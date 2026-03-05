हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Panchang 5 March 2026: हस्त नक्षत्र और गुरुवार का 'सिद्धि योग', जानें आज का सटीक शुभ मुहूर्त, राहुकाल और ताराबल

Panchang 5 March 2026: हस्त नक्षत्र और गुरुवार का 'सिद्धि योग', जानें आज का सटीक शुभ मुहूर्त, राहुकाल और ताराबल

Aaj Ka Panchang 5 March 2026: 5 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, हस्त नक्षत्र, चंद्रमा का गोचर, ताराबल, शुभ-अशुभ समय और दक्षिण दिशाशूल से बचने का आसान उपाय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Mar 2026 04:36 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Panchang: सनातन धर्म और भारतीय ज्योतिष परंपरा में समय को केवल घंटों और मिनटों में नहीं, बल्कि 'शुभता' और 'अशुभता' के पैमानों पर मापा जाता है. आज 5 मार्च 2026, गुरुवार का दिन अपनी विशेष ग्रह स्थिति के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज का पंचांग न केवल काल की गणना है, बल्कि आपके कर्मों को दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक नक्शा भी है.

आज के इस विशेष पंचांग में हम जानेंगे कि हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे वित्त, करियर और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा और आज आपको किन समयों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

आज का पंचांग विवरण (Panchang Details)

ज्योतिष के पांचों अंगों (तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण) का सूक्ष्म विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तिथि और पक्ष (Tithi & Paksha)
आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. यह तिथि दोपहर 03:20 PM तक रहेगी, जिसके पश्चात तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, द्वितीया तिथि 'विजया' तिथि कहलाती है, जो प्रतिष्ठा प्राप्ति और नए कार्यों के संकल्प के लिए शुभ मानी जाती है.

नक्षत्र: हस्त नक्षत्र की शक्ति (Nakshatra)
आज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हस्त नक्षत्र है. सुबह 08:18 AM तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा.

स्वामी और देवता: हस्त नक्षत्र का स्वामी 'चंद्रमा' है और इसके देवता 'सूर्य' (सविता) हैं.

प्रभाव: यह नक्षत्र हाथ की कारीगरी, व्यापारिक सौदों और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. आज के दिन किए गए कौशल आधारित कार्यों में लंबी अवधि की सफलता मिलती है.

योग और करण (Yoga & Karana)
आज गण योग सुबह 07:44 AM के बाद प्रभावी होगा. गण योग को बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है. करण की बात करें तो तैतिल दोपहर 03:20 PM तक रहेगा, उसके बाद गर करण प्रभावी होगा.

सूर्य और चंद्र की स्थिति

  1. सूर्योदय: सुबह 06:42 AM
  2. सूर्यास्त: शाम 06:23 PM
  3. चंद्रोदय: शाम 07:54 PM
  4. सूर्य राशि: कुंभ (Aquarius)
  5. चंद्र राशि: कन्या (Virgo) - चंद्रमा आज बुध की राशि में संचार करेंगे, जिससे गणनात्मक कार्यों (Calculative Tasks) में लाभ होगा.

आज के शुभ मुहूर्त: सफलता की कुंजी (Auspicious Timings)

महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन समयों का चयन करें:

  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:09 PM से 12:56 PM तक. (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय).
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 PM से 03:16 PM तक. (अदालती और राजनीतिक कार्यों के लिए).
  • अमृत काल: रात 02:45 AM से 04:30 AM (6 मार्च की सुबह). (साधना के लिए).

अशुभ मुहूर्त- सावधानी बरतें (Inauspicious Timings)

इन समयों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा नकारात्मक होती है, अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें:

  • राहुकाल (Rahu Kaal): दोपहर 02:00 PM से 03:28 PM तक. (इस दौरान धन का बड़ा लेन-देन या अनुबंध न करें).
  • यमगण्ड: सुबह 06:42 AM से 08:10 AM तक.
  • दुर्मुहूर्त: सुबह 10:36 AM से 11:22 AM तक.
समय (IST) चौघड़िया फल
06:42 AM - 08:10 AM शुभ मांगलिक कार्यों के लिए
11:05 AM - 12:33 PM चर सामान्य यात्रा के लिए
12:33 PM - 02:00 PM लाभ व्यापारिक लाभ के लिए
03:28 PM - 04:55 PM अमृत सर्वश्रेष्ठ समय

ताराबल और चंद्रबल गणना (Power Analysis)

ताराबल (Tarabala)
आज का नक्षत्र हस्त है. आपकी जन्म राशि के नक्षत्र से गणना करने पर:

  • शुभ तारा: रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली है.
  • सावधानी: भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक आज जोखिम भरे कार्यों से बचें.

चंद्रबल (Chandrabala)
चंद्रमा कन्या राशि में होने के कारण निम्नलिखित राशियों के लिए आज मानसिक बल मजबूत रहेगा:

मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन. इन राशियों के जातक आज जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा पाएंगे.

दिशा शूल और यात्रा सावधानी

आज गुरुवार है, इसलिए दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहेगा. यदि दक्षिण दिशा में यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखें या थोड़ा सा पीला फल खाकर निकलें.

हस्त नक्षत्र और गुरुवार का महाउपाय
आज का दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है. आर्थिक समृद्धि के लिए यह उपाय करें:

विधि: शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें. चने की दाल और गुड़ का दान करें.

आज के दिन का 'गोल्डन रूल'

5 मार्च 2026 का पंचांग संकेत देता है कि आज का दिन बौद्धिक और हाथ के कौशल (Hand Skills) के लिए श्रेष्ठ है. दोपहर 12:09 से 12:56 के बीच का समय आपकी बड़ी योजनाओं को सफल बनाने के लिए सर्वोत्तम है. राहुकाल (दोपहर 2 बजे से) शुरू होने से पहले अपने मुख्य कार्यों को निपटा लें.

यह भी पढ़ें- Guru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति होंगे मार्गी, 120 दिन बाद बदल जाएगी किस्मत, इन 5 राशियों पर बरसेगा धन

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.



About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 05 Mar 2026 04:36 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Hast Nakshtra Rahukaal



