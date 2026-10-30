ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 30 October 2026: पंचमी शाम 7:24 तक, जानें राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 30 October 2026: पंचमी शाम 7:24 तक, जानें राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 30 October 2026: दिल्ली-NCR में पंचमी शाम 7:24 बजे तक है. अभिजीत मुहूर्त के बीच राहुकाल भी रहेगा. जानें आज के पंचांग में नक्षत्र, चंद्रोदय और शुभ-अशुभ समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 30 Oct 2026 06:19 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Panchang: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को कार्तिक कृष्ण पंचमी शाम 7:24 बजे तक रहेगी. नई दिल्ली में सुबह 9:04 बजे मृगशिरा नक्षत्र समाप्त होगा. आज शुभ समय देखते हुए एक बात ध्यान रखें. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 बजे शुरू होगा, लेकिन राहुकाल दोपहर 12:05 बजे तक रहेगा.

इसलिए दोपहर में नया काम शुरू करने की योजना है तो दोनों समय साथ देखना उपयोगी होगा. दिन में नक्षत्र और शाम को तिथि बदलने के बाद रात में योग भी बदलेगा. हालांकि चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेगा. यहां जानिए आज के पंचांग और इन बदलावों का मतलब.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: बिजनेस में दिखेगा कूटनीति का दम, ऑफिस में AI टूल्स से चमकेगा काम!
Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: बिजनेस में दिखेगा कूटनीति का दम, ऑफिस में AI टूल्स से चमकेगा काम!
धर्म
Karwa Chauth 2027 Date: अगले साल कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत? जानें तारीख
Karwa Chauth 2027 Date: अगले साल कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत? जानें तारीख
धर्म
Aaj Ka Panchang 29 October 2026: करवा चौथ आज, दिल्ली में 8:17 तो मुंबई में 9 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा का समय
करवा चौथ आज: नोएडा में 8:16, दिल्ली में 8:17 बजे चांद...पढ़ें पूरा आज का पंचांग
धर्म
Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Delhi: करवा चौथ पर दिल्ली में कितने बजे निकलेगा चांद? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Delhi: करवा चौथ पर दिल्ली में कितने बजे निकलेगा चांद?

आज का पंचांग एक नजर में

वार- शुक्रवार
पूर्णिमांत मास- कार्तिक
अमांत मास- आश्विन
पक्ष- कृष्ण पक्ष
तिथि- पंचमी शाम 7:24 बजे तक, फिर षष्ठी
नक्षत्र- मृगशिरा सुबह 9:04 बजे तक, फिर आर्द्रा
योग- शिव रात 8:41 बजे तक, फिर सिद्ध
सूर्य राशि- तुला
चंद्र राशि- मिथुन
सूर्योदय- सुबह 6:31 बजे
सूर्यास्त- शाम 5:38 बजे
चंद्रोदय- रात 9:23 बजे
चंद्रास्त- सुबह 10:57 बजे

सभी समय भारतीय मानक समय के अनुसार हैं. चंद्रास्त का समय 30 अक्टूबर की सुबह का है, जबकि चंद्रोदय उसी तारीख की रात में होगा.

आज अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल कब साथ पड़ेंगे?

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 बजे तक है. राहुकाल सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 बजे तक रहेगा. यानी अभिजीत का शुरुआती हिस्सा राहुकाल में आएगा.

जो लोग नया शुभ काम शुरू करते समय राहुकाल टालते हैं, उनके लिए अभिजीत के भीतर दोपहर 12:05 से 12:27 बजे का हिस्सा उससे बाहर रहेगा. इसके तुरंत बाद, दोपहर 12:27 बजे से दुर्मुहूर्त शुरू हो जाएगा.

यह समयों का मेल समझने के लिए उपयोगी है. विवाह, गृह प्रवेश या किसी विशेष संस्कार का मुहूर्त तय करने में उस कार्य के अलग नियम भी देखे जाते हैं. केवल अभिजीत का समय देखकर हर आयोजन का निर्णय नहीं किया जाता.

सुबह नक्षत्र बदलेगा, शाम को तिथि

सुबह 8:45 बजे कौलव करण समाप्त होकर तैतिल शुरू होगा. इसके 19 मिनट बाद, 9:04 बजे मृगशिरा की जगह आर्द्रा नक्षत्र आ जाएगा. किसी अनुष्ठान में नक्षत्र का संकल्प लेना हो तो सुबह के इस बदलाव का ध्यान रखें.

शाम 7:24 बजे पंचमी समाप्त होगी और षष्ठी शुरू हो जाएगी. इसलिए सुबह और देर शाम की पूजा के संकल्प में तिथि अलग होगी. पंचमी की समाप्ति नियमित पूजा बंद करने का समय नहीं है.

रात 8:41 बजे शिव योग समाप्त होकर सिद्ध योग शुरू होगा. नक्षत्र बदलने के बावजूद चंद्रमा आज मिथुन राशि में ही रहेगा. नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन अलग घटनाएं हैं; दोनों का एक साथ होना जरूरी नहीं.
शुक्रवार के शुभ समय क्या हैं?

मुहूर्त समय

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:48-5:40 बजे
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42-दोपहर 12:27 बजे
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:56-2:40 बजे
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:38-6:03 बजे
अमृत काल: रात 9:58-11:27 बजे
निशिता मुहूर्त: रात 11:39-31 अक्टूबर की रात 12:31 बजे

दोपहर का विजय मुहूर्त राहुकाल और दोनों दुर्मुहूर्त से बाहर है. शाम को गोधूलि का पूरा समय वर्ज्य में पड़ रहा है. इसलिए शुभ और अशुभ समय की अलग-अलग सूचियां पढ़ते हुए उनका आपसी मेल भी देखें.

राहुकाल, दुष्टमुहूर्त और वर्ज्य

राहुकाल- सुबह 10:41-दोपहर 12:05 बजे
यमगण्ड- दोपहर 2:51-शाम 4:14 बजे
गुलिक काल- सुबह 7:55-9:18 बजे
दुष्टमुहूर्त- सुबह 8:45-9:29 बजे
दूसरा दुष्टमुहूर्त- दोपहर 12:27-1:11 बजे
वर्ज्य- शाम 4:49-6:17 बजे
विडाल योग- सुबह 9:04-31 अक्टूबर सुबह 6:32 बजे

इन समयों का विचार परंपरागत रूप से नए शुभ कार्यों की शुरुआत में किया जाता है. रोज की पूजा, नौकरी और सामान्य दिनचर्या के लिए इन्हें पूरे दिन की मनाही न समझें.

करण, विशेष योग और व्रत की स्थिति

कौलव करण सुबह 8:45 बजे तक और तैतिल शाम 7:24 बजे तक रहेगा. इसके बाद गर करण 31 अक्टूबर की सुबह 6:08 बजे तक होगा, फिर वणिज शुरू होगा. यह आखिरी परिवर्तन अगले सूर्योदय, सुबह 6:32 बजे से पहले होगा, इसलिए 30 अक्टूबर के सूर्योदय आधारित पंचांग में शामिल है.

दिन के विवरण में भद्रा, नक्षत्र पंचक और गंडमूल का समय नहीं है. सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि, द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग भी सूचीबद्ध नहीं हैं. व्रत-पर्व सूची में चातुर्मास के चौथे महीने का नौवां दिन दर्ज है.

आज की 3 जरूरी बातें

- अभिजीत मुहूर्त के भीतर दोपहर 12:05-12:27 बजे का हिस्सा राहुकाल से बाहर रहेगा.
- सुबह 9:04 बजे नक्षत्र, शाम 7:24 बजे तिथि और रात 8:41 बजे योग बदलेगा.
- चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा. नई दिल्ली में चंद्रोदय रात 9:23 बजे होगा.

यह पंचांग नई दिल्ली-NCR के स्थानीय समय और पंचांग गणना पर आधारित है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और स्थानीय मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 06:19 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: बिजनेस में दिखेगा कूटनीति का दम, ऑफिस में AI टूल्स से चमकेगा काम!
Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: बिजनेस में दिखेगा कूटनीति का दम, ऑफिस में AI टूल्स से चमकेगा काम!
धर्म
Karwa Chauth 2027 Date: अगले साल कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत? जानें तारीख
Karwa Chauth 2027 Date: अगले साल कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत? जानें तारीख
धर्म
Aaj Ka Panchang 29 October 2026: करवा चौथ आज, दिल्ली में 8:17 तो मुंबई में 9 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा का समय
करवा चौथ आज: नोएडा में 8:16, दिल्ली में 8:17 बजे चांद...पढ़ें पूरा आज का पंचांग
धर्म
Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Delhi: करवा चौथ पर दिल्ली में कितने बजे निकलेगा चांद? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Delhi: करवा चौथ पर दिल्ली में कितने बजे निकलेगा चांद?
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
व्यापार संगठनों ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को लिखा खत, रैली को लेकर रखी ये मांग
व्यापार संगठनों ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को लिखा खत, रैली को लेकर रखी ये मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: कोई दूसरी, कोई तीसरी तो कोई चौथी बार बना MLC, सभी 11 विजेताओं को जानें
UP: कोई दूसरी, कोई तीसरी तो कोई चौथी बार बना MLC, सभी 11 विजेताओं को जानें
इंडिया
'मेंटल क्रिमिनल', रिजिजू ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भड़की CPM
'मेंटल क्रिमिनल', रिजिजू ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भड़की CPM
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
स्पोर्ट्स
चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, चीन को 5-2 से रौंदा
चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, चीन को 5-2 से रौंदा
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर यूसुफ पठान का चौंकाने वाला बयान, 'आवाज सुननी ही चाहिए'
CEC ज्ञानेश कुमार पर यूसुफ पठान का चौंकाने वाला बयान, 'आवाज सुननी ही चाहिए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
फूड
Rawa Dosa Recipe: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा रवा डोसा, किन चीजों की पड़ेगी जरूरत?
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा रवा डोसा, किन चीजों की पड़ेगी जरूरत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget