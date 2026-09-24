Libra Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, अचानक मुलाकात, प्रतिभा, संतान, योजना व नेटवर्किंग स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए दिन के शुरुआती भाग में कार्यों में थोड़ा विलंब देखने को मिल सकता है. 5वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी खास मुलाकात हो सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए दोपहर बाद वित्तीय लाभ, प्रतिस्पर्धियों की रणनीति को मात देने और मजबूत नेटवर्किंग स्थापित करने का रहेगा.

दोपहर बाद फायदेमंद स्थितियां: दिन की शुरुआत में बिजनेस के कुछ कामों में अनचाहा विलंब हो सकता है, जिससे आपका तय समय थोड़ा व्यर्थ होता हुआ महसूस होगा. परंतु दोपहर बाद ग्रह स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ेंगी और मुनाफे की बेहतरीन स्थितियां बनेंगी; समय का भरपूर सदुपयोग करें.

मार्केटिंग व यात्रा से भविष्य में लाभ: व्यवसाय के विस्तार के सिलसिले में अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है. यह समय अपने मार्केटिंग नेटवर्क और संपर्क सूत्रों (Contacts) को अधिक सुदृढ़ करने में लगाएं; निकट भविष्य में इससे आपको बड़ा आर्थिक फायदा होगा.

प्रतिस्पर्धियों की रणनीति का तोड़: चंद्रमा-शुक्र का नवम-पंचम संबंध होने से प्रतिद्वंद्वियों और कॉम्पिटिटर्स की बाजार रणनीतियों का सटीक तोड़ निकालने में आपकी बौद्धिक समझदारी और कूटनीति पूरी तरह कारगर सिद्ध होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के सहयोग से अटके काम निपटाने, सीनियर्स का भरोसा जीतने और धृति योग से पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने का रहेगा.

अधूरे कार्य होंगे पूरे, बढ़ेगा भरोसा: ऑफिस में को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के भरपूर सपोर्ट से आपके लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. डेडलाइन पर काम निपटने से सीनियर्स आपके ऊपर नया और बड़ा भरोसा जताएंगे.

कंपनी को लाभ व काम का दबाव: आप ऑफिस के सभी कार्यों को बेहद उचित और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे, जिससे संस्थान/कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचेगा. हालांकि, आज दफ्तर से संबंधित काम का बोझ थोड़ा अधिक बना रह सकता है.

धृति योग से मान-सम्मान व प्रतिष्ठा: धृति योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा, दक्षता और गहन ज्ञान की मुक्तकंठ से सराहना होगी, जिससे संस्थान में आपकी पद-प्रतिष्ठा और आधिकारिक कद में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का गोचर अपनों के साथ वक्त बिताने और भाई-बहनों का संबल बनने का सुंदर अवसर देगा.

अपनों संग समय व भाई-बहनों का सहयोग: आज आप परिवार में मित्रों और रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा वक्त बिताएंगे. भाई-बहन अपनी किसी व्यक्तिगत या करियर संबंधी समस्या को आपके सामने रख सकते हैं; आप अपनी सूझबूझ से उनकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

खिलाड़ियों की दूरस्थ यात्रा: स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज का दिन सक्रियता भरा रहेगा. किसी विशेष खेल प्रतियोगिता, ट्रायल या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेने के सिलसिले में आपको दूर की यात्रा (Travel) करनी पड़ सकती है, जो आपके करियर के लिए फलदायी रहेगी.

पंचम भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से मानसिक तनाव या पेट के निचले हिस्से में हल्की गैस/अपच की समस्या हो सकती है. काम की अधिकता और यात्रा के कारण शाम को शारीरिक थकान महसूस होगी. संतुलित और हल्का भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी / Purple)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और 5वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की आराधना करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. ग्रहण दोष के निवारण और मालव्य योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व सुगंधित इत्र डालकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या विद्यार्थी को पठन-पाठन सामग्री भेंट करें; इससे बिजनेस की बाधाएं दोपहर बाद समाप्त होंगी, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और अचानक हुई मुलाकात फलदायी साबित होगी.

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