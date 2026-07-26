Pradosh Vrat 2026: इस दिन भूलकर भी न करें ये 5 काम, संतान के लिए माना जाता है अशुभ
Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत के दिन किन 5 कामों से बचना चाहिए? जानें भगवान शिव की पूजा, संतान की सुख-समृद्धि और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी जरूरी बातें.
Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. हर महीने त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख-शांति और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है. खासतौर पर संतान की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रदोष व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है.
मान्यता है कि व्रत के दिन कुछ कामों से बचना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि पूजा-पाठ के दौरान जाने-अनजाने की गई गलतियों से व्रत का धार्मिक भाव प्रभावित हो सकता है. आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन किन 5 कामों को करने से बचना चाहिए.
किसी का अपमान न करें
प्रदोष व्रत के दिन किसी व्यक्ति का अपमान करना, कटु शब्द बोलना या किसी को परेशान करना शुभ नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन मन, वचन और कर्म से संयम रखना चाहिए. परिवार में खासकर बच्चों और संतान के साथ प्रेम और धैर्य से व्यवहार करने की सलाह दी जाती है.
क्रोध और विवाद से बचें
व्रत के दिन घर में लड़ाई-झगड़ा और अनावश्यक विवाद करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि पूजा-पाठ के दौरान मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए. इसलिए छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जाप करना बेहतर माना जाता है.
तामसिक भोजन से बचें
प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति को मांसाहार, शराब और अन्य तामसिक चीजों से दूर रहने की धार्मिक परंपरा है. व्रत के दौरान सात्विक भोजन और फलाहार करने की मान्यता है. इससे मन को शांत रखने और पूजा में एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है.
शिव पूजा में गलत चीजें अर्पित न करें
भगवान शिव की पूजा में कई चीजों का विशेष महत्व बताया गया है. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है. वहीं पूजा सामग्री को लेकर स्थानीय परंपरा और मान्यता का ध्यान रखना चाहिए. पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री शुद्ध और साफ होनी चाहिए.
संतान को लेकर नकारात्मक विचार न रखें
प्रदोष व्रत को संतान की सुख-समृद्धि और परिवार के कल्याण से भी जोड़ा जाता है. इसलिए इस दिन संतान के प्रति क्रोध, कटुता या नकारात्मक भाव रखने से बचना चाहिए. भगवान शिव से संतान के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना की जा सकती है.
प्रदोष व्रत पर क्या करना शुभ माना जाता है?
प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें. शाम के समय प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा करना विशेष माना जाता है. शिवलिंग पर जल अर्पित करके बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें. अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य भी किया जा सकता है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार, 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. संतान की सुख-समृद्धि के लिए माता-पिता भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर सकते हैं.
क्या कहते हैं ज्योतिषीय मान्यताएं?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन पूजा के साथ अपने व्यवहार में संयम रखना भी जरूरी माना गया है. हालांकि, यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी एक गलती से संतान पर निश्चित रूप से संकट आ जाता है. ऐसी बातें धार्मिक मान्यताओं के रूप में ही देखी जानी चाहिए.
प्रदोष व्रत का उद्देश्य भगवान शिव की आराधना, आत्मसंयम और सकारात्मक भाव के साथ दिन बिताना माना जाता है. इसलिए व्रत के दौरान अच्छे कर्म, शांत व्यवहार और परिवार के प्रति प्रेम को महत्व देना चाहिए.
FAQ
प्रदोष व्रत किस भगवान को समर्पित है?
प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है.
प्रदोष व्रत के दिन किन कामों से बचना चाहिए?
क्रोध, विवाद, किसी का अपमान, तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से बचना धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है.
क्या प्रदोष व्रत संतान के लिए शुभ माना जाता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत संतान के सुख, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना के लिए भी रखा जाता है.
प्रदोष व्रत में भगवान शिव को क्या चढ़ाएं?
भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है. पूजा सामग्री हमेशा साफ और शुद्ध रखने की परंपरा है.
प्रदोष व्रत पर कौन-सा मंत्र जपना चाहिए?
प्रदोष व्रत पर श्रद्धा के साथ 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जा सकता है.
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