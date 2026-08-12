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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSurya Grahan 2026 Time: सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू, ग्रहण कब शुरू होगा, भारत में क्या होगा असर ?

Surya Grahan 2026 Time: सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू, ग्रहण कब शुरू होगा, भारत में क्या होगा असर ?

Surya Grahan 2026 Time Today in India: आज सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 9.04 मिनट पर शुरू होगा, भारत में ये नहीं दिखेगा, लेकिन इसका असर किन जगहों पर होगा, कैसे देखें लाइव स्ट्रीम जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Aug 2026 01:56 PM (IST)
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Surya Grahan 2026 Time Today in India: साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को आज लग रहा है. ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसका पूर्ण चरण दुनिया के कुछ चुनिंदा हिस्सों में दिखाई देगा. भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ग्रहण जिस समय रहेगा उस दौरान भारत में रात रहेगी. विज्ञान और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का महत्व अलग बताया है. 

हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है. शास्त्रों के मुताबिक राहु जब सूर्य को ग्रसता है तब सूर्य ग्रहण लगता है. वहीं वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटना मानते हैं. 

12 अगस्त सूर्य ग्रहण का समय

भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9:04 बजे होगी. इसका अधिकतम चरण करीब रात 11:15 बजे रहेगा और ग्रहण की समाप्ति देर रात 1.28 मिनट पर होगी. ये सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा. जहां ये दिखाई देगा वहां इसका सूतक सुबह 9 बजे शुरू हो चुका है. .

भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण, इसलिए सूतक भी नहीं

भारत में 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. इसी वजह से पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं माना जा रहा है. भारत में रहने वाले लोग सामान्य दिनों की तरह अपने दैनिक काम, पूजा-पाठ और भोजन आदि कर सकते हैं.

ग्रहण का असर 

ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में पड़ रहा है. कर्क जल तत्व की राशि है और चंद्रमा की राशि मानी जाती है. इसलिए ज्योतिषीय मान्यताओं में इस ग्रहण को मन, भावनाओं, पारिवारिक मामलों और मानसिक उतार-चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है. खासकर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को इस दौरान भावनात्मक स्तर पर एस्ट्रो एक्सपर्ट्स अधिक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण ?

NASA के अनुसार पूर्ण ग्रहण की पट्टी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से से होकर गुजरेगी, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा.

गौर करने वाली बात यह है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे लंबा पूर्ण चरण भी कुछ ही मिनटों का होगा. NASA के अनुसार ग्रहण की पूर्णता वाले क्षेत्र में अधिकतर स्थानों पर सूर्य पूरी तरह ढकने का समय दो मिनट से कम रहेगा

विदेश में रहने वाले भारतीय क्या करें ?

जो भारतीय स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस या ग्रहण दिखाई देने वाले जगहों में रह रहे हैं वे धार्मिक नियमों का पालन करते हुए इन कार्यों से बचें.  

  • घर में भगवान या मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श न करें.
  • प्रेग्नेंट लेडी चाकू, कैंची जैसी नुकीली या धारदार चीजों का इस्तेमाल न करें.
  • ग्रहण के समय भोजन बनाने और खाने से परहेज करें.
  • पहले से तैयार भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तुलसी की पत्तियां डालने की धार्मिक मान्यता है.
  • सूतक के दौरान बाल कटवाने, शेविंग और तेल मालिश जैसे कार्यों से बचने की परंपरा है
  • ग्रहण को प्रत्यक्ष देखने के लिए सामान्य धूप के चश्मे का इस्तेमाल न करें. 

सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

घर बैठे सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो NASA की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. NASA के अनुसार 12 अगस्त को अमेरिकी पूर्वी समयानुसार दोपहर 1:15 बजे (17:15 UTC) से पूर्ण सूर्य ग्रहण की लाइव कवरेज शुरू होगी. इसे NASA+, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, X और Amazon Prime के प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Aug 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Solar Eclipse 2026 Surya Grahan 2026
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