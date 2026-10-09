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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से प्रतिबंधों का सामना, कानूनी दांवपेच से बचें, ऑफिस में झड़प से रहने की जरूरत है सतर्क

आज का तुला राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से प्रतिबंधों का सामना, कानूनी दांवपेच से बचें, ऑफिस में झड़प से रहने की जरूरत है सतर्क

आज का तुला राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से प्रतिबंधों का सामना, कानूनी दांवपेच से बचें, ऑफिस में झड़प की आशंका! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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Tula Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ब्रह्म योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, प्रतिबंध, कानूनी पेचीदगियां, मानसिक तनाव, दूरगामी चुनौतियां व सतर्कता स्थान) में संचरण करेंगे. द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको व्यक्तिगत, सामाजिक या कार्यक्षेत्र के स्तर पर कई तरह की सीमाओं, अड़चनों और कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए आज का दिन अत्यधिक संयम और शांति से बिताने का है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए सीमित मुनाफे, कानूनी पचड़ों से बचने और पैतृक कारोबार में बुजुर्गों का आदर करने का रहेगा.

मुनाफा रहेगा सीमित, दूसरों पर न फोड़ें ठीकरा: बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बहुत अधिक आर्थिक मुनाफे वाला नहीं रहने वाला है; युवा उद्यमी (Young Entrepreneurs) किसी काम में मिली असफलता या घाटे के लिए अपनी गलती मानने के बजाय किसी और पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, इसलिए आपको पूरी तरह अलर्ट और आत्म-विश्लेषक रहने की जरूरत है.

चुनौतीपूर्ण समय में करीबी का सहयोग व कानूनी सतर्कता: व्यावसायिक गतिविधियों के लिहाज से समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है; हालांकि राहत की बात यह है कि किसी बेहद नजदीकी व्यक्ति या विश्वासपात्र मित्र का सहयोग आपकी कई उलझनों को दूर कर देगा. किसी भी तरह के कानूनी दांवपेच या संदिग्ध कागजी कार्रवाई से दूर रहें, अन्यथा यह आपको भारी कानूनी झंझट में डाल सकता है.

पैतृक बिजनेस में बुजुर्गों का आदर: पुश्तैनी या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) से जुड़े जातकों को घर व व्यापार के बड़े-बुजुर्गों का पूरा आदर-सम्मान करना चाहिए; उनके अनुभवों और बातों को धैर्य व आराम से सुनना आपके भविष्य के लिए हितकारी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नियमित कार्यों में अतिरिक्त परिश्रम, ऑफिस में विवाद से बचने और मार्केटिंग में चिड़चिड़ापन नियंत्रित करने का रहेगा.

ऑफिस में झड़प से बचें: वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन की किसी सहकर्मी, जूनियर या सीनियर के साथ तीखी झड़प या बहस हो सकती है; 12वें भाव के प्रभाव के कारण छोटी सी बात तूल पकड़ सकती है, इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतें और विवादों से दूर रहें.

नियमित कार्यों में अतिरिक्त प्रयास व मानसिक तनाव: कार्यक्षेत्र पर अपनी दैनिक और सामान्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी आपको सामान्य से अधिक अतिरिक्त प्रयास और ऊर्जा लगानी पड़ेगी; वर्कलोड के चलते मानसिक तनाव बना रह सकता है.

मार्केटिंग वालों के स्वभाव में उग्रता: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज स्वभाव से थोड़े उग्र, अशांत और चिड़चिड़े रह सकते हैं; अपने गुस्से और वाणी को नियंत्रित करने का गंभीर प्रयास करें, वरना क्लाइंट्स के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा घरेलू नाराजगी और सामान्य वैवाहिक जीवन का संकेत दे रहा है.

मनचाहा काम न होने से नाराजगी: परिवार में परिस्थितियों के अनुकूल न होने या मनचाहे तरीके से अपना काम न कर पाने के कारण आप परिजनों पर नाराज या खिन्न हो सकते हैं; अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा सीमित रखें.

वैवाहिक जीवन रहेगा सामान्य: तमाम मानसिक उलझनों के बीच आपका वैवाहिक जीवन सामान्य और स्थिर बना रहेगा; जीवनसाथी का शांत दृष्टिकोण घर के माहौल को अधिक बिगड़ने नहीं देगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Sports Persons & Competitive Students) के लिए आज का दिन खान-पान के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने का है. स्पोर्ट्स पर्सन और प्रतियोगी छात्र बाहर के खुले, बासी या जंक फूड पर विशेष ध्यान दें और उससे पूरी तरह परहेज करें; पेट खराब होने, उल्टी (Vomiting) और अपच (Indigestion) जैसी उदर संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और पढ़ाई बाधित होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा के कारण सिरदर्द, अनिद्रा, थकान और मानसिक बेचैनी हो सकती है. घर का बना हल्का और सुपाच्य भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में ओआरएस या पानी पिएं और मन की शांति के लिए कुछ देर ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

इसके साथ ही माता लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, फल अथवा अन्न का दान करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा से आने वाले प्रतिबंध और कानूनी अड़चनें दूर होंगी, मालव्य योग से व्यापारिक सुरक्षा मिलेगी, ऑफिस में झड़प से बचाव होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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