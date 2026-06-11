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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: बुद्धिमानी और धैर्य से जीती गई सबसे बड़ी लड़ाई, लाक्षागृह से पांडवों के बच निकलने की कथा

Mahabharat: बुद्धिमानी और धैर्य से जीती गई सबसे बड़ी लड़ाई, लाक्षागृह से पांडवों के बच निकलने की कथा

Mahabharat: जब चारों ओर संकट और षड्यंत्र हो, तब घबराहट नहीं बल्कि धैर्य, दूरदर्शिता और सही निर्णय ही जीवन बचाते हैं. लाक्षागृह की कथा विवेक की शक्ति का अमर संदेश देती है.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 11 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: जब चारों ओर संकट और षड्यंत्र हो, तब घबराहट नहीं बल्कि धैर्य, दूरदर्शिता और सही निर्णय ही जीवन बचाते हैं. लाक्षागृह की कथा विवेक की शक्ति का अमर संदेश देती है.

महाभारत कथा

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लाक्षागृह के खतरे को समझने के बावजूद पांडवों ने किसी को अपने संदेह का आभास नहीं होने दिया. वे नगरवासियों से मिलते-जुलते रहे, उत्सवों में भाग लेते रहे और सामान्य जीवन जीते दिखाई दिए. उनकी यही सतर्कता शत्रुओं को भ्रम में रखने में सफल रही.
लाक्षागृह के खतरे को समझने के बावजूद पांडवों ने किसी को अपने संदेह का आभास नहीं होने दिया. वे नगरवासियों से मिलते-जुलते रहे, उत्सवों में भाग लेते रहे और सामान्य जीवन जीते दिखाई दिए. उनकी यही सतर्कता शत्रुओं को भ्रम में रखने में सफल रही.
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एक रात वह समय आ गया जिसका सभी को इंतजार था. जब पूरा नगर सो रहा था, तब पांडवों ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया. दूसरी ओर पुरोचन भी निश्चिंत था कि उसका षड्यंत्र सफल होगा. लेकिन उसे नहीं पता था कि पांडव पहले ही उसकी चाल को समझ चुके हैं.
एक रात वह समय आ गया जिसका सभी को इंतजार था. जब पूरा नगर सो रहा था, तब पांडवों ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया. दूसरी ओर पुरोचन भी निश्चिंत था कि उसका षड्यंत्र सफल होगा. लेकिन उसे नहीं पता था कि पांडव पहले ही उसकी चाल को समझ चुके हैं.
Published at : 11 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Yudhishthir Mahabharat Katha Kunti Mahabharat

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