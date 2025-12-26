हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडChristmas Box Office Collection: 'धुरंधर' के आगे नहीं चला किसी का जादू, कार्तिक की फिल्म से लेकर 'वृषभ' तक का कैसा रहा हाल?

Christmas Box Office Collection: 'धुरंधर' के आगे नहीं चला किसी का जादू, कार्तिक की फिल्म से लेकर 'वृषभ' तक का कैसा रहा हाल?

Christmas Box Office Collection:ये साल खत्म होने वाला है और बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में छाई हुई हैं. इसमें धुरंधर से लेकर अखंडा 2 तक कई फिल्में शामिल हैं.आइए आपको बताते हैं क्रिसमस पर किसने बाजी मारी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 26 Dec 2025 08:52 AM (IST)
बॉलीवुड के लिए साल 2025 काफी अच्छा रहा है. इस साल कई शानदार फिल्में रिलीज हुई हैं और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. क्रिसमस के मौके पर भी सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुई हैं. जिन्होंने ठीक-ठाक कलेक्शन किया है. बॉक्स ऑफिस पर बीते तीन हफ्तों से रणवीर सिंह की धुरंधर छाई हुई है. आइए आपको बताते हैं क्रिसमस के मौके पर किस फिल्म से कितनी कमाई की है.

धुरंधर की इतनी कमाई

रणवीर सिंह की धुरंधर तीन हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. क्रिसमस पर भी इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है और बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने इस दिन 26 करोड़ का कलेक्शन किया है. क्रिसमस के दिन ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. रणवीर की धुरंधर के आगे कोई फिल्म नहीं टिक पा रही है.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का नहीं चला जादू

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 25 दिसंबर को रिलीज हुई है. ये फिल्म पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं कर पाई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 7.50 करोड़ कमाए हैं. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है जो वीकेंड पर बेहतर कमाई कर सकती है.

वृषभ का बुरा हाल

मोहनलाल की वृषभ भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल रहा है. ये फिल्म पहले दिन 1 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है. मोहनलाल की फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 70 लाख कमाए हैं.

अवतार फायर एंड ऐश ने गुरुवार को किया इतना कलेक्शन

क्रिसमस पर धुरंधर को हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश ने टक्कर दी है. अवतार भी लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर टिकी है और अच्छी कमाई कर रही है. इस फिल्म ने गुरुवार को 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

अखंडा 2 ने किया इतना कलेक्शन

नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने क्रिसमस पर अच्छी कमाई की है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 12.5 करोड़ की कमाई की है. ये फिल्म तेलुगू वर्जन में सबसे ज्यादा कमाई कर रही है.

Published at : 26 Dec 2025 08:52 AM (IST)
