हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मकेंगल अंजनेय स्वामी मंदिर का रहस्य: हर साल बढ़ रही हनुमान जी की मूर्ति, वैज्ञानिक भी हैरान!

केंगल अंजनेय स्वामी मंदिर का रहस्य: हर साल बढ़ रही हनुमान जी की मूर्ति, वैज्ञानिक भी हैरान!

Sri Kengal Anjaneya Swamy Temple: कर्नाटक के बैंगलोर हाईवे के पास हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर, जो लाल पत्थर से निर्मित है, जिसे स्थानीय लोग केंगल कहते हैं. जानिए मंदिर से जुड़ा रहस्य?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 12 Jan 2026 02:47 PM (IST)
Sri Kengal Anjaneya Swamy Temple: कर्नाटक के बैंगलोर हाईवे के पास हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर, जो लाल पत्थर से निर्मित है, जिसे स्थानीय लोग केंगल कहते हैं. जानिए मंदिर से जुड़ा रहस्य?

केंगल अंजनेया स्वामी मंदिर

भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है. सादियों से ही मंदिर और विज्ञान खोज का केंद्र रहे हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा पूरी तरह नहीं उठ सका है. जहां एक ओर लोग इन्हें देवी-देवातओं का चमत्कार मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी प्रथाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं. आज के लेख में हम ऐसे ही एक हनुमान मंदिर के बारे में जानेंगे, जिसका रहस्य विज्ञान की समझ से भी परे है.
भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है. सादियों से ही मंदिर और विज्ञान खोज का केंद्र रहे हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा पूरी तरह नहीं उठ सका है. जहां एक ओर लोग इन्हें देवी-देवातओं का चमत्कार मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी प्रथाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं. आज के लेख में हम ऐसे ही एक हनुमान मंदिर के बारे में जानेंगे, जिसका रहस्य विज्ञान की समझ से भी परे है.
बेंगलुरु के राष्ट्रीय राजमार्ग 275 पर चन्नापटना से ठीक पहले, भगवान हनुमान को समर्पित एक शक्तिशाली हनुमान मंदिर है. इस मंदिर का नाम श्री केंगल अंजनेय स्वामी मंदिर कहा जाता है. यह एक आकर्षक मंदिर है, जो होयसला काल से अस्तित्व में है.
बेंगलुरु के राष्ट्रीय राजमार्ग 275 पर चन्नापटना से ठीक पहले, भगवान हनुमान को समर्पित एक शक्तिशाली हनुमान मंदिर है. इस मंदिर का नाम श्री केंगल अंजनेय स्वामी मंदिर कहा जाता है. यह एक आकर्षक मंदिर है, जो होयसला काल से अस्तित्व में है.
