#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2026: इस दिन भूलकर भी न करें ये 5 काम, संतान के लिए माना जाता है अशुभ

Pradosh Vrat 2026: इस दिन भूलकर भी न करें ये 5 काम, संतान के लिए माना जाता है अशुभ

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत के दिन किन 5 कामों से बचना चाहिए? जानें भगवान शिव की पूजा, संतान की सुख-समृद्धि और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. हर महीने त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख-शांति और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है. खासतौर पर संतान की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रदोष व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है.

मान्यता है कि व्रत के दिन कुछ कामों से बचना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि पूजा-पाठ के दौरान जाने-अनजाने की गई गलतियों से व्रत का धार्मिक भाव प्रभावित हो सकता है. आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन किन 5 कामों को करने से बचना चाहिए.

किसी का अपमान न करें

प्रदोष व्रत के दिन किसी व्यक्ति का अपमान करना, कटु शब्द बोलना या किसी को परेशान करना शुभ नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन मन, वचन और कर्म से संयम रखना चाहिए. परिवार में खासकर बच्चों और संतान के साथ प्रेम और धैर्य से व्यवहार करने की सलाह दी जाती है.

क्रोध और विवाद से बचें

व्रत के दिन घर में लड़ाई-झगड़ा और अनावश्यक विवाद करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि पूजा-पाठ के दौरान मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए. इसलिए छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जाप करना बेहतर माना जाता है.

तामसिक भोजन से बचें

प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति को मांसाहार, शराब और अन्य तामसिक चीजों से दूर रहने की धार्मिक परंपरा है. व्रत के दौरान सात्विक भोजन और फलाहार करने की मान्यता है. इससे मन को शांत रखने और पूजा में एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है.

शिव पूजा में गलत चीजें अर्पित न करें

भगवान शिव की पूजा में कई चीजों का विशेष महत्व बताया गया है. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है. वहीं पूजा सामग्री को लेकर स्थानीय परंपरा और मान्यता का ध्यान रखना चाहिए. पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री शुद्ध और साफ होनी चाहिए.

संतान को लेकर नकारात्मक विचार न रखें

प्रदोष व्रत को संतान की सुख-समृद्धि और परिवार के कल्याण से भी जोड़ा जाता है. इसलिए इस दिन संतान के प्रति क्रोध, कटुता या नकारात्मक भाव रखने से बचना चाहिए. भगवान शिव से संतान के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना की जा सकती है.

प्रदोष व्रत पर क्या करना शुभ माना जाता है?

प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें. शाम के समय प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा करना विशेष माना जाता है. शिवलिंग पर जल अर्पित करके बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें. अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य भी किया जा सकता है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. संतान की सुख-समृद्धि के लिए माता-पिता भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर सकते हैं.

क्या कहते हैं ज्योतिषीय मान्यताएं?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन पूजा के साथ अपने व्यवहार में संयम रखना भी जरूरी माना गया है. हालांकि, यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी एक गलती से संतान पर निश्चित रूप से संकट आ जाता है. ऐसी बातें धार्मिक मान्यताओं के रूप में ही देखी जानी चाहिए.

प्रदोष व्रत का उद्देश्य भगवान शिव की आराधना, आत्मसंयम और सकारात्मक भाव के साथ दिन बिताना माना जाता है. इसलिए व्रत के दौरान अच्छे कर्म, शांत व्यवहार और परिवार के प्रति प्रेम को महत्व देना चाहिए.

FAQ

प्रदोष व्रत किस भगवान को समर्पित है?

प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है.

प्रदोष व्रत के दिन किन कामों से बचना चाहिए?

क्रोध, विवाद, किसी का अपमान, तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से बचना धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है.

क्या प्रदोष व्रत संतान के लिए शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत संतान के सुख, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना के लिए भी रखा जाता है.

प्रदोष व्रत में भगवान शिव को क्या चढ़ाएं?

भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है. पूजा सामग्री हमेशा साफ और शुद्ध रखने की परंपरा है.

प्रदोष व्रत पर कौन-सा मंत्र जपना चाहिए?

प्रदोष व्रत पर श्रद्धा के साथ 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Pradosh Vrat Upay Pradosh Vrat Remedies Pradosh Vrat 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Pradosh Vrat 2026: इस दिन भूलकर भी न करें ये 5 काम, संतान के लिए माना जाता है अशुभ
Pradosh Vrat 2026: इस दिन भूलकर भी न करें ये 5 काम, संतान के लिए माना जाता है अशुभ
धर्म
Putrada Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के इन नामों का जाप करें, आएगी सुख-समृद्धि
Putrada Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के इन नामों का करें जाप, आएगी सुख-समृद्धि
धर्म
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी के बाद इन राशियों के लिए खुल सकता है तरक्की का रास्ता
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी के बाद इन राशियों के लिए खुल सकता है तरक्की का रास्ता
धर्म
Kamika Ekadashi 2026: एकादशी से पहले घर में कर लें ये 5 काम, दूर होगी दरिद्रता
Kamika Ekadashi 2026: एकादशी से पहले घर में कर लें ये 5 काम, दूर होगी दरिद्रता
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, दौड़कर बना डाले इतने रन
तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, दौड़कर बना डाले इतने रन
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget