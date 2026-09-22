22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन अवसर पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, सुख, घरेलू शांति, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी व आंतरिक मनोबल स्थान) में संचार करेंगे. 4थे भाव में चंद्रमा के संचरण से आज माताजी के साथ वैचारिक मतभेद या अनबन होने की आशंका रहेगी, इसलिए बातचीत में अत्यधिक संयम बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए कड़ी निगरानी, कानूनी सतर्कता और मानसिक मजबूती की मांग कर रहा है. बिजनेसमैन को इस समय अपनी व्यावसायिक गतिविधियों पर पहले से कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी; कामकाज में कुछ आकस्मिक परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपने अदम्य साहस और दृढ़ हिम्मत से उन्हें सफलतापूर्वक हल कर लेंगे.

प्रॉपर्टी खरीद में भारी सावधानी: यदि आप अपने बिजनेस के विस्तार के लिए कोई नई प्रॉपर्टी, जमीन या ऑफिस स्पेस खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में कागजात व पेपर्स आदि की कानूनी जांच-पड़ताल बहुत बारीकी से करवा लें, अन्यथा आप किसी धोखाधड़ी या जालसाजी के शिकार हो सकते हैं.

नए कारोबारियों के लिए सलाह: नए कारोबारियों (New Businessmen) को शुरुआती चुनौतियों और परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए; मानसिक दबाव में आकर लिए गए फैसले आपके स्टार्टअप के लिए घातक साबित हो सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के मामलों से दूरी बनाए रखने और अपनी कार्यक्षमता के अनुसार काम करने का रहेगा.

सहकर्मियों के मामले में दखल से बचें: नौकरीपेशा लोग ऑफिस में अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के निजी या कार्य संबंधी मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करें, शांत रहकर केवल अपने काम से मतलब रखना ही आपके हित में रहेगा.

नकारात्मकता पर नियंत्रण: वर्कस्पेस पर आपको अपनी भीतर उठने वाली नकारात्मक सोच और हताशा पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा.

सीमित कार्यभार लें: एंप्लॉयड पर्सन अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक कार्य का बोझ अपने सिर पर लेने से बचें; अपनी सीमा से अधिक जिम्मेदारी उठाना आज आपके लिए नई मुसीबत और तनाव का कारण बन सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का गोचर घर में सामंजस्य की कमी और संतान को लेकर चिंता का संकेत दे रहा है.

माताजी के साथ रिश्ते: चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से माताजी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी या अनबन हो सकती है; किसी भी स्थिति में अपनी वाणी की मर्यादा न खोएं.

संतान पक्ष से कष्ट: आपकी संतान का कोई गलत कदम या अनुचित व्यवहार आपको मानसिक रूप से दुखी व आहत कर सकता है. घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और सामंजस्य कमजोर रहेगा, जिसे सुधारने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण और मानसिक भटकाव भरा रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और सामान्य छात्रों (Competitive & General Students) दोनों के लिए ही दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. मन में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पढ़ाई के तय शेड्यूल पर टिके रहने के लिए अतिरिक्त अनुशासन की जरूरत पड़ेगी.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, बेचैनी और सीने में भारीपन या गैस्ट्रिक समस्या महसूस हो सकती है. संतान की चिंता और पारिवारिक तनाव का असर आपके रक्तचाप पर पड़ सकता है. आज के दिन सात्विक और हल्का आहार लें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राणायाम व ध्यान (Meditation) अवश्य करें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. 4थे चंद्रमा के दोष निवारण और पारिवारिक शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. माताजी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या वस्त्र का दान करें; इससे माता से मतभेद दूर होंगे, प्रॉपर्टी सौदों में होने वाले धोखे से रक्षा होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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