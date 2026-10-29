करवाचौथ पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लेकर उनके सोलह श्रृंगार तक, हर चीज पर फैंस की नजर रहती है. खासकर उनके हाथों में सजी मेहंदी फैंस का ध्यान खींचती है. आइए नजर डालते हैं, प्रियंका चोपड़ा और हिना खान से लेकर दूसरी बॉलीवुड हसीनाओं की करवाचौथ मेहंदी पर.

हिना खान

मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी करवाचौथ मेहंदी की फोटो शेयर की है. उन्होंने सिंपल मेहंदी लगाई है, लेकिन उनकी मेहंदी सिंपल होने के बाद भी बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही है. एक फोटो में हिना का हाथ उनके पति के हाथ में भी दिख रहा है.

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प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड और हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा विदेश में रहने के बावजूद हर साल करवाचौथ मनाती हैं. इस मौके पर उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को अपनी मेहंदी की झलक दिखाई है. इस बार उन्होंने अपनी मेहंदी में पति निक जोनस के साथ-साथ अपनी बेटी मालती मैरी के नाम का शुरुआती अक्षर भी लिखा है. इसके साथ उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘डीआईवाई पिया के नाम की...... हैप्पी करवाचौथ टू ऑल दोज सैलिब्रेटिंग’.

वहीं उन्होंने मेहंदी पर चाशनी लगाते हुए भी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सवाल ये है क्या ये चाशनी काम करेगी. एक और स्टोरी में उन्होंने निक और मालती की फोटो पर गली में आज चांद निकला गाना लगाते हुए लिखा है, ‘मेरी पूरी दुनिया एक फ्रेम में’.





मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी

भोजपुरी एक्टर और नेता मनोज तिवारी की पत्नी और सिंगर सुरभि तिवारी ने भी करवाचौथ पर बेहद खूबसूरत मेहंदी लगाई है. सोशल मीडिया पर मेहंदी लगवाते हुए उनकी एक वीडियो सामने आई है. वहीं, वीडियो की एक दूसरी क्लिप में वे मनोज तिवारी के साथ अपनी मेहंदी सभी को दिखाती नजर आ रही हैं. दोनों बेहद खुश दिख रहे हैं.

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दीपिका सिंह और दिशा परमार

'दीया और बाती हम' फेम दीपिका सिंह और फिल्म 'ओम शांति ओम' में डॉली अरोड़ा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा परमार ने भी करवाचौथ पर अपने हाथों पर बेहद खूबसूरती मेहंदी रचाई है. हाल ही में दीपिका सिंह ने नेहा स्वामी की करवाचौथ पार्टी की बहुत सी फोटोज और वीडियोज अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उनकी पोस्ट में दीपिका कहीं नेही स्वामी बिजलानी और सृष्टि रोड़े के साथ डांस करती दिख रही हैं, तो कहीं दिशा परमार के साथ अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करती.

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युविका चौधरी

युविका चौधरी ने भी करवाचौथ पर अपने पति के नाम की मेहंदी लगाई है. सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में वो अपनी मेहंदी दिखा रही हैं और बेदह खुश दिखाई दे रही हैं. उन्होंने अपने हाथों की हथेलियों में स्कवेर डिजाइन के अंदर पति प्रिंस का नाम लिखा है और उसके नीचे छोटा सा दिल बनाकर किकी भी लिखा है.

आरती सिंह

2007 में ज़ी टीवी के सीरियल 'मायका' से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली आरती सिंह भी करवाचौथ का पर्व पारंपरिक रिती रिवाज के साथ मनाने वाली हैं. इस मौके पर उनके हाथ भी मेहंदी से भरे दिखाई दिए. उन्होंने अपने हाथों पर बारीक डिजाइन वाली शानदार मेहंदी लगवाई है.