Tula Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शोभन योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, भ्रातृ सुख, महत्वाकांक्षाएं, नई सफलताएं, वर्क फ्रॉम होम व स्पोर्ट्स आत्मविश्वास स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके भीतर भाई-बहनों के प्रति अगाध प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रहेगा; आप अपने भाइयों की बहुत अच्छी देखभाल करेंगे और उनका संबल बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देने, ईमानदार कोशिशों के शानदार परिणाम पाने और दोपहर बाद अनुभवी सलाह लेने का रहेगा.

कोशिशों के मिलेंगे बहुत शानदार रिजल्ट्स: बिजनेसमैन द्वारा पिछले दिनों बाजार में अपनी साख और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए की गई ईमानदार कोशिशों के आज बहुत शानदार और अप्रत्याशित वित्तीय परिणाम देखने को मिलेंगे.

महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी नई सफलता की ओर: आपके व्यापार में आपकी दूरगामी सोच और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं आपको किसी नई और बड़ी सफलता की ओर अग्रसर करेंगी; नए प्रोजेक्ट्स पर आत्मविश्वास बढ़ेगा.

दोपहर बाद निर्णय में दुविधा, लें अनुभवी सलाह: व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत और सुचारू रूप से चलती रहेंगी; हालांकि, दोपहर बाद किसी महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे को लेकर मन में दुविधा या असमंजस हो सकता है. ऐसे में जल्दबाजी के बजाय किसी वरिष्ठ व अनुभवी सदस्य से सलाह अवश्य लें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन न्यू जॉब के प्रयासों में सफलता, वर्क फ्रॉम होम की चुनौतियां और करियर को पहली प्राथमिकता देने का रहेगा.

न्यू जॉब के प्रयास होंगे सफल: नौकरी बदलने या किसी बेहतर संस्थान में जाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों के आज पूरी तरह सफल होने की मजबूत संभावना बनेगी; सकारात्मक संकेत या ऑफर मिल सकता है.

वर्क फ्रॉम होम में आ सकती हैं दिक्कतें: ऑफिस में काम का अत्यधिक लोड (Heavy Workload) होने की वजह से नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर का काम घर से (Work From Home) करना पड़ सकता है, जिससे कुछ व्यावहारिक व तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

लव के चक्कर में करियर न करें बर्बाद: युवाओं और नौकरीपेशा जातकों को सख्त हिदायत है कि वे अत्यधिक भावुकता या लव अफेयर के चक्कर में पड़कर अपने मुख्य लक्ष्य और करियर को बर्बाद न करें; पेशेवर जिम्मेदारियों को सबसे ऊपर रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा घरेलू शांति तो देगा, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधे रखने की सलाह दे रहा है.

पारिवारिक जीवन रहेगा शांतिपूर्ण: घर-परिवार में वातावरण पूरी तरह शांत और सुखद बना रहेगा; आप अपने भाइयों और परिजनों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे.

संवेदनशील मामलों पर चर्चा से बचें: परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी पुराने, विवादित या संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने से पूरी तरह बचें; ऐसी बातें शांतिपूर्ण माहौल में व्यर्थ का तनाव पैदा कर सकती हैं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मैदान पर अपनी धाक जमाने का है. अभ्यास और प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन पूरे आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ ट्रैक पर आगे बढ़ें; आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा आपको जीत की ओर ले जाएगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत और चुस्त-दुरुस्त रहेगा. वर्क फ्रॉम होम और काम के बोझ के कारण आंखों में थकान या गर्दन में खिंचाव हो सकता है. समय पर पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और भ्रातृ सुख बढ़ेगा, व्यापारिक निर्णयों में स्पष्टता आएगी, नई नौकरी के मार्ग प्रशस्त होंगे और करियर में स्थिरता आएगी.

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