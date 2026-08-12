Surya Grahan 2026 Time Today in India: साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को आज लग रहा है. ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसका पूर्ण चरण दुनिया के कुछ चुनिंदा हिस्सों में दिखाई देगा. भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ग्रहण जिस समय रहेगा उस दौरान भारत में रात रहेगी. विज्ञान और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का महत्व अलग बताया है.

हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है. शास्त्रों के मुताबिक राहु जब सूर्य को ग्रसता है तब सूर्य ग्रहण लगता है. वहीं वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटना मानते हैं.

12 अगस्त सूर्य ग्रहण का समय

भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9:04 बजे होगी. इसका अधिकतम चरण करीब रात 11:15 बजे रहेगा और ग्रहण की समाप्ति देर रात 1.28 मिनट पर होगी. ये सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा. जहां ये दिखाई देगा वहां इसका सूतक सुबह 9 बजे शुरू हो चुका है. .

भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण, इसलिए सूतक भी नहीं

भारत में 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. इसी वजह से पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं माना जा रहा है. भारत में रहने वाले लोग सामान्य दिनों की तरह अपने दैनिक काम, पूजा-पाठ और भोजन आदि कर सकते हैं.

ग्रहण का असर

ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में पड़ रहा है. कर्क जल तत्व की राशि है और चंद्रमा की राशि मानी जाती है. इसलिए ज्योतिषीय मान्यताओं में इस ग्रहण को मन, भावनाओं, पारिवारिक मामलों और मानसिक उतार-चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है. खासकर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को इस दौरान भावनात्मक स्तर पर एस्ट्रो एक्सपर्ट्स अधिक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण ?

NASA के अनुसार पूर्ण ग्रहण की पट्टी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से से होकर गुजरेगी, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा.

गौर करने वाली बात यह है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे लंबा पूर्ण चरण भी कुछ ही मिनटों का होगा. NASA के अनुसार ग्रहण की पूर्णता वाले क्षेत्र में अधिकतर स्थानों पर सूर्य पूरी तरह ढकने का समय दो मिनट से कम रहेगा

विदेश में रहने वाले भारतीय क्या करें ?

जो भारतीय स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस या ग्रहण दिखाई देने वाले जगहों में रह रहे हैं वे धार्मिक नियमों का पालन करते हुए इन कार्यों से बचें.

घर में भगवान या मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श न करें.

प्रेग्नेंट लेडी चाकू, कैंची जैसी नुकीली या धारदार चीजों का इस्तेमाल न करें.

ग्रहण के समय भोजन बनाने और खाने से परहेज करें.

पहले से तैयार भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तुलसी की पत्तियां डालने की धार्मिक मान्यता है.

सूतक के दौरान बाल कटवाने, शेविंग और तेल मालिश जैसे कार्यों से बचने की परंपरा है

ग्रहण को प्रत्यक्ष देखने के लिए सामान्य धूप के चश्मे का इस्तेमाल न करें.

सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

घर बैठे सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो NASA की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. NASA के अनुसार 12 अगस्त को अमेरिकी पूर्वी समयानुसार दोपहर 1:15 बजे (17:15 UTC) से पूर्ण सूर्य ग्रहण की लाइव कवरेज शुरू होगी. इसे NASA+, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, X और Amazon Prime के प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा.

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