हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर संक्रांति के मौके पर वैष्णो देवी प्राचीन गुफा मार्ग फिर से खुला! भीड़ नियंत्रण में मिलेगी मदद

मकर संक्रांति के मौके पर वैष्णो देवी प्राचीन गुफा मार्ग फिर से खुला! भीड़ नियंत्रण में मिलेगी मदद

Vaishno Devi News: मकर संक्रांति के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक बार फिर से प्राचीन गुफा मार्ग का रास्ता खोल दिया है. जानिए इसकी महत्वता.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 15 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Vaishno Devi Prachin Gufa Marg: मकर संक्रांति के सुअवसर पर वैष्णो देवी मंदिर प्रशासन द्वारा प्राचीन गुफा मार्ग को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिर से खोल दिया है. वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए त्योहार से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिली है.

यह निर्णय कटरा आने वाले भक्तों को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि भीड़ नियंत्रण रहें. यह प्राचीन मार्ग आध्यात्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और इससे तीर्थयात्रा का अधिक गहरा अनुभव प्राप्त होगा. 

श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला प्राचीन गुफा मार्ग

जम्मू के कटरा स्थित मां वैष्णो देवी धाम में प्राचीन मार्ग खुलने से श्रद्धालु एक बार फिर से ऐतिहासिक गुफा मार्ग के जरिए गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं और पवित्र पिंडियों के दर्शन भी कर सकते हैं. 

बीते दिन 14 जनवरी 2026, मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए प्राचीन गुफा मार्ग को खोल दिया है. यह रास्ता माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अध्यात्म के नजरिए से बेहद खास है. 

प्राचीन मार्ग फिर से खुलने के साथ तीर्थयात्री प्राचीन गुफा के जरिए पवित्र पिंडियों के दर्शन का लाभ उठा पाएंगे. उम्मीद की जा रही है कि, यह फैसला व्यस्त दिनों में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा. इसके साथ ही भक्त भी इस पूजनीय पारंपरिक मार्ग का लाभ उठा पाएंगे. 

साल 2025 में कितने लोगों ने की वैष्णो देवी यात्रा?

बीते साल 2025 में वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बीते वर्ष 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो रानी के दर्शन किए, जिसमें चैत्र नवरात्रि और नए साल पर काफी भीड़ देखने को मिली.

वही 2026 में नए साल के मौके पर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए काफी भीड़ देखने को मिली, जिसमें साल के पहले दिन करीब 40 हजार से अधिक भक्त शामिल थे. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 15 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Hinduism Katra Vaishno Devi JAMMU KASHMIR

Frequently Asked Questions

साल 2025 में कितने श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी की यात्रा की?

साल 2025 में 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए, खासकर चैत्र नवरात्रि और नए साल पर भीड़ देखी गई।

Embed widget