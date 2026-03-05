Aaj Ka Panchang: सनातन धर्म और भारतीय ज्योतिष परंपरा में समय को केवल घंटों और मिनटों में नहीं, बल्कि 'शुभता' और 'अशुभता' के पैमानों पर मापा जाता है. आज 5 मार्च 2026, गुरुवार का दिन अपनी विशेष ग्रह स्थिति के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज का पंचांग न केवल काल की गणना है, बल्कि आपके कर्मों को दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक नक्शा भी है.

आज के इस विशेष पंचांग में हम जानेंगे कि हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे वित्त, करियर और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा और आज आपको किन समयों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

आज का पंचांग विवरण (Panchang Details)

ज्योतिष के पांचों अंगों (तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण) का सूक्ष्म विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तिथि और पक्ष (Tithi & Paksha)

आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. यह तिथि दोपहर 03:20 PM तक रहेगी, जिसके पश्चात तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, द्वितीया तिथि 'विजया' तिथि कहलाती है, जो प्रतिष्ठा प्राप्ति और नए कार्यों के संकल्प के लिए शुभ मानी जाती है.

नक्षत्र: हस्त नक्षत्र की शक्ति (Nakshatra)

आज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हस्त नक्षत्र है. सुबह 08:18 AM तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा.

स्वामी और देवता: हस्त नक्षत्र का स्वामी 'चंद्रमा' है और इसके देवता 'सूर्य' (सविता) हैं.

प्रभाव: यह नक्षत्र हाथ की कारीगरी, व्यापारिक सौदों और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. आज के दिन किए गए कौशल आधारित कार्यों में लंबी अवधि की सफलता मिलती है.

योग और करण (Yoga & Karana)

आज गण योग सुबह 07:44 AM के बाद प्रभावी होगा. गण योग को बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है. करण की बात करें तो तैतिल दोपहर 03:20 PM तक रहेगा, उसके बाद गर करण प्रभावी होगा.

सूर्य और चंद्र की स्थिति

सूर्योदय: सुबह 06:42 AM सूर्यास्त: शाम 06:23 PM चंद्रोदय: शाम 07:54 PM सूर्य राशि: कुंभ (Aquarius) चंद्र राशि: कन्या (Virgo) - चंद्रमा आज बुध की राशि में संचार करेंगे, जिससे गणनात्मक कार्यों (Calculative Tasks) में लाभ होगा.

आज के शुभ मुहूर्त: सफलता की कुंजी (Auspicious Timings)

महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन समयों का चयन करें:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:09 PM से 12:56 PM तक. (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय).

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 PM से 03:16 PM तक. (अदालती और राजनीतिक कार्यों के लिए).

अमृत काल: रात 02:45 AM से 04:30 AM (6 मार्च की सुबह). (साधना के लिए).

अशुभ मुहूर्त- सावधानी बरतें (Inauspicious Timings)

इन समयों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा नकारात्मक होती है, अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें:

राहुकाल (Rahu Kaal): दोपहर 02:00 PM से 03:28 PM तक. (इस दौरान धन का बड़ा लेन-देन या अनुबंध न करें).

समय (IST) चौघड़िया फल 06:42 AM - 08:10 AM शुभ मांगलिक कार्यों के लिए 11:05 AM - 12:33 PM चर सामान्य यात्रा के लिए 12:33 PM - 02:00 PM लाभ व्यापारिक लाभ के लिए 03:28 PM - 04:55 PM अमृत सर्वश्रेष्ठ समय

ताराबल और चंद्रबल गणना (Power Analysis)

ताराबल (Tarabala)

आज का नक्षत्र हस्त है. आपकी जन्म राशि के नक्षत्र से गणना करने पर:

शुभ तारा: रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली है.

रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली है. सावधानी: भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक आज जोखिम भरे कार्यों से बचें.

चंद्रबल (Chandrabala)

चंद्रमा कन्या राशि में होने के कारण निम्नलिखित राशियों के लिए आज मानसिक बल मजबूत रहेगा:

मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन. इन राशियों के जातक आज जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा पाएंगे.

दिशा शूल और यात्रा सावधानी

आज गुरुवार है, इसलिए दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहेगा. यदि दक्षिण दिशा में यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखें या थोड़ा सा पीला फल खाकर निकलें.

हस्त नक्षत्र और गुरुवार का महाउपाय

आज का दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है. आर्थिक समृद्धि के लिए यह उपाय करें:

विधि: शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें. चने की दाल और गुड़ का दान करें.

आज के दिन का 'गोल्डन रूल'

5 मार्च 2026 का पंचांग संकेत देता है कि आज का दिन बौद्धिक और हाथ के कौशल (Hand Skills) के लिए श्रेष्ठ है. दोपहर 12:09 से 12:56 के बीच का समय आपकी बड़ी योजनाओं को सफल बनाने के लिए सर्वोत्तम है. राहुकाल (दोपहर 2 बजे से) शुरू होने से पहले अपने मुख्य कार्यों को निपटा लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.