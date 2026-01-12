एक्सप्लोरर
केंगल अंजनेय स्वामी मंदिर का रहस्य: हर साल बढ़ रही हनुमान जी की मूर्ति, वैज्ञानिक भी हैरान!
Sri Kengal Anjaneya Swamy Temple: कर्नाटक के बैंगलोर हाईवे के पास हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर, जो लाल पत्थर से निर्मित है, जिसे स्थानीय लोग केंगल कहते हैं. जानिए मंदिर से जुड़ा रहस्य?
केंगल अंजनेया स्वामी मंदिर
धर्म
6 Photos
केंगल अंजनेय स्वामी मंदिर का रहस्य: हर साल बढ़ रही हनुमान जी की मूर्ति, वैज्ञानिक भी हैरान!
धर्म
6 Photos
2026 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच? ट्रंप के फैसले और बाबा वेंगा की चेतावनी से मचा हड़कंप!
धर्म
6 Photos
उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी मंदिर, जहाँ दिन में बदलता है माँ का रूप! जानिए इसके पीछे का रहस्य
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
विश्व
'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion