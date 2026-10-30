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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 30 October 2026: घर और ऑफिस में बेहतरीन तालमेल, परिवार में धार्मिक कार्यक्रम से खुशी; लव लाइफ में मिलेंगे सरप्राइज गिफ्ट

Aaj Ka Kumbh Rashifal 30 October 2026: घर और ऑफिस में बेहतरीन तालमेल, परिवार में धार्मिक कार्यक्रम से खुशी; लव लाइफ में मिलेंगे सरप्राइज गिफ्ट

Aaj Ka Kumbh Rashifal 30 October 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! 5वें चंद्रमा का प्रभाव, ऑनलाइन बिजनेस समाधान, टीम बॉन्डिंग, सरप्राइज गिफ्ट और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Oct 2026 12:37 PM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मकता, आकर्षण व प्रेम संबंध स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा; आपका व्यक्तित्व सबको आकर्षित करेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

  • दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शिव योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

बिजनेस में टेक विजन होगा साकार, मार्केटिंग में बड़ी सफलता: अपने कारोबार को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से जोड़ने की जो योजना आपने बनाई थी, वह आज धरातल पर हकीकत का रूप लेगी. आपकी मार्केटिंग टीम को फील्ड से कोई बड़ी व्यावसायिक कामयाबी हासिल होगी.

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ऑनलाइन काम की पेचीदगियां होंगी हल: कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको सामान्य से अधिक समय और प्रयास देने पड़ेंगे. हालांकि, की गई भागदौड़ के अनुपात में तात्कालिक वित्तीय सफलता थोड़ी कम मिल सकती है, फिर भी आंतरिक मन को गहरी संतुष्टि मिलेगी. दोपहर तक ऑनलाइन कामकाज से जुड़े हालात थोड़े तनावपूर्ण बने रह सकते हैं, लेकिन आप अपनी तकनीकी सूझबूझ से सभी जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा लेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सहकर्मियों संग गजब का तालमेल, आसानी से पूरा होगा प्रोजेक्ट: कार्यस्थल (Workspace) पर अपने कोवर्कर्स के साथ आपका तालमेल और कोर्डिनेशन इतना शानदार रहेगा कि कोई बहुत कठिन और पेचीदा प्रोजेक्ट भी खेल-खेल में और हंसते-हंसते पूरा हो जाएगा.

दूसरों के दोष सुधारने के चक्कर में न पिछड़ें: ऑफिस में दूसरों के काम की गलतियां या कमियां सुधारने में ज्यादा समय नष्ट न करें; ऐसा करने से आप अपने खुद के असाइनमेंट्स और डेडलाइन में पिछड़ सकते हैं. त्योहारी सीजन के चलते आप घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन संतुलन साधने में सफल रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

धार्मिक कार्यक्रम से खुशी, लव लाइफ में सरप्राइज गिफ्ट: घर-परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन से पूरे घर का वातावरण उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रहेगा. वैवाहिक जीवन सुखद और संतुष्टि भरा रहेगा. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में एक-दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देने और प्यार जताने के खूबसूरत अवसर बनेंगे.

छात्रों में हेल्दी कॉम्पिटिशन की भावना: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive Students) अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर आगे निकलने की पूरी योजना बनाएंगे; याद रखें कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Healthy Competition) ही आपके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा प्रफुल्लित रहेगी. अत्यधिक स्क्रीन टाइम या काम के तनाव के कारण दोपहर बाद आंखों में भारीपन हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और आंखों को ठंडे जल से धोएं.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फल को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद वस्त्र या फल भेंट करें. इससे व्यापार में तकनीकी विस्तार होगा, कार्यक्षेत्र में टीम का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:37 PM (IST)
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