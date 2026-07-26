Rashifal 27 July 2026: 27 जुलाई 2026, सोमवार को दोपहर 04:15 बजे तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी. आज सुबह 10:29 बजे तक मूला नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों के शुभ गोचर से आज वाशि, आनन्दादि और सुनफा योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा.

आज किसी भी शुभ कार्य के लिए दो समय उत्तम हैं, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया). ध्यान रखें कि सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिस दौरान नए कामों से बचें. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कि इस पंचांगीय योग और ग्रहों के गोचर के प्रभाव से मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के पारिवारिक जीवन, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन पर आज क्या असर पड़ने वाला है.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सुख के लिए उत्तम है. आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन बेहद सुखी और शांतिपूर्ण रहेगा. आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ काफी व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन यह व्यस्तता आपको खुशी देगी. परिवार की खुशी के लिए आज आप किसी विशेष वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं. इसके अलावा, आज आप मित्रों के साथ मिलकर मौज-मस्ती का पूरा आनंद लेंगे.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. यदि आप किसी भागीदारी (पार्टनरशिप) में व्यापार कर रहे हैं, तो आज उससे शानदार लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को उनकी मेहनत और लगन के अनुसार अच्छे परिणाम मिलेंगे.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए. भले ही भाग्य आपके साथ है, लेकिन सफलता के लिए अपनी योग्यता बढ़ाने और अध्ययन में कोई कमी न छोड़ें. करियर की दृष्टि से नई योजनाएं बनाने का यह अच्छा समय है.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया सुखद समय आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में भागीदारी से आने वाले धन से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. घर की जरूरतों और खरीदारी पर होने वाला खर्चा भी आपके बजट में आसानी से समाहित हो जाएगा.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपका दृष्टिकोण काफी सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा. रोमांटिक माहौल बना रहेगा, जिससे रिश्तों में और भी अधिक मधुरता आएगी.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: समुद्री हरा

आज का उपाय: परिवार में सुख-शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए सुबह घर के मंदिर में गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें और दिन की शुरुआत परिवार के बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें.

वृषभ राशि (Taurus)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए समर्पित रहेगा. आप अपना ज्यादातर समय अपने परिवारजनों के साथ गुजारेंगे और उनके साथ कुछ खास पल बिताएंगे. इस दौरान आप किसी पुरानी यादों में खो सकते हैं, जो आपको भावुक भी कर सकता है. मित्रों से मिलने का कार्यक्रम भी बन सकता है. ननिहाल पक्ष से आज कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा. हालांकि, आज बाहर जाने और बाहरी खाने-पीने से पूरी तरह बचना चाहिए.

व्यापार और नौकरी: आज आप अपने निर्धारित कामों में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेंगे. व्यापार के क्षेत्र में आज लाभ होने के स्पष्ट योग बन रहे हैं. आपके कार्यस्थल पर सहकर्मियों से भरपूर मदद मिलेगी, जिससे आपके काफी समय से अधूरे पड़े काम आसानी से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. आपके अधूरे काम पूरे होंगे, जिससे करियर की दिशा में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

स्वास्थ्य: आज का दिन आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक वृद्धि होगी. अगर आप पिछले कुछ समय से किसी खराब तबीयत या बीमारी से परेशान थे, तो उसमें आज तेजी से सुधार देखने को मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में होने वाले लाभ और अटके हुए भुगतान के मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए घर पर समय बिताना फायदेमंद रहेगा. पुरानी यादों को लेकर चर्चा से रिश्तों में मिठास आएगी.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: कत्था

आज का उपाय: सोमवार को शिव मंदिर में जल चढ़ाएं और घर पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. किसी पुरानी चिंता या कलह का निदान होगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा. हालांकि, आज आकस्मिक प्रवास का योग बन रहा है, जिससे आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज विकास के अच्छे अवसर मिलेंगे और नई योजनाएं अमल में आएंगी. लेकिन नौकरीपेशा लोगों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है. कार्यस्थल पर अधिकारियों या बॉस के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में पड़ने से बचें. साथ ही अनैतिक कामों या शॉर्टकट से बिल्कुल दूर रहें, अन्यथा आप भारी विपत्ति में घिर सकते हैं.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन बेहतरीन है. दोपहर तक किसी अच्छी खबर के मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे मनोबल बढ़ेगा. आज आपको लेखन या साहित्यिक प्रवृत्ति में विशेष रुचि दिखेगी. यदि आप इस क्षेत्र में करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन नई दिशाएं देगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज पूरी तरह सचेत रहें. अपने खान-पान में विशेष ध्यान दें और बाहर का भारी भोजन टालें. मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी है. नेगेटिव विचारों को मन से जड़ से निकाल दें, नहीं तो आप गहरी हताशा का अनुभव कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: व्यापार के विस्तार और नई योजनाओं के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबे समय से अटकी हुई पैसे की रकम प्राप्त होने की संभावना है. आज कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले विचार-विमर्श जरूर कर लें.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सुखद रहेगा. पुरानी चिंताओं के दूर होने से आप अपने पार्टनर को पूरा समय दे पाएंगे. बस अपने मन की नकारात्मकता को रिश्ते में न आने दें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: फिरोजी हरा

आज का उपाय: सुबह उठकर भगवान शिव को जल अर्पित करें तथा दिनभर मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव या बुरे विचार न आने दें.

कर्क राशि (Cancer)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन में खुशियां और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएगा. किसी करीबी परिजन के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं. घर का माहौल हंसी-खुशी, मनोरंजन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज भावनाएं काफी प्रबल रहेंगी. आप अपने पार्टनर के प्रति विशेष लगाव और अपनापन महसूस करेंगे. हालांकि, भावुकता में आकर कोई ऐसी बात न कहें जिससे रिश्ते में तनाव पैदा हो. धैर्य और समझदारी से संवाद करने पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी नए प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने व्यवहार और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए. क्रोध या आवेश में कही गई बात सहकर्मियों के साथ विवाद का कारण बन सकती है.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटककर मनोरंजन की ओर अधिक आकर्षित हो सकता है. ऐसे में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी होगा. करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं माना जा रहा है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. नए निवेश या जोखिम भरे व्यापारिक सौदों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रख सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दोपहर के बाद सतर्क रहने की जरूरत है. अचानक थकान, कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: ग्रे

आज का उपाय: सुबह एक गिलास जल में थोड़ा शहद मिलाकर पिएं और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें. इससे मन शांत रहेगा तथा क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बना रहेगा.

सिंह राशि (Leo)

पारिवारिक जीवन: आज घर-परिवार का माहौल बेहद सुखद और आनंदमय रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी. परिवार और मित्रों के साथ किसी यात्रा या घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. यह समय अपनों के साथ यादगार पल बिताने और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल रहेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयासों को शानदार सफलता मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां और विरोधी आपके सामने कमजोर पड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सराहना प्राप्त होगी, जबकि व्यापारियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों और करियर से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. आपकी एकाग्रता और मेहनत आपको बेहतर परिणाम दिलाने में मदद करेगी. यदि आप किसी नए कोर्स, प्रोजेक्ट या अध्ययन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पण भविष्य में बड़ी उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी. आप पूरे दिन सक्रिय, उत्साही और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाए रखेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज भाग्य आपका साथ देगा. अचानक धन लाभ या किसी रुके हुए भुगतान की प्राप्ति के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वित्तीय चिंताएं कम हो सकती हैं. निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: नीला

आज का उपाय: सुबह भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी शुभ कार्य की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें. इससे सफलता और शुभ फल प्राप्त होंगे.

कन्या राशि (Virgo)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके परिवार के लिए बहुत ही खुशहाल रहेगा. घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा और परिजनों के साथ मिलजुलकर आनंद किया जाएगा. आपकी मधुरवाणी का जादू अन्य लोगों को गहराई से प्रभावित करेगा. आज कहीं घूमने-फिरने की संभावना है, जहां आपको मिठाई के साथ मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा. दोपहर बाद परिवार के लोगों की भावनाओं को गंभीरता से समझें और उनके लिए कोई उपहार जरूर खरीदें.

व्यापार और नौकरी: आयात-निर्यात के व्यापार से जुड़े लोगों को आज अच्छी सफलता मिलेगी. व्यापार को आगे बढ़ाने संबंधी आप कोई अहम कदम जरूर उठाएंगे, हालांकि कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद की आशंका भी बनी रहेगी, इसलिए सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोग अपने अधिकारियों से संवाद स्पष्ट रखें.

करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन भटक सकता है. करियर के क्षेत्र में आज आपकी बातचीत का तरीका आपकी पहचान बनाएगा. नई योजनाओं पर काम करने का सही समय है.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घूमने-फिरने और मनपसंद भोजन से मानसिक तनाव दूर होगा. बस बाहर का भोजन और मिठाई का सेवन सीमित मात्रा में ही रखें, ताकि पेट खराब होने की समस्या न आए.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में आने वाली सफलता से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. धन लाभ के योग हैं, लेकिन परिवारजनों के लिए उपहार खरीदने और यात्रा के कारण खर्चों में भी वृद्धि होगी. तब भी बजट संतुलित रहेगा.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. आपकी मधुरवाणी आपके पार्टनर के दिल को जीत लेगी. साथ में घूमने जाने और मिठाई खाने से रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता और मिठास आएगी.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: लाल

आज का उपाय: घर में सुख-शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए सुबह पूजा स्थल पर भगवान को मिठाई अर्पित करें और उस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खिलाएं.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. मन और शरीर में ताजगी बनी रहेगी, जिससे आप परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ खुशी के पल साझा कर पाएंगे. घर का वातावरण सकारात्मक, शांत और आनंदमय रहेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा और कार्यकुशलता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. लंबे समय से छिपी हुई आपकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना प्राप्त हो सकती है, जबकि व्यापारियों को नए अवसरों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आपकी प्रतिभा दूसरों के सामने उभरकर आएगी. नई तकनीकों, कौशलों या ज्ञान को सीखने की कोशिश भविष्य में आपके करियर को नई दिशा दे सकती है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. हालांकि खानपान को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है. बाहर का भोजन या जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि पेट संबंधी परेशानी होने की संभावना बन सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन शुभ संकेत दे रहा है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का अवसर मिलेगा. नए वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन या वाहन संबंधी सुख की प्राप्ति हो सकती है.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात या बातचीत मन को प्रसन्न करेगी. आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और कम से कम एक माला “ॐ गण गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और प्रियजनों के साथ आनंदपूर्वक बिताने का अवसर लेकर आया है. घर का माहौल सुखद, शांत और सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी का समय बिताने से रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयासों को शानदार सफलता मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए सराहना और सम्मान मिल सकता है. वहीं, व्यापारियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं. दोस्तों या सहयोगियों के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा. एकाग्रता और मेहनत के बल पर आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे. नए कोर्स, अध्ययन या कौशल सीखने की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी, जिससे आप पूरे दिन सक्रिय और उत्साहित महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको और अधिक लाभ पहुंचाएंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी नए स्रोत से आय प्राप्त हो सकती है. वित्तीय स्थिति मजबूत होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बना रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आपसी समझ में वृद्धि होगी. रिश्ते में प्रेम और विश्वास की भावना और गहरी होगी.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: पीला

आज का उपाय: सुबह भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी शुभ कार्य की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें. इससे सफलता और शुभ फल प्राप्त होंगे.

धनु राशि (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ और फलदायी रहेगा. घर के वातावरण में सुख, शांति और संतोष कायम रहेगा. आपको अपनी पत्नी अथवा संतान के सहयोग से बड़ा लाभ हो सकता है. परिवार में चल रही पुरानी कोई अनबन आज सुलझ सकती है और सभी सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज बड़ा मुनाफा होगा. व्यापारियों को नई डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन उत्तम है. कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. आपके फैसले और लीडरशिप क्वालिटी सबको प्रभावित करेंगी और आपको विशेष सफलता मिलेगी.

करियर और शिक्षा: करियर के मामले में आज आपकी प्रतिभा सभी के सामने आएगी. छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में सफलता मिलेगी. आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, जिससे मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझा जा सकेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव दूर होगा और आपमें ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. सुबह की सैर या योग आपके लिए और भी लाभदायक साबित होंगे. बस अपने खान-पान का थोड़ा ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक लाभ के शानदार योग बन रहे हैं. आपकी आय में अचानक वृद्धि होगी. इसके अलावा, अगर कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट या उधार वापस मिले, तो आपका वित्तीय बोझ कम होगा. आर्थिक तंगी दूर होगी और समाज में आपको विशेष आदर और सम्मान प्राप्त होगा.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. आप अपने प्रिय व्यक्ति के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. मित्रों के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है. सबसे खास बात यह है कि अविवाहित लोगों के विवाह के योग पूरी तरह से बन रहे हैं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: आसमानी

आज का उपाय: सुबह काम से निकलने से पहले घर के मंदिर में दीपक जलाएं और किसी बुजुर्ग या माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपका पूरा दिन और भी शुभ फल देगा.

मकर राशि (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: आज 27 जुलाई 2026, सोमवार को पारिवारिक जीवन में आपको गहरा सुकून और खुशी का अनुभव होगा. लंबे समय से चल रही परिवार और संतान संबंधी चिंताएं आज पूरी तरह से दूर हो जाएंगी. घर का वातावरण हर्षित और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल काफी बेहतरीन होगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे समाज और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा. हालांकि, काम की अधिकता के कारण आप थोड़े व्यस्त रहेंगे, लेकिन यह व्यस्तता लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरी के क्षेत्र में आपके लंबे समय के परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा.

करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े किसी काम या योजना में लगे हुए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी. कोई भी अटका हुआ काम आज पूरा होगा. विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप पूरी तरह से ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. मानसिक तनाव की कमी का सकारात्मक असर सीधा आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखेगा. सुबह की सैर और हल्के व्यायाम से आपको और भी लाभ मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से आने वाली बढ़ती हुई आय के अलावा, मित्रों और स्नेहीजनों से भी आर्थिक लाभ होने के योग हैं. पैसों का लेन-देन लाभप्रद रहेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन राहत देने वाला है. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई भी पुराना मतभेद या गलतफहमी आज स्वयं ही दूर हो जाएगी. दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी और प्रेम की भावना गहराएगी.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: पिंक

आज का उपाय: सुबह के समय भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद बच्चे को मिठाई खिलाएं, इससे घर में सकारात्मकता बनी रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: 27 जुलाई 2026, सोमवार को पारिवारिक मोर्चे पर आपको संतान की चिंता सताएगी. चाहे वह उनकी पढ़ाई हो या कोई अन्य मुद्दा, आपका मन उन्हें लेकर व्याकुल रहेगा. हालांकि, घर का वातावरण अन्यथा शांत रहेगा और आप परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करके खुद को बेहतर महसूस करेंगे.

व्यापार और नौकरी: ऑफिस या व्यवसाय में आज आपका काम धीमी गति से ही आगे बढ़ेगा. अधिकारियों या बॉस से बातचीत करते समय बेहद सतर्क और संयमित रहें, कोई भी भड़काऊ शब्द न बोलें. विरोधियों के साथ किसी भी सूरत में बहस करने से बचें. वहीं, विदेश से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिलेगी. किसी अहम मीटिंग के लिए यात्रा भी हो सकती है.

करियर और शिक्षा: शारीरिक थकान के बावजूद आपकी मानसिक स्थिति बेहद अच्छी रहेगी. इस सकारात्मकता के चलते करियर के लक्ष्यों को लेकर आपका फोकस कमजोर नहीं होगा. विदेशी शिक्षा या रिसर्च से जुड़े लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. शरीर में स्फूर्ति की कमी और थकान के कारण आप भारी कामों से बचें. अपनी दिनचर्या और डाइट पर विशेष ध्यान दें, ताकि सेहत और बिगड़ने से बच सके.

आर्थिक स्थिति: आज मौज-मस्ती, शौक पूरे करने और मनोरंजन पर आपका खर्च अचानक बढ़ेगा. अनावश्यक और इमोशनल खर्चों से खुद को रोकें. हालांकि, विदेशी स्रोतों से धन आने के योग हैं, जिससे आर्थिक बैलेंस बना रहेगा.

प्रेम जीवन: मानसिक रूप से आप खुश रहेंगे, लेकिन शारीरिक कमजोरी के चलते पार्टनर के साथ रोमांटिक प्लान रद्द हो सकते हैं. ऑफिस की परेशानियों को घर न लाएं.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव को जल अर्पित करें. संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शाम को पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित जल डालें.

मीन राशि (Pisces)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवार में सावधानी बरतने का है. परिवारजनों के साथ मतभेद और मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है. किसी भी बात पर जल्दबाजी में उत्तर न दें, वरना विवाद बढ़ सकता है. अपनी बातों को संतुलित और शांत तरीके से रखें.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका मन लगने वाला नहीं है. काम में अचानक थोड़ी कठिनाई आएगी और समय पर कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति बन सकती है, जिससे आपको गहरी चिंता होगी. व्यापारियों को निर्णय लेने में समझदारी दिखानी होगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है. मानसिक व्याकुलता के कारण पढ़ाई की गति धीमी रहेगी. करियर की दृष्टि से आज नए अवसरों की प्रतीक्षा करने की जरूरत है, अभी धैर्य रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत सजग रहना होगा. अचानक किसी बीमारी ने घेर लिया तो इलाज में खर्चों में वृद्धि होगी, जो आपकी चिंता बढ़ा सकती है. अपने खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: हालांकि स्वास्थ्य खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन दिन के दूसरे भाग में अचानक आर्थिक लाभ होने की बलवान संभावना है. यह अचानक आई धनराशि आपकी कई आर्थिक कठिनाइयों को दूर करेगी और आपको राहत देगी.

प्रेम जीवन: कामकाजी तनाव और पारिवारिक विवाद का असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है. प्रेमी जोड़ों को सलाह है कि अपनी नकारात्मक बातें या गुस्सा साथी पर न निकालें, नहीं तो रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए शुभ है. सुबह-सुबह किसी मंदिर में दीपक जलाएं और कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताएं. इससे आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और दिनभर का तनाव कम होगा.

Monsoon: रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग

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