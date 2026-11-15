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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममिथुन साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: बिजनेस विस्तार, विदेश में अवसर और विवाह के प्रबल योग

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: बिजनेस विस्तार, विदेश में अवसर और विवाह के प्रबल योग

Gemini Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए इस सप्ताह व्यापार विस्तार, मार्केटिंग में सफलता, विदेश के अवसर और पारिवारिक जीवन का हाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Nov 2026 12:20 PM (IST)
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मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मिथुन राशि के लोगों के लिए नई योजनाओं को धरातल पर उतारने और रिश्तों में मधुरता घोलने वाला साबित होगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने काम को लेकर काफी सक्रिय और उत्साहित नजर आएंगे. व्यावसायिक मोर्चे पर विस्तार की नई संभावनाएं बनेंगी, वहीं घर-परिवार में भी किसी शुभ कार्य की आहट से मन प्रसन्न रहेगा.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

मार्केटिंग और सेल्स में मिलेगा शानदार परिणाम: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा. दफ्तर में आपके काम की गति और गुणवत्ता दोनों बेहतर रहेंगी. विशेष रूप से मार्केटिंग और सेल्स फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स अपने टारगेट्स को आसानी से पूरा कर लेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.

कला, खेल और विदेश में करियर के अवसर: कला और खेल जगत से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने लाने के लिए कोई बेहतरीन मंच प्राप्त हो सकता है. वहीं, जो जातक विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी राह आसान होगी और उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

कारोबार विस्तार की योजनाओं को मिलेगी गति: व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद व्यस्त और फलदायी रहेगी. आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिन योजनाओं पर लंबे समय से विचार कर रहे थे, अब उन्हें अमलीजामा पहनाने का सही समय है. विदेशी व्यापार और यात्राओं से जुड़े कार्यों में अच्छा आर्थिक लाभ होगा.

सरकारी काम और लोन में रखें सावधानी: आर्थिक लेन-देन के मामलों में थोड़ी सतर्कता जरूरी है. किसी भी सरकारी कागजी कार्रवाई या पुराने लोन को क्लियर करने से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें और सभी शर्तों को अच्छी तरह जांच-परख कर ही आगे बढ़ें.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक कार्य और पक्के होंगे रिश्ते: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और उत्साह का वातावरण रहेगा. घर में किसी मांगलिक अनुष्ठान या धार्मिक पूजा-पाठ की रूपरेखा तैयार हो सकती है. किसी पुराने रिश्तेदार के घर जाने से आपसी मेलजोल और स्नेह बढ़ेगा. घर के विवाह योग्य सदस्यों के लिए रिश्ते की बात पक्की होने की दिशा में सकारात्मक कदम आगे बढ़ सकते हैं.

रोमांस और पढ़ाई में एकाग्रता: लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी रोमांटिक डिनर या मूवी का प्लान बन सकता है, जिससे आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और अपनापन आएगा. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता पाने के लिए अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा.

मौसम के बदलाव से बचें: स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के प्रति लापरवाही न बरतें. खान-पान संतुलित रखें और ठंडी चीजों से परहेज करें ताकि मौसमी बीमारियों से बचे रहें.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला
शुभ अंक: 5 और 3

साप्ताहिक अचूक उपाय:
इस सप्ताह बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू या मोदक का भोग लगाएं. प्रतिदिन सुबह 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें तथा गौशाला में हरी घास या पालक का दान करें. इससे व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Mithun Saptahik Rashifal
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