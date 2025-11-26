हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Wednesday Ganesh Puja: बुद्धि और विवेक पाने के लिए बुधवार को करें गणेश पूजा, मिलेगी सफलता

Wednesday Ganesh Puja: बुद्धि और विवेक पाने के लिए बुधवार को करें गणेश पूजा, मिलेगी सफलता

Wednesday Ganesh Puja: गणेश जी बुद्धि, विवेक और विघ्न-नाश के देवता हैं. बुधवार को उनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, सफलता मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा व समृद्धि बढ़ती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

Ganesh Worship Benefits: गणेश भगवान को बुद्धि और विवेक के देवता माना जाता है. घर में किसी भी मांगलिक कार्य या अनुष्ठान के पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है. ये विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाते हैं. गणेश को बुद्धि, विवेक प्रदान करने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है. वे ब्रह्म स्वरूप माने गए हैं. 

बुधवार को गणेश पूजा का महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार का स्वामी बुध ग्रह है. बुध को बुद्धि, तर्क, गणना और व्यापार का कारक माना जाता है. भगवान गणेश भी बुद्धि और विवेक के देवता हैं. इसी कारण बुधवार को गणेश जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सफलता मिलती है.

गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि व सौभाग्य के देवता माने गए हैं. किसी भी शुभ काम की शुरुआत उनसे की जाती है ताकि रुकावटें दूर हों.  कार्य आसानी से पूरा हो सके. उनकी पूजा से जीवन में सफलता, ज्ञान, विवेक का अनुभव होता है. हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है.

क्योंकि विवाह, व्यापार या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है. वे बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं. माना जाता है कि गणेश जी की उपासना नकारात्मकता दूर कर मन और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाती है. 

गणेश जी की पूजा से कोई अशुभ नहीं 

हिंदू परंपराओं में गणेश जी को बुध ग्रह का अधिपति तथा बुद्धि और विवेक का देवता माना गया है. कहा जाता है कि गणेश भगवान की पूजा करने से समझदारी और अपनों के प्रति प्रेम भी बढ़ता है. संबंधों में किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होता है.

इसी कारण किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले बप्पा का स्मरण शुभ माना जाता है. उनकी कृपा से बाधाएं दूर होती हैं.  जीवन में सौभाग्य, संपन्नता और समृद्धि आती है. 

ऐसे करें पूजा

गणेश भगवान की पूजा करते समय उन्हें रोली, चावल, सिंदूर और दूब अर्पित करें. मिठाई के रूप में बेसन के लड्डू या गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है. पूजा स्थान पर दीपक और धूप जलाकर वातावरण शुद्ध करें.

इसके बाद ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर गणेश चालीसा का पाठ करें. माना जाता है कि इस प्रकार की पूजा से बुद्धि और विवेक बढ़ता है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 26 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Wednesday Ganesh Puja Hindu Puja Ganesh Worship Benefits
Embed widget