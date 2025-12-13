हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकल्कि नाम के पीछे छिपा असली अर्थ, जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बताया इसका आध्यात्मिक संदेश, देखे वायरल विडियो!

कल्कि नाम के पीछे छिपा असली अर्थ, जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बताया इसका आध्यात्मिक संदेश, देखे वायरल विडियो!

Kalki Avatar Meaning: लोगों के अनुसार कल्कि नाम के कई अर्थ हैं. मगर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कल्कि नाम का अर्थ, उस शक्ति को बताया है जो कलियुग में सभी बुराइयों का अंत कर नए दौर की शुरुआत करेगा.

By : गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 Dec 2025 02:51 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kalki Avatar Meaning: लोगों के मन में कल्कि अवतार का नाम सुनते ही अलग-अलग छवि बनने लग जाती हैं. किसी के मन में न्यायप्रिय, किसी के मन में तेजस्वी, तो किसी के मन में अंधकार को मिटाने वाली शक्ति की छवी उभरती है. हिंदू धर्मग्रंथों में कल्कि के अवतार को वह रूप माना गया है जो कलियुग के अंत में आकर हो रहें अन्याय को खतम करेगा.

देश के कई विद्वानों ने इस नाम के अर्थ और इसके स्रोत पर अपने अलग-अलग विचार रखे हैं. मगर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने इस विषय को बेहद सरल और आसान शब्दों मे समझाया है. उनके मुताबिक कल्कि शब्द सिर्फ शब्द या किसी योद्धा की पहचान नहीं है, बल्कि यह वे शक्ति है जो पाप, छल और धोके के समय को बदलने की ताकत रखती है.

क्या है कल्कि शब्द का अर्थ?

जगतगुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि कल्कि केवल एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है. उनका समझाना है कि इस शब्द का संबंध संस्कृत से है. जहां कलि और कृणु धातु मिलकर इसका निर्माण करते हैं. कलि शब्द हमें उस युग का संकेत देते हैं, जिसमें छल, भ्रम, लालच और अन्य अंधियारी प्रवृत्तियां बढ़ जाएगी.

वहीं कृणु का अर्थ खत्म करना, मिटाना या नष्ट करना है. इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक रूप बनाता है, जिसे कल्कि कहते हैं. वह शक्ति जो कलियुग में अन्याय और बुराइयों को नष्ट करेगी.

जगतगुरु ने बताया कल्कि का संदेश 

जगतगुरु के मुताबिक कई लोग ऐसे भी हैं जो कल्कि को एक योद्धा या दंड देने वाले रूप में देखते हैं, मगर यह शब्द हमें अपने अंदर बदलाव लाने का गहरा संदेश देता है. यह अव्यवस्था को मिटाकर न्यायपूर्ण दिशा देता है. यह रूप किसी युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि सत्य और अच्छाई का प्रतीक भी है.

समय को देगा एक नई दिशा 

जगतगुरु रामभद्राचार्य के अनुसार, “कलि” शब्द के अंत में आने वाला “इ” जब हटता है, तभी “कल्कि” शब्द का निर्माण होता है. इस भाषायी परिवर्तन में ही एक गहरा संकेत छिपा माना जाता है, कि कल्कि वहीं शक्ति है जो कलियुग में फैले पाप, भ्रम और विकृत आचरण का अंत करने आती है.

इस दृष्टि से देखा जाए तो कल्कि अवतार केवल धर्म की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समय को एक नई दिशा देने वाला तत्व भी है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि का उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं, बल्कि समाज का शुद्धिकरण और सुधार करना है. जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो सत्य को फिर से स्थापित करती है और अंधकार को दूर करती है.

इसी कारण “कल्कि” नाम को आशा, परिवर्तन और नवयुग की स्थापना का प्रतीक माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 13 Dec 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Kalyug Jagadguru Rambhadracharya Kalki Avatar

Frequently Asked Questions

कल्कि अवतार कौन हैं?

कल्कि अवतार वह शक्ति है जो कलियुग के अंत में आकर अन्याय को समाप्त करेगी। यह पाप, छल और धोखे के समय को बदलने की ताकत रखती है।

कल्कि शब्द का अर्थ क्या है?

कल्कि शब्द संस्कृत के 'कलि' (अंधियारी प्रवृत्तियां) और 'कृणु' (खत्म करना) धातुओं से मिलकर बना है। यह उस शक्ति का प्रतीक है जो कलियुग की बुराइयों को नष्ट करेगी।

क्या कल्कि अवतार केवल एक योद्धा हैं?

नहीं, कल्कि केवल एक योद्धा नहीं हैं। यह शब्द हमें अपने अंदर बदलाव लाने, अव्यवस्था को मिटाकर न्यायपूर्ण दिशा देने का गहरा संदेश देता है।

कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है?

कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं, बल्कि समाज का शुद्धिकरण और सुधार करना है। यह सत्य को पुनः स्थापित कर अंधकार को दूर करते हैं।

