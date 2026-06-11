एक रात वह समय आ गया जिसका सभी को इंतजार था. जब पूरा नगर सो रहा था, तब पांडवों ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया. दूसरी ओर पुरोचन भी निश्चिंत था कि उसका षड्यंत्र सफल होगा. लेकिन उसे नहीं पता था कि पांडव पहले ही उसकी चाल को समझ चुके हैं.