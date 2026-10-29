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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

Happy Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें प्यार भरे ये खास संदेश और शायरी. 29 अक्टूबर को चांद के दीदार से पहले पार्टनर और परिजनों को दें पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 29 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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Happy Karwa Chauth 2026 Wishes: सुहाग, समर्पण और अटूट प्रेम का प्रतीक करवा चौथ का पावन पर्व आज, 29 अक्टूबर 2026 को पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. शाम को सोलह श्रृंगार कर विधि-विधान से माता करवा और भगवान शिव-पार्वती की पूजा की जाती है और रात में छलनी की ओट से चांद और फिर पति का दीदार कर व्रत खोला जाता है.

इस खास मौके पर अपने जीवनसाथी और प्रियजनों के प्रति प्यार जताने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खूबसूरत शुभकामना संदेशों से बेहतर भला क्या हो सकता है. अगर आप भी अपने पार्टनर, सहेलियों या परिवार को इस पावन पर्व की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए प्यार भरे संदेश, शायरी और कोट्स आपके रिश्ते में मिठास घोल देंगे.

जो मैं रूठ जाऊं तो तुम मना लेना
कुछ न कहना बस सीने से लगा लेना
Happy Karwa Chauth!


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

इस जीवन में मुझे, जो मिला है तेरा साथ
दुख सारे मिट गए, हुआ ख़ुशियों का आग़ाज़
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

माथे की बिंदिया चमकती रहे
हाथों में चुडिया खनकती रहे
पैरों की पायल झनकती रहे
पिया संग प्रेम बेला सजती रहे
हैप्पी करवा चौथ


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

चांद की रौशनी यह पैग़ाम लाई
करवाचौथ पर सबके मन में ख़ुशियां छाईं
सबसे पहले हमारी तरफ़ से
आपको करवाचौथ की बधाई.


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

सपने में भी आपकी ये जोड़ी कभी न टूटे,
प्रार्थना यही कि एक-दूजे से आप कभी न रूठे,
दो जिस्म एक जान बनकर
यूं ही बीत जाए ज़िंदगानी.
हैप्पी करवाचौथ!


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

जो हमें आपकी एक झलक मिल जाए
तो ये व्रत सफल हो जाए
हम तो बैठे है आपके इंतज़ार में
आप आए और ये व्रत पूरा कर जाए.


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

आज सजी हूं दुल्हन सी मैं
कब तुम आओगे पिया
अपने हाथों से पानी पिलाकर तुम
कब गले लगाओगे पिया
करवा चौथ की शुभकामनाएं!


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी


अपने हाथों में चूड़ियां सजाये
माथे पर अपने सिन्दूर लगाए
निकली हर सुहागन चांद के इंतज़ार में
रब्ब उनकी हर मनोकामना पूरी करे.


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

व्रत रखा है मैंने
बस एक प्यारी सी ख़्वाहिश के साथ,
हो लम्बी उम्र तुम्हारी और
हर जन्म मिले हमें एक-दूसरे का साथ.


Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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