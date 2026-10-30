Aaj Ka Kumbh Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मकता, आकर्षण व प्रेम संबंध स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा; आपका व्यक्तित्व सबको आकर्षित करेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र

मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शिव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

बिजनेस में टेक विजन होगा साकार, मार्केटिंग में बड़ी सफलता: अपने कारोबार को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से जोड़ने की जो योजना आपने बनाई थी, वह आज धरातल पर हकीकत का रूप लेगी. आपकी मार्केटिंग टीम को फील्ड से कोई बड़ी व्यावसायिक कामयाबी हासिल होगी.

ऑनलाइन काम की पेचीदगियां होंगी हल: कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको सामान्य से अधिक समय और प्रयास देने पड़ेंगे. हालांकि, की गई भागदौड़ के अनुपात में तात्कालिक वित्तीय सफलता थोड़ी कम मिल सकती है, फिर भी आंतरिक मन को गहरी संतुष्टि मिलेगी. दोपहर तक ऑनलाइन कामकाज से जुड़े हालात थोड़े तनावपूर्ण बने रह सकते हैं, लेकिन आप अपनी तकनीकी सूझबूझ से सभी जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा लेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सहकर्मियों संग गजब का तालमेल, आसानी से पूरा होगा प्रोजेक्ट: कार्यस्थल (Workspace) पर अपने कोवर्कर्स के साथ आपका तालमेल और कोर्डिनेशन इतना शानदार रहेगा कि कोई बहुत कठिन और पेचीदा प्रोजेक्ट भी खेल-खेल में और हंसते-हंसते पूरा हो जाएगा.

दूसरों के दोष सुधारने के चक्कर में न पिछड़ें: ऑफिस में दूसरों के काम की गलतियां या कमियां सुधारने में ज्यादा समय नष्ट न करें; ऐसा करने से आप अपने खुद के असाइनमेंट्स और डेडलाइन में पिछड़ सकते हैं. त्योहारी सीजन के चलते आप घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन संतुलन साधने में सफल रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

धार्मिक कार्यक्रम से खुशी, लव लाइफ में सरप्राइज गिफ्ट: घर-परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन से पूरे घर का वातावरण उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रहेगा. वैवाहिक जीवन सुखद और संतुष्टि भरा रहेगा. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में एक-दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देने और प्यार जताने के खूबसूरत अवसर बनेंगे.

छात्रों में हेल्दी कॉम्पिटिशन की भावना: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive Students) अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर आगे निकलने की पूरी योजना बनाएंगे; याद रखें कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Healthy Competition) ही आपके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा प्रफुल्लित रहेगी. अत्यधिक स्क्रीन टाइम या काम के तनाव के कारण दोपहर बाद आंखों में भारीपन हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और आंखों को ठंडे जल से धोएं.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फल को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद वस्त्र या फल भेंट करें. इससे व्यापार में तकनीकी विस्तार होगा, कार्यक्षेत्र में टीम का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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