Sawan Shivratri 2026 Live: जलाभिषेक से आरती तक, जानें महादेव की पूजा का पूरा तरीका
Sawan Shivratri 2026 Jalabhishekh Time LIVE: सावन शिवरात्रि 2026 पर बन रहा शुभ संयोग! जानें शिवरात्रि जलाभिषेक का सही समय, 4 शुभ मुहूर्त और पूजा में भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां
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Sawan Second Somwar 2026: सावन माह का दूसरा सोमवार व्रत आज, 10 अगस्त 2026 को देशभर में पूरे विधि-विधान और अपार श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. इस वर्ष सावन के दूसरे सोमवार का महत्व इसलिए भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन सोम प्रदोष व्रत का अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी संयोग बन रहा है. पंचांग के अनुसार, आज आर्द्रा नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. शास्त्रों में मान्यता है कि सावन के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान महाकाल के हाथों में होता है. ऐसे में इस दिन सच्चे मन से शिव उपासना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है.
पूजा और जलाभिषेक के 4 खास शुभ मुहूर्त
आज के दिन शिव भक्तों को पूजा और अभिषेक के लिए दिनभर में 4 विशेष शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं. प्रदोष काल की पूजा का समय स्थान के अनुसार थोड़ा परिवर्तित हो सकता है.
- प्रातः पूजा मुहूर्त (अमृत चौघड़िया): सुबह 05:47 बजे से 07:27 बजे तक
- शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 09:07 बजे से 10:46 बजे तक
- सायंकाल पूजा (अमृत चौघड़िया): शाम 05:25 बजे से 07:05 बजे तक
- सोम प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त: रात 07:05 बजे से 09:14 बजे तक
प्रदोष काल की पूजा का समय स्थान के अनुसार थोड़ा परिवर्तित हो सकता है.
शिवलिंग जलाभिषेक की प्रामाणिक विधि और मंत्र
स्मरण एवं संकल्प: प्रातः स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें. मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम हाथ जोड़कर नंदी महाराज और महादेव का ध्यान करें.
जल एवं पंचामृत अर्पण: तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें गंगाजल मिलाएं. इसके बाद जल में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर तथा गन्ने का रस मिलाकर शिवलिंग पर पतली व शांत धारा में अर्पित करें.
शुद्ध जल व पूजन सामग्री: पंचामृत से अभिषेक के पश्चात् पुनः स्वच्छ जल और गंगाजल चढ़ाएं. इसके बाद शिवलिंग पर अक्षत (अखंडित चावल), काले तिल, शमी पत्र, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें.
दीपक एवं आरती: आटे का दीपक जलाकर भोलेनाथ और माता पार्वती की भावपूर्ण आरती करें.
जल चढ़ाने का शिव मंत्र:
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम् .
तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः . स्नानीयं जलं समर्पयामि॥
शिव जी का मूल मंत्र: ॐ नमः शिवाय
शिव पूजा के दौरान इन 7 गलतियों से बचें
तेज धार से जल न डालें: शिवलिंग पर कभी भी ऊंचाई से या तेजी से जल न बहाएं. शांत और पतली धारा से अभिषेक करना ही सही विधि है.
अभिषेक के बाद साफ जल जरूर चढ़ाएं: दूध, दही या गन्ने का रस चढ़ाने के बाद अंत में स्वच्छ जल से शिवलिंग को साफ करना अनिवार्य है, ताकि स्वच्छता बनी रहे.
खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं: कीड़े लगे, कटे-फटे या गंदे बेलपत्र अर्पित न करें. हमेशा स्वच्छ तीन पत्तियों वाला बेलपत्र धोकर ही चढ़ाएं.
वर्जित सामग्री का प्रयोग न करें: शिवलिंग पर तुलसी पत्र, केतकी का फूल, हल्दी और सिंदूर चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है.
पूरी परिक्रमा न करें: शिवलिंग की जलहरी (जल निकलने का स्थान) को कभी नहीं लांघना चाहिए. हमेशा आधी परिक्रमा (चंद्र परिक्रमा) करके लौट आएं.
नंदी और शिवलिंग के मध्य न खड़े हों: नंदी और शिवलिंग के बीच का मार्ग बाधित न करें. एक तरफ खड़े होकर ही दर्शन और पूजन करें.
प्लास्टिक व कचरा मंदिर में न छोड़ें: जल की खाली बोतलें, दूध की थैलियां व प्लास्टिक मंदिर परिसर में न फेंकें. प्रकृति प्रेमी शिव की पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Sawan Shivratri 2026 Live: सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की आरती
ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥
एकानन चतुरानन, पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे॥
दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे।
तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे॥
अक्षमाला वनमाला, मुण्डमाला धारी।
चन्दन मृगमद सोहै, भाले शशिधारी॥
श्वेताम्बर पीताम्बर, बाघम्बर अंगे।
सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे॥
कर के मध्य कमण्डलु, चक्र त्रिशूल धर्ता।
जगकर्ता जगभर्ता, जगपालन कर्ता॥
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका॥
त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे।
कहत शिवानन्द स्वामी, मनवांछित फल पावे॥
Sawan Shivratri 2026 Live: सावन शिवरात्रि पर ये छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी!
सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते समय छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है. खासकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल्दबाजी में कोई भी सामग्री अर्पित न करें. पूजा हमेशा साफ मन और श्रद्धा से करें. शिवलिंग पर जल या गंगाजल चढ़ाने के बाद बेलपत्र जरूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र साफ और सही अवस्था में होना चाहिए.
पूजा के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को लेकर अपनी स्थानीय और पारिवारिक परंपरा का भी ध्यान रखें. सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा में दिखावे के बजाय भक्ति और श्रद्धा रखें. महादेव की आराधना में भावना को सबसे अहम माना जाता है.