सूरह मूल्क को कब्र की अजाब से सुरक्षा पाने की कुंजी क्यों कहा गया है? जानें इसका रहस्य! 

सूरह मूल्क को कब्र की अजाब से सुरक्षा पाने की कुंजी क्यों कहा गया है? जानें इसका रहस्य! 

Surah Mulk: सूरह मुल्क कुरान का 67वां अध्याय है, यह सूरह मक्का में नाजिल हुई थी और यह पैगंबर मुहम्मद पर उतरी थी. एक हदीस में बताया गया है कि, सूरह मुल्क पढ़ने से कब्र की अजाब से निजात मिलती है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Surah Mulk: सूरह मुल्क कुरान का 67वां अध्याय है, जिसमें 30 आयतें हैं और यह मक्का में नाजिल हुई थी. सूरह मूल्क का शाब्दिक अर्थ है "संप्रभुता" या "राज्य". यह अल्लाह की महानता और दुनिया पर उसके पूर्ण नियंत्रण पर जोर देता है और विश्वासियों से ब्रह्मांड में उसके संकेतों पर चिंतन करने का आग्रह करता है.

सूरह मुल्क को "अल-मनियाह" (रक्षा करने वाली) भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह कब्र के अजाब से बचाती है.

कब्र की अजाब से सुरक्षा पाने की कुंजी है सूरह मूल्क

सूरह मुल्क को कब्र की अजाब  से सुरक्षा पाने की कुंजी इसलिए कहा गया है, क्योंकि इसे कब्र में आने वाले फरिश्तों मुनकर और नकीर के सवालों से बचाने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है.

यह सूरह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, जो उस व्यक्ति का बचाव करती है जो कब्र में अकेला होता है, जिससे उसे अजाब से बचाया जा सके. हदीस के अनुसार, जो व्यक्ति हर रात इसे पढ़ता है, अल्लाह उसे कब्र की यातना से बचाता है.

  • जब कब्र में व्यक्ति अकेला होता है और मुनकर और नकीर फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं, तब सूरह मुल्क ही एकमात्र ऐसा साथी होता है जो उनकी मदद के लिए आता है.
  • एक हदीस के अनुसार, बताया गया है कि यह सूरह कब्र में भी व्यक्ति की रक्षा करती है और उसे यातना से बचाती है.
  • अल्लाह तआला ने सूरह मुल्क के माध्यम से हमें यह आशीर्वाद दिया है कि हम इस दुनिया और मौत के बाद भी सुरक्षित रहें.
  • यह सूरह अपने पाठक के लिए किसी व्यक्ति से विवाद करने से बचाव करती है, यातना से बचाव के लिए अल्लाह से गुहार लगाती है.
  • इस सूरह का पाठ अल्लाह पर भरोसा रखने और यह विश्वास करने में मदद करता है कि वह दुनिया और आखिरत में माफ कर देगा.
  • सूरह मुल्क का नियमित पाठ ईमान को मजबूत करता है, क्योंकि यह अल्लाह के नियंत्रण और उसकी योजना की याद दिलाता है.
  • हदीसों में यह बताया गया है कि पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हर रात सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ते थे और उन्होंने इसकी सिफारिश की थी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 21 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Quran Prophet Muhammad Allah Grave Hadith Surah Mulk

Frequently Asked Questions

सूरह मुल्क का क्या मतलब है?

सूरह मुल्क का शाब्दिक अर्थ है

सूरह मुल्क को 'अल-मनियाह' क्यों कहा जाता है?

सूरह मुल्क को 'अल-मनियाह' यानि 'रक्षा करने वाली' भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कब्र के अजाब से बचाती है।

सूरह मुल्क कब्र के अजाब से कैसे बचाती है?

सूरह मुल्क को कब्र में आने वाले फरिश्तों मुनकर और नकीर के सवालों से बचाने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। यह पाठक का बचाव करती है।

क्या सूरह मुल्क का पाठ करने से ईमान मजबूत होता है?

हाँ, सूरह मुल्क का नियमित पाठ ईमान को मजबूत करता है। यह अल्लाह के नियंत्रण और उसकी योजना की याद दिलाता है।

Embed widget