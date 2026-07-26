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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPutrada Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के इन नामों का जाप करें, आएगी सुख-समृद्धि

Putrada Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के इन नामों का जाप करें, आएगी सुख-समृद्धि

Putrada Ekadashi 2026: पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के नारायण, वासुदेव, माधव समेत इन 6 नामों का जाप करें. जानें धार्मिक महत्व और पूजा की सही विधि.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 05:12 PM (IST)
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Putrada Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है. साल में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग धार्मिक महत्व बताया गया है. पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष मानी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु के नामों का श्रद्धा से जाप करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उनके अलग-अलग नामों का स्मरण करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि भगवान के नाम का जाप मन को शांत करता है और भक्त के अंदर सकारात्मक ऊर्जा व भक्ति का भाव बढ़ाता है.

आइए जानते हैं भगवान विष्णु के ऐसे नाम, जिनका जाप पुत्रदा एकादशी पर किया जा सकता है.

ॐ नमो नारायणाय

भगवान विष्णु के प्रमुख नामों में नारायण नाम का विशेष महत्व माना जाता है. पुत्रदा एकादशी पर 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जाप श्रद्धा से किया जा सकता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसका स्मरण मन को शांति देने वाला माना जाता है.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

वासुदेव भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का प्रसिद्ध नाम है. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' द्वादशाक्षरी मंत्र के रूप में जाना जाता है. मान्यता है कि श्रद्धा के साथ इसका जाप करने से मन में सकारात्मकता और आत्मबल बढ़ता है.

ॐ विष्णवे नमः

पुत्रदा एकादशी पर 'ॐ विष्णवे नमः' का जाप भी किया जा सकता है. भगवान विष्णु को जगत का पालनकर्ता माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, उनके इस नाम का स्मरण व्यक्ति के मन में स्थिरता और भक्ति का भाव बढ़ाता है.

ॐ श्रीधराय नमः

श्रीधर भगवान विष्णु का एक प्रमुख नाम है. इसका अर्थ मां लक्ष्मी को धारण करने वाले से जोड़ा जाता है. मान्यता के अनुसार, पुत्रदा एकादशी पर इस नाम का जाप करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है.

ॐ माधवाय नमः

भगवान विष्णु का माधव नाम भी बेहद शुभ माना जाता है. पुत्रदा एकादशी पर इसका जाप करते हुए भगवान विष्णु से परिवार की सुख-शांति और मंगल की प्रार्थना की जा सकती है.

ॐ गोविन्दाय नमः

गोविंद भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का प्रसिद्ध नाम है. धार्मिक मान्यता में गोविंद नाम का स्मरण शुभता और भक्ति से जोड़ा जाता है. पुत्रदा एकादशी पर श्रद्धा से इसका जाप किया जा सकता है.

पुत्रदा एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा?

सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनें और पूजा स्थान को स्वच्छ करें. भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं. इसके बाद पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित कर भगवान विष्णु का ध्यान करें. अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें और भगवान विष्णु के नामों या मंत्रों का जाप करें.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है. इसलिए पूजा में तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है. पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी पुण्यकारी माना गया है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की आराधना और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष दिन माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के नामों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से मन में सकारात्मकता, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ाने की भावना जुड़ी हुई है.

उनका कहना है कि भगवान के नाम का जाप केवल किसी भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं, बल्कि श्रद्धा और अच्छे भाव से करना चाहिए. पूजा-पाठ के साथ अच्छे कर्म, जरूरतमंदों की मदद और सात्विक आचरण को भी महत्व देना चाहिए.

नीतिका शर्मा के मुताबिक, पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के नामों का जाप परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना के लिए किया जा सकता है. हालांकि, धार्मिक मान्यताओं को निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं देखना चाहिए.

FAQ

पुत्रदा एकादशी 2026 कब है?

2026 में पुत्रदा एकादशी की तिथि क्षेत्र और पंचांग परंपरा के अनुसार देखी जाती है. व्रत रखने से पहले अपने स्थानीय पंचांग से तिथि और पारण का समय जरूर जांच लें.

पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के कौन से नाम जप सकते हैं?

नारायण, वासुदेव, विष्णु, श्रीधर, माधव और गोविंद नामों का श्रद्धा से जाप किया जा सकता है.

पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है?

भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ माना जाता है.

क्या पुत्रदा एकादशी पर मंत्र जाप करना जरूरी है?

मंत्र जाप अनिवार्य नहीं है. श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार भगवान विष्णु का नाम स्मरण, पूजा और प्रार्थना कर सकते हैं.

क्या भगवान विष्णु के नामों का जाप करने से सुख-समृद्धि मिलती है?

धार्मिक मान्यता में भगवान विष्णु के नामों का जाप सुख, शांति और समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है. इसे आस्था का विषय माना जाता है, निश्चित आर्थिक परिणाम की गारंटी नहीं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 26 Jul 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Vishnu Mantra Putrada Ekadashi Lord Vishnu Names Putrada Ekadashi 2026
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