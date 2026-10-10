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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण

आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण

आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कष्टों का सामना, अचानक वित्तीय हानि से बचें, ईगो पर रखें काबू, ऑफिस लीव में अड़चनें! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Oct 2026 04:30 AM (IST)
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Tula Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ऐन्द्र योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कष्ट, आंतरिक चुनौतियां, घरेलू जिम्मेदारियां, अवकाश में अड़चनें व अत्यधिक सावधानी स्थान) में संचरण करेंगे. द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको कुछ अनपेक्षित कष्टों, मानसिक उलझनों और शारीरिक सुस्ती का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए आज का दिन अत्यधिक धैर्य, शांति और सतर्कता के साथ बिताने का है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए अचानक आर्थिक हानि से बचाव, ईगो व अति-आत्मविश्वास पर नियंत्रण और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा.

युवा वर्ग सजग रहें, अचानक नुकसान की आशंका: बिजनेस में युवा वर्ग को अपने करियर और वित्तीय लेन-देन के प्रति विशेष रूप से सजग व सावधान रहने की आवश्यकता है; बिना सोचे-समझे किए गए किसी फैसले से अचानक आर्थिक हानि (Financial Loss) होने की आशंका बनी हुई है.

ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें काबू: व्यवसाय में अपने अहंकार (Ego) और अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) जैसी व्यक्तिगत कमियों पर पूरी तरह काबू पाने का प्रयास करें; इस समय बाहर ज्यादा मेलजोल और गपशप बढ़ाने के बजाय केवल अपने मुख्य काम से ही मतलब रखना श्रेयस्कर रहेगा.

आलस्य त्यागें और धैर्य रखें: वर्तमान ग्रह-गोचर व्यापारियों के कुछ विपरीत होने से स्वभाव में अकारण आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति उभर सकती है; समय पूरी तरह धैर्य, संयम और शांति बनाए रखने का है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यों में असफलताओं से तनाव, ऑफिस से लीव मिलने में अड़चनें और मार्केटिंग में अत्यधिक खर्चों से बचने का रहेगा.

कार्यों में असफलता से बना रहेगा तनाव: वर्कस्पेस पर आज आपके प्रयासों के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में असफलता या अड़चनें आ सकती हैं; इसके परिणामस्वरूप आप पूरे दिन मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस कर सकते हैं, इसलिए खुद को शांत रखें.

ऑफिस से लीव मिलने में परेशानियां: घरेलू अनिवार्य कार्यों और पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते एंप्लॉयड पर्सन को अचानक ऑफिस से छुट्टी (Leave) लेनी पड़ सकती है, जिसे स्वीकृत कराने में उच्च अधिकारियों की तरफ से कई तरह की परेशानियों और ना-नुकर का सामना करना पड़ेगा.

मार्केटिंग वाले बढ़ते खर्चों पर लगाएं लगाम: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के व्यक्तिगत व कामकाजी खर्चे (Expenditure) अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो आपके बजट और बचत के लिहाज से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है; वित्तीय अनुशासन बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा संतान संबंधी चिंता और दांपत्य जीवन में भावनात्मक दूरी का संकेत दे रहा है.

संतान से जुड़े मामले से तनाव: परिवार में संतान के किसी व्यवहार, अध्ययन या भविष्य से जुड़ा कोई मामला आपको मानसिक रूप से तनाव और चिंता दे सकता है; क्रोध के बजाय बातचीत से समाधान निकालें.

जीवनसाथी की कंपनी की कमी: विवाहित जातक अपने लाइफ पार्टनर के व्यस्त या उदासीन रवैये के कारण उनकी दिल से मिलने वाली संगति और भावनात्मक सहयोग की स्पष्ट कमी महसूस करेंगे; गिले-शिकवे दूर करने के लिए आत्मीय संवाद की पहल करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Students) के लिए आज का दिन आलस्य और भटकाव से बचने का है. 12वें भाव के चंद्रमा के कारण पढ़ाई में मन कम लग सकता है और सुस्ती हावी हो सकती है; कठिन विषयों के रिविजन के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से शरीर में ऊर्जा की कमी, थकान, आंखों में जलन, सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. अधिक चिंता करने से बचें, क्योंकि मानसिक तनाव पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है. हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में कुछ समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, कच्चा दूध, जौ और कुशा मिलाकर विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें.

भगवान शनिदेव और हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा अथवा दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या सफाई कर्मचारी को काले तिल, उड़द की दाल, काला कपड़ा अथवा भोजन का दान करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा से आने वाले कष्ट व रुकावटें दूर होंगी, मालव्य व ऐन्द्र योग से अचानक होने वाले नुकसान से रक्षा होगी, कार्यक्षेत्र का तनाव शांत होगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Oct 2026 04:30 AM (IST)
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