Surya Grahan 2026 LIVE: ग्रहण कब शुरू होगा, कहां-कहां दिखेगा, भारत में क्या रहेगा असर
Surya Grahan 2026 Time in India LIVE: 12 अगस्त को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय, दुनिया में कहां दिखेगा और भारत में इसका क्या असर रहेगा, हर जरूरी जानकारी मिलेगी.
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Surya Grahan 2026 LIVE: साल 2026 का सूर्य ग्रहण खगोलीय घटनाओं में खास रहने वाला है. ग्रहण शुरू होने से पहले ही इसे लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है. आखिर सूर्य ग्रहण किस समय शुरू होगा और इसका असर कितनी देर तक रहेगा? इस LIVE कवरेज में आपको ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलेगी.
ग्रहण की शुरुआत से लेकर इसके समाप्त होने तक के सभी अहम अपडेट यहां जानें. साथ ही यह भी बताएंगे कि यह सूर्य ग्रहण किन देशों और क्षेत्रों में दिखाई देगा और भारत में इसे लेकर क्या स्थिति रहेगी. पल-पल की जानकारी के लिए इस LIVE स्टोरी से जुड़े रहें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Surya Grahan 2026 LIVE: कब शुरू होगा सूर्य ग्रहण, कहां-कहां दिखेगा?
12 अगस्त 2026 को साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण उत्तरी रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा. इसके अलावा यूरोप के बड़े हिस्से, उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा.
भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. ग्रहण का कुल चरण अलग-अलग स्थानों पर स्थानीय समय के अनुसार अलग रहेगा. उदाहरण के लिए आइसलैंड के रेक्याविक में पूर्ण ग्रहण शाम 5:48 बजे शुरू होगा, जबकि स्पेन के कुछ शहरों में यह सूर्यास्त से ठीक पहले दिखाई देगा.
Surya Grahan 2026 LIVE: जब चांद ढक लेगा सूरज, कैसा होगा नजारा?
सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूरज का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा ढक जाता है. इसी वजह से आसमान में एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है. 2026 का सूर्य ग्रहण भी इसी वजह से खास माना जा रहा है. जैसे-जैसे ग्रहण का समय करीब आएगा, इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जाएगी.
इस LIVE स्टोरी में आपको ग्रहण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट मिलेंगे. ग्रहण कब शुरू होगा, कब चरम पर पहुंचेगा और कब खत्म होगा, इसकी जानकारी भी यहां लगातार अपडेट की जाएगी. जुड़े रहें और हर अपडेट सबसे पहले जानें.