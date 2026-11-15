मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मिथुन राशि के लोगों के लिए नई योजनाओं को धरातल पर उतारने और रिश्तों में मधुरता घोलने वाला साबित होगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने काम को लेकर काफी सक्रिय और उत्साहित नजर आएंगे. व्यावसायिक मोर्चे पर विस्तार की नई संभावनाएं बनेंगी, वहीं घर-परिवार में भी किसी शुभ कार्य की आहट से मन प्रसन्न रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

मार्केटिंग और सेल्स में मिलेगा शानदार परिणाम: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा. दफ्तर में आपके काम की गति और गुणवत्ता दोनों बेहतर रहेंगी. विशेष रूप से मार्केटिंग और सेल्स फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स अपने टारगेट्स को आसानी से पूरा कर लेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.

कला, खेल और विदेश में करियर के अवसर: कला और खेल जगत से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने लाने के लिए कोई बेहतरीन मंच प्राप्त हो सकता है. वहीं, जो जातक विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी राह आसान होगी और उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

कारोबार विस्तार की योजनाओं को मिलेगी गति: व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद व्यस्त और फलदायी रहेगी. आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिन योजनाओं पर लंबे समय से विचार कर रहे थे, अब उन्हें अमलीजामा पहनाने का सही समय है. विदेशी व्यापार और यात्राओं से जुड़े कार्यों में अच्छा आर्थिक लाभ होगा.

सरकारी काम और लोन में रखें सावधानी: आर्थिक लेन-देन के मामलों में थोड़ी सतर्कता जरूरी है. किसी भी सरकारी कागजी कार्रवाई या पुराने लोन को क्लियर करने से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें और सभी शर्तों को अच्छी तरह जांच-परख कर ही आगे बढ़ें.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक कार्य और पक्के होंगे रिश्ते: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और उत्साह का वातावरण रहेगा. घर में किसी मांगलिक अनुष्ठान या धार्मिक पूजा-पाठ की रूपरेखा तैयार हो सकती है. किसी पुराने रिश्तेदार के घर जाने से आपसी मेलजोल और स्नेह बढ़ेगा. घर के विवाह योग्य सदस्यों के लिए रिश्ते की बात पक्की होने की दिशा में सकारात्मक कदम आगे बढ़ सकते हैं.

रोमांस और पढ़ाई में एकाग्रता: लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी रोमांटिक डिनर या मूवी का प्लान बन सकता है, जिससे आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और अपनापन आएगा. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता पाने के लिए अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा.

मौसम के बदलाव से बचें: स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के प्रति लापरवाही न बरतें. खान-पान संतुलित रखें और ठंडी चीजों से परहेज करें ताकि मौसमी बीमारियों से बचे रहें.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5 और 3

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू या मोदक का भोग लगाएं. प्रतिदिन सुबह 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें तथा गौशाला में हरी घास या पालक का दान करें. इससे व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

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