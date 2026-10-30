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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPisces Daily Horoscope 30 October 2026: पारिवारिक कलह और लव लाइफ में ब्रेकअप की स्थिति, विदेश से मेडिकल पढ़ रहे छात्र रहेंगे परेशान

Pisces Daily Horoscope 30 October 2026: पारिवारिक कलह और लव लाइफ में ब्रेकअप की स्थिति, विदेश से मेडिकल पढ़ रहे छात्र रहेंगे परेशान

Aaj Ka Meen Rashifal 30 October 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! चौथे भाव के चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस खातों में विवाद, ऑफिस प्रेजेंटेशन अलर्ट, पारिवारिक तनाव और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Oct 2026 12:58 PM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आज आपका मन एकांत में रहने का करेगा; ज्यादा घूमना-फिरना या बाहर की भागदौड़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

  • दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शिव योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

पैतृक व्यापार में खातों पर विवाद, कष्ट में वृद्धि: पुश्तैनी या पैतृक कारोबार (Ancestral Business) में बही-खातों और अकाउंट्स से जुड़े लेन-देन को लेकर कुछ गंभीर वाद-विवाद या आपसी झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे आपके मानसिक कष्ट और परेशानियां बढ़ सकती हैं.

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सरकारी जांच का डर, कॉम्पिटिशन बिगाड़ेगा मार्जिन: बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा (Market Competition) आपके तय प्रॉफिट मार्जिन को पूरी तरह बिगाड़ सकती है. टैक्स, जीएसटी या सरकारी नियमों से संबंधित मामलों में विशेष सावधानी बरतें; आज किसी सरकारी जांच या नोटिस का अंदेशा बना रहेगा, इसलिए अपने सभी वित्तीय रिकॉर्ड्स व खातों को पूरी तरह अपडेट रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

प्रेजेंटेशन रिजेक्ट होने से गिर सकता है मनोबल: दफ्तर में आज आपकी तैयार की गई कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट उच्चाधिकारियों द्वारा अस्वीकार (Reject) की जा सकती है, जिससे अचानक आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है; निराश न हों और कमियों को सुधारें.

सहकर्मियों की पीठ पीछे राजनीति, थकावट का असर: कुछ ईर्ष्यालु सहकर्मी आपकी पीठ पीछे गंदी राजनीति कर सकते हैं और मैनेजमेंट को आपके खिलाफ भड़काने का प्रयास करेंगे. कार्यस्थल (Workspace) पर काम के अत्यधिक बोझ के कारण आप शारीरिक रूप से काफी कमजोर और थके हुए महसूस करेंगे.

3. लव, फैमिली, मेडिकल छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक कलह, बुजुर्गों की नाराजगी व ब्रेकअप का खतरा: परिवार के किसी सदस्य का खराब स्वास्थ्य आपको चिंता में डालेगा. आपकी किसी पुरानी या अनजानी गलती के कारण घर के बड़े-बुजुर्ग आप पर नाराज हो सकते हैं या डांट लगा सकते हैं, जिससे दांपत्य और घरेलू माहौल में तनाव रहेगा. युवा जातकों (Young Generation) की लव लाइफ में आपसी गलतफहमियों के चलते ब्रेकअप (Breakup) जैसी नौबत आ सकती है; बातचीत में संयम रखें.

विदेश में मेडिकल पढ़ रहे छात्र रहेंगे चिंतित: जो विद्यार्थी विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई (Medical Studies Abroad) कर रहे हैं, वे किसी अकादमिक या व्यक्तिगत उलझन के चलते खुद को गहरी चिंताओं और तनाव से घिरा हुआ पाएंगे; धैर्यपूर्वक स्थिति का सामना करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, मानसिक अवसाद या अत्यधिक थकावट महसूस हो सकती है. वाहन अत्यंत सावधानी से चलाएं और समय पर सुपाच्य आहार व भरपूर नींद लें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे सरकारी अड़चनें टलेंगी, कार्यक्षेत्र की राजनीति शांत होगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति लौटेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:58 PM (IST)
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