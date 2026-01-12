केंगल अंजनेय स्वामी मंदिर का रहस्य: हर साल बढ़ रही हनुमान जी की मूर्ति, वैज्ञानिक भी हैरान!

भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है. सादियों से ही मंदिर और विज्ञान खोज का केंद्र रहे हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा पूरी तरह नहीं उठ सका है. जहां एक ओर लोग इन्हें देवी-देवातओं का चमत्कार मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी प्रथाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं. आज के लेख में हम ऐसे ही एक हनुमान मंदिर के बारे में जानेंगे, जिसका रहस्य विज्ञान की समझ से भी परे है.