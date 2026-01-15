Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Vaishno Devi Prachin Gufa Marg: मकर संक्रांति के सुअवसर पर वैष्णो देवी मंदिर प्रशासन द्वारा प्राचीन गुफा मार्ग को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिर से खोल दिया है. वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए त्योहार से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिली है.

यह निर्णय कटरा आने वाले भक्तों को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि भीड़ नियंत्रण रहें. यह प्राचीन मार्ग आध्यात्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और इससे तीर्थयात्रा का अधिक गहरा अनुभव प्राप्त होगा.

श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला प्राचीन गुफा मार्ग

जम्मू के कटरा स्थित मां वैष्णो देवी धाम में प्राचीन मार्ग खुलने से श्रद्धालु एक बार फिर से ऐतिहासिक गुफा मार्ग के जरिए गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं और पवित्र पिंडियों के दर्शन भी कर सकते हैं.

बीते दिन 14 जनवरी 2026, मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए प्राचीन गुफा मार्ग को खोल दिया है. यह रास्ता माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अध्यात्म के नजरिए से बेहद खास है.

प्राचीन मार्ग फिर से खुलने के साथ तीर्थयात्री प्राचीन गुफा के जरिए पवित्र पिंडियों के दर्शन का लाभ उठा पाएंगे. उम्मीद की जा रही है कि, यह फैसला व्यस्त दिनों में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा. इसके साथ ही भक्त भी इस पूजनीय पारंपरिक मार्ग का लाभ उठा पाएंगे.

#WATCH | Katra, Jammu and Kashmir: On the occasion of Makar Sankranti, the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (SMVDSB) reopened the old cave at the Holy Shrine of Shri Mata Vaishno Devi Ji. The reopening was marked by special rituals and prayers, accompanied by Vedic chanting.… pic.twitter.com/OfPzG8whi6 — ANI (@ANI) January 14, 2026

साल 2025 में कितने लोगों ने की वैष्णो देवी यात्रा?

बीते साल 2025 में वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बीते वर्ष 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो रानी के दर्शन किए, जिसमें चैत्र नवरात्रि और नए साल पर काफी भीड़ देखने को मिली.

वही 2026 में नए साल के मौके पर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए काफी भीड़ देखने को मिली, जिसमें साल के पहले दिन करीब 40 हजार से अधिक भक्त शामिल थे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.