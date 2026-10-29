Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

Happy Karwa Chauth 2026 Wishes: सुहाग, समर्पण और अटूट प्रेम का प्रतीक करवा चौथ का पावन पर्व आज, 29 अक्टूबर 2026 को पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. शाम को सोलह श्रृंगार कर विधि-विधान से माता करवा और भगवान शिव-पार्वती की पूजा की जाती है और रात में छलनी की ओट से चांद और फिर पति का दीदार कर व्रत खोला जाता है.

इस खास मौके पर अपने जीवनसाथी और प्रियजनों के प्रति प्यार जताने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खूबसूरत शुभकामना संदेशों से बेहतर भला क्या हो सकता है. अगर आप भी अपने पार्टनर, सहेलियों या परिवार को इस पावन पर्व की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए प्यार भरे संदेश, शायरी और कोट्स आपके रिश्ते में मिठास घोल देंगे.

जो मैं रूठ जाऊं तो तुम मना लेना

कुछ न कहना बस सीने से लगा लेना

Happy Karwa Chauth!





इस जीवन में मुझे, जो मिला है तेरा साथ

दुख सारे मिट गए, हुआ ख़ुशियों का आग़ाज़

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!





माथे की बिंदिया चमकती रहे

हाथों में चुडिया खनकती रहे

पैरों की पायल झनकती रहे

पिया संग प्रेम बेला सजती रहे

हैप्पी करवा चौथ





चांद की रौशनी यह पैग़ाम लाई

करवाचौथ पर सबके मन में ख़ुशियां छाईं

सबसे पहले हमारी तरफ़ से

आपको करवाचौथ की बधाई.





सपने में भी आपकी ये जोड़ी कभी न टूटे,

प्रार्थना यही कि एक-दूजे से आप कभी न रूठे,

दो जिस्म एक जान बनकर

यूं ही बीत जाए ज़िंदगानी.

हैप्पी करवाचौथ!





जो हमें आपकी एक झलक मिल जाए

तो ये व्रत सफल हो जाए

हम तो बैठे है आपके इंतज़ार में

आप आए और ये व्रत पूरा कर जाए.





आज सजी हूं दुल्हन सी मैं

कब तुम आओगे पिया

अपने हाथों से पानी पिलाकर तुम

कब गले लगाओगे पिया

करवा चौथ की शुभकामनाएं!







अपने हाथों में चूड़ियां सजाये

माथे पर अपने सिन्दूर लगाए

निकली हर सुहागन चांद के इंतज़ार में

रब्ब उनकी हर मनोकामना पूरी करे.





व्रत रखा है मैंने

बस एक प्यारी सी ख़्वाहिश के साथ,

हो लम्बी उम्र तुम्हारी और

हर जन्म मिले हमें एक-दूसरे का साथ.







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