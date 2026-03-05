हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 March 2026: धनु राशि ऑफिस में मिलेगी तारीफ, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है

Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 March 2026: धनु राशि ऑफिस में मिलेगी तारीफ, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है

Sagittarius Horoscope 5 March 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Mar 2026 02:40 AM (IST)
Dhanu Rashifal 5 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित है, जिससे कार्यक्षेत्र में सक्रियता और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी. घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों पर चलना और उनके अनुभव से सीख लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पुरानी बीमारी दोबारा उभर सकती है. लापरवाही न करें और नियमित दवा तथा परहेज का ध्यान रखें. संतुलित दिनचर्या अपनाना आवश्यक होगा.

व्यापार और करियर राशिफल

व्यापार के प्रति आपका उत्साह और ऊर्जा सराहनीय रहेगी. यदि डेमो के बाद डील क्लोज नहीं हो पा रही है, तो अपनी स्क्रिप्ट और प्रेजेंटेशन में सुधार करें. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तैयारी रखें, आज की ऊर्जा सेल्स क्लोजिंग के लिए अनुकूल है.

पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. इससे भविष्य की परेशानियों से बचाव होगा. कार्यक्षेत्र में स्वतः ही बेहतर अवसर बनते जाएंगे. बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग के प्रभाव से तकनीकी कार्यों में निपुणता हासिल कर सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को सीनियर से प्रशंसा मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वित्त राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. योजनाबद्ध प्रयासों से लाभ होगा. अचानक कोई खुशखबरी आर्थिक लाभ भी दे सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. संतान की किसी उपलब्धि से गर्व महसूस होगा और घर में खुशी का माहौल बनेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव और सामान्य विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा पाएंगे. एकाग्रता और अनुशासन से सफलता के मार्ग खुलेंगे.

लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 6
लकी रंग: वाइट

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फल का दान करें, शुभ फल प्राप्त होगा.

FAQs

1. क्या आज करियर में प्रशंसा मिलेगी?
हाँ, सीनियर से सराहना मिलने के योग हैं.

2. क्या व्यापार में लाभ होगा?
उत्साह और सही रणनीति से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
पुरानी बीमारी को नजरअंदाज न करें और नियमित उपचार लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
