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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanteras Shopping Muhurat: धनतेरस पर सोना-चांदी और बर्तन खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त, जानें खरीदारी के श्रेष्ठ चौघड़िया मुहूर्त

Dhanteras Shopping Muhurat: धनतेरस पर सोना-चांदी और बर्तन खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त, जानें खरीदारी के श्रेष्ठ चौघड़िया मुहूर्त

Dhanteras Shopping Muhurat 2026: 6 नवंबर 2026 को धनतेरस (धनत्रयोदशी) पर खरीदारी के लिए सबसे उत्तम समय, प्रदोष काल, वृषभ काल और पूजा का शुभ मुहूर्त यहां देखें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 30 Oct 2026 02:56 PM (IST)
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Dhanteras Shopping Muhurat 2026: दिवाली के पांच दिवसीय महापर्व की शुरुआत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस (धनत्रयोदशी) से होती है. सनातन परंपरा में इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा का विधान है. इसके साथ ही धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, वाहन और भूमि की खरीदारी को अत्यंत मंगलकारी और समृद्धिदायक माना गया है.

दृक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में धनतेरस का पर्व शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा.

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धनतेरस 2026: तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त

  • त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 06 नवंबर 2026, सुबह 10:30 बजे से
  • त्रयोदशी तिथि समाप्त: 07 नवंबर 2026, सुबह 10:47 बजे तक
  • धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 05:50 बजे से शाम 07:47 बजे तक
  • कुल अवधि: 1 घंटा 56 मिनट
  • प्रदोष काल: शाम 05:20 बजे से शाम 07:56 बजे तक
  • वृषभ काल (स्थिर लग्न): शाम 05:50 बजे से शाम 07:47 बजे तक
  • यम दीपम: शुक्रवार, 06 नवंबर 2026

Dhanteras Shopping Muhurat 2026: खरीदारी के लिए श्रेष्ठ समय

धनतेरस पर त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर की सुबह 10:30 बजे से लग रही है, इसलिए खरीदारी का सिलसिला सुबह 10:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार खरीदारी के लिए ये समय सबसे फलदायी रहेंगे:

सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त (प्रदोष व स्थिर लग्न)

समय: शाम 05:50 बजे से शाम 07:47 बजे तक

महत्व: प्रदोष काल और स्थिर लग्न (वृषभ काल) में सोने-चांदी के आभूषण, लक्ष्मी-गणेश के सिक्के और नए बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है. मान्यता है कि स्थिर लग्न में खरीदी गई संपत्ति घर में लंबे समय तक टिकती है.

दिन का चौघड़िया मुहूर्त (वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स व बहीखाता)

  • चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक
  • शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:50 बजे से शाम 04:15 बजे तक
  • उपयुक्त वस्तुएं: दोपहिया/चार पहिया वाहन, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और गृह उपयोगी सामान.

रात्रि का मुहूर्त

  • समय: रात 09:00 बजे से रात 10:30 बजे तक
  • महत्व: जो लोग शाम को खरीदारी नहीं कर पाते, वे इस समय धातु की वस्तुएं और झाड़ू खरीद सकते हैं.

धनतेरस पर क्या खरीदना रहता है सबसे शुभ?

सोना और चांदी: देवी लक्ष्मी के प्रतीक रूप में सोने के गहने या चांदी के सिक्के.

पीतल और तांबे के बर्तन: पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत से भरा पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे.

झाड़ू: झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इससे दरिद्रता दूर होती है.

साबुत धनिया: धनतेरस के दिन खड़ा धनिया खरीदकर दिवाली पूजन में रखना आर्थिक उन्नति का कारक माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 30 Oct 2026 02:56 PM (IST)
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