Surya Grahan 2025: 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा, जिसका प्रभाव कई देशों पर पड़ा. ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट रही और 22 सितंबर को तड़के सुबह 3 बजकर 32 मिनट पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया. लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद भी उसके अशुभ प्रभाव मौजूद रहते हैं, इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद कुछ काम जरूर करने चाहिए.

21 सितंबर को लगा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा गया. इसलिए यहां इसका सूतक भी मान्य नहीं था और ना ही पूजा-पाठ पर किसी तरह के प्रतिबंध रहे. ग्रहण के सूतक के दौरान भारत के सभी मंदिरों के कपाट भी खुले रहे. लेकिन ज्योतिष और धर्म में ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है. ग्रहण भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है. यही कारण है ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण खत्म होने के बाद कुछ कार्य करने की सलाह दी जाती है.

21 सितंबर को जब सूर्य ग्रहण लगा तब भारत मे रात्रि का समय था और लोग सोए हुए थे. ऐसे में आप सुबह उठकर सबसे पहले इन निम्नलिखित कार्यों को जरूर करें, जिससे कि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके और आपके घर-परिवार पर न पड़े.

22 सितंबर की सुबह करें ये काम

आज सुबह उठकर सबसे पहले घर की साफ-सफाई करें और पूरे घर गंगाजल का छिड़काव करें. इसके बाद घर-परिवार के सारे सदस्य स्नान करें.

स्नान के बाद सूर्य देव को–तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, अक्षत और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.

आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन भी है, इसलिए घर को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र करने के बाद पूजा स्थल की साफ-सफाई कर गंगाजल से छिड़काव करें.

पूजाघर में पूजा-पाठ करने के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं. इसके बाद गरीब-जरूरतमंदों को कुछ न कुछ चीजों का दान अवश्य करें.

ये भी पढ़ें: Surya Grahan 2025: भारत में क्यों नहीं दिखाई देगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, ये रही बड़ी वजह

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.