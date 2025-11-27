हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thursday worship: सूर्यास्त से पहले दीपक जलाने पर बरसती है लक्ष्मी जी की कृपा! जानें पूजा विधि और नियम

Thursday worship: सूर्यास्त से पहले दीपक जलाने पर बरसती है लक्ष्मी जी की कृपा! जानें पूजा विधि और नियम

Thursday worship: गुरुवार को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अगर आप मां लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो आपको दोगुना फल मिलता है. इस दिन दोनों देवताओं का संयुक्त पूजन धन,सुख और सौभाग्य प्रदान करता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Lakshmi Vishnu Worship: गुरुवार को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अगर आप मां लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो आपको दोगुना फल मिलता है.शास्त्रों में पैसों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है.

हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है. मान्यता है कि जिन पर उनकी कृपा होती है, उनके जीवन में धन की कमी नहीं रहती. इसलिए लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं. मान्यता है कि गुरुवार को सूर्यास्त से पहले मां लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

शाम के समय घर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. इसलिए यह मान्यता है कि सूर्यास्त से पहले दीपक जलाकर मां लक्ष्मी को आमंत्रित किया जाता है.

इन स्थानों पर दीपक जलाएं

 सूर्यास्त के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं. इससे लक्ष्मीजी का स्वागत होता है. घी या तेल का दीपक देवी–देवताओं के सामने जलाएं. तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. तिजोरी या धन रखने की जगह पर दीपक जलाने से धन में वृद्धि मानी जाती है.

गुरुवार को पूजा की तैयारी 

गुरुवार को पूजा के लिए सुबह जल्दी उठें. स्नान कर साफ और पीले वस्त्र पहनें. इसके बाद घर के मंदिर में सबसे पहले गणेशजी का पूजन करें. गणेशजी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं. फिर वस्त्र, गंध, फूल और चावल अर्पित करें.

भगवान विष्णु की पूजा विधि 

  • गणेशजी के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें.
  • सबसे पहले पूजा का संकल्प लें.
  • उन्हें आमंत्रित करें.
  • फिर भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं.
  • फिर उनको पिला वस्त्र अर्पित करें.
  • आभूषण पहनाने के बाद यज्ञोपवित जनेऊ चढ़ाएं और पुष्पमाला अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 27 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Thursday Puja Lakshmi Blessings Lakshmi Vishnu Worship
