंधन को लेकर बरतने की जरूरत है. सुबह जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें और न ही बच्चों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया दें. अधिकारियों के साथ विवाद से बचने का प्रयास करें.
- उपाय: दिन की शुरुआत अच्छी करने के लिए सूर्य को जल अर्पित करें और अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 6
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे,आज आपके पारिवारिक जीवन में चिंता का वातावरण देखने को मिल सकता है. विशेष रूप से माता-पिता के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में खटक सकती है. ऐसे में घर का माहौल खराब न हो, इसके लिए आपको सभी सदस्यों के साथ अच्छा और सहनशील व्यवहार बनाए रखना होगा. क्रोध या तीखी बातों से बचकर प्रेम भरा माहौल बनाए रखने का प्रयास करें.
- करियर और व्यापार: व्यावसायिक फ्रंट पर आज का दिन सावधानी बरतने वाला है. व्यापार में अचानक कोई मुश्किल या वित्तीय रुकावट आ सकती है. यदि आप व्यापार का विस्तार करने की किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो आज उस पर अमल न करें. पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें और लापरवाही न करें. दूसरी ओर, मित्रों का सहयोग आपको आर्थिक या सलाह के रूप में लाभ पहुंचा सकता है.
- लव लाइफ: वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की पूरी संभावना है, जिससे बचने के लिए आपको समझदारी दिखानी होगी. छोटी-छोटी बातों पर बहस न करें और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे.
- स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. लगातार थकान और मानसिक तनाव आपकी परेशानी बढ़ा सकता है. सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लें.
- सावधानी: आज सबसे बड़ी सावधानी आपकी वाणी पर रखनी होगी. बोलते समय संयम बनाए रखें, क्योंकि कहीं आपके शब्द किसी को ठेस न पहुंचा दें, जिससे परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएं. भावनाओं पर काबू रखें.
- उपाय: अनिष्ट से बचने और मन को शांत करने के लिए आज आध्यात्मिकता का सहारा लें. ईश्वर की प्रार्थणा करें और किसी भी बुरी ऊर्जा से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रों का जाप करें.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 5
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा. सुबह का समय बहुत ही सुहावना रहेगा.आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और मनोरंजन के विभिन्न कार्यों में मस्त रहेंगे. घर का वातावरण खुशियों में थोड़ी कमी होगी,मूड में बदलाव आ सकता है. किसी बात को लेकर परिवार वालों से तू-तू, मैं-मैं होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहें.
- करियर और व्यापार: कामकाज की दृष्टि से दिन का दूसरा भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. नेगेटिव विचारों का दौरा आपकी एकाग्रता में बाधा डालेगा, जिससे काम में मन नहीं लगेगा. अचानक कोई पुरानी कामकाजी चिंता या भय आपके मन में फिर से जागृत हो सकता है. इस स्थिति में घबराएं नहीं और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज संयम की जरूरत है. दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन शाम को गुस्से या चिड़चिड़ेपन के कारण आपका पार्टनर नाराज हो सकता है. बातचीत का तरीका नरम रखें, ताकि मामला बढ़ने से बच सके.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव आज आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है. चिंता और नकारात्मक सोच के कारण सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें और भारी भोजन से परहेज करें.
- सावधानी: आज सबसे ज्यादा सावधानी अपने व्यवहार में रखने की जरूरत है. किसी पर भी अनावश्यक क्रोध न करें और न ही किसी से जबरदस्ती अपनी बात रखें. परिजनों के साथ अधिक वाद-विवाद करने से बचें, यह आपके लिए हितकर रहेगा.
- उपाय: आध्यात्मिकता का सहारा लें. दिन में कुछ समय ध्यान लगाएं या अपने इष्ट देवता का ध्यान करें. इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मकता दूर होगी.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 8
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 30 मई, 2026 को आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे ,आपके मन में अपने प्रिय दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ घूमने-फिरने की इच्छा जागृत होगी. यात्रा का आयोजन हो सकता है, जिससे आपको वाहन-सुख की प्राप्ति होगी. सामाजिक क्षेत्र में आपको मान-सम्मान मिलेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने से मानसिक शांति मिलेगी और वातावरण खुशनुमा रहेगा.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज आपको संभलकर चलने की आवश्यकता है. ऑफिस में वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. साथी कर्मचारियों या अधिकारियों के साथ विचारों में अंतर होने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है. व्यापार करने वालों को भी साझेदारों से तालमेल बनाए रखने में मुश्किल आ सकती है. काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन उतना सुखद नहीं है. आपको अपने साथी के साथ रिश्ते में संतुष्टि का अभाव महसूस हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, जो दिन के मूड को खराब कर सकती है. जीवनसाथी के प्रति समझदारी बरतें और अपनी बातें प्यार से कहें ताकि संबंध मजबूत बने रहें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर दोपहर के बाद सतर्कता बरतने की जरूरत है. आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी. थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. भारी भोजन से परहेज करें और योग या ध्यान करके खुद को शांत रखने का प्रयास करें. अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें.
- सावधानी: आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि धन का अधिक खर्च होने की संभावना है. सबसे ज्यादा सावधानी अपने स्वभाव को लेकर रखें, क्योंकि आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. नेगेटिव विचारों से दूर रहें और किसी भी निर्णय को गुस्से में न लें.
- उपाय: आज का दिन धैर्यपूर्वक निकालें. किसी भी परिस्थिति में आवेग में आक्रामक प्रतिक्रिया न दें. किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 6
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 30 मई, 2026 का दिन आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,आपके लिए पारिवारिक सुख और सौहार्द के लिए शानदार रहेगा. आज आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे आपके परिवार वालों को भी गर्व का अनुभव होगा. परिजनों के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक स्थान पर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे घर का वातावरण खुशहाल रहेगा. शाम के समय दोस्तों के साथ भी आपका समय अच्छा गुजरेगा और सामाजिक मंचों पर आपकी उपस्थिति सराही जाएगी.
- करियर और व्यापार: करियर के मोर्चे पर आज आपको हर काम में भरपूर सफलता प्राप्त होगी. आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. कार्यस्थल पर आप अपने सभी अधूरे कामों को समय पर पूरा करने में सक्षम रहेंगे. यह समय व्यापार में लाभ के लिए श्रेष्ठ है, इसलिए नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें. आपके यश और कीर्ति में इजाफा होगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भविष्य में नए द्वार खोलेगा.
- लव लाइफ: प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दिन बहुत ही शुभ और मधुर है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में पहले की तुलना में गहरी मजबूती आएगी. पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा और आप अपने दिल की बातें आसानी से साझा कर पाएंगे. दोपहर के बाद का समय रोमांस और खुशियों के लिए उत्तम है, जिससे आपका रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा.
- स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा. आप पूरे दिन ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा और किसी भी परेशानी से आज आप आराम से निपट लेंगे.
- सावधानी: दोपहर के बाद जब आप शॉपिंग या मनोरंजन पर जाएं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. अनावश्यक चीजों पर धन खर्च करने से बचें. बाहर खाने-पीने में सावधानी बरतें ताकि सेहत बनी रहे.
- उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें. किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे ग्रहों की शांति होगी और सफलता में वृद्धि होगी.
- शुभ रंग: केसरिया
- शुभ अंक: 5
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ और सुखद रहने वाला है. घर के वातावरण में सुख-शांति का प्रभाव बना रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. मित्रों या रिश्तेदारों के साथ हुई मुलाकात आपको बहुत आनंद देगी. किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र की ओर से कोई विशेष उपहार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल और भी बढ़ जाएगा.
- करियर और व्यापार: करियर के क्षेत्र में आज आपकी विशेष रूप से कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों की ओर रुचि बढ़ेगी. दोपहर के बाद का समय आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत अनुकूल है, इसलिए नए निवेश या व्यापारिक सौदों पर विचार कर सकते हैं. आपके विरोधियों के सामने आप सफल रहेंगे और पिछले समय से अधूरे पड़े काम आज पूरे हो सकते हैं.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में आज का दिन मधुरता लेकर आया है. आप अपने पार्टनर के साथ किसी कलात्मक या मनोरंजक जगह पर जा सकते हैं. मित्रों के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. अगर आप किसी उपहार की उम्मीद कर रहे थे, तो वह आज पूरी हो सकती है.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज सामान्य रूप से ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को आराम करें. योग या ध्यान से आपको मानसिक तनाव से राहत मिलेगी.
- सावधानी: इस दिन सबसे बड़ी सावधानी दोपहर बाद बरतने की जरूरत है. इस समय आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन आ सकता है. अपनी वाणी और मन पर संयम बरतें, क्योंकि कहीं गलत बातें निकल जाएं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं. गुस्से में कोई बड़ा निर्णय न लें.
- उपाय: दिन की शुरुआत अच्छी हो और क्रोध पर काबू पाने के लिए काले तिल का दान करें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे शनि देव की कृपा बनी रहेगी.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 8
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