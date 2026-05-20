हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 20 May 2026: आज वरदा चतुर्थी और बुधवार का संयोग, पूजा का मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 20 May 2026: आज वरदा चतुर्थी और बुधवार का संयोग, पूजा का मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 19 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की वरदा चतुर्थी और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 May 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 20 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी वरदा चतुर्थी व्रत और बुधवार है. गणेश जी की पूजा के लिए ये तिथि और दिन दोनों ही श्रेष्ठ है. ग्रंथों के अनुसार वरदा चतुर्थी व्रत सालभर की 12 विनायक चतुर्थी व्रत करने के समान फल देता है. इस दिन व्रत करने से पितृगणों एवं देवताओं की तृप्ति भी होती है.

आज का व्रत 

वरदा चतुर्थी व्रत साधक को लौकिक, पारलौकिक, दोनों प्रकार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है. इस दिन सूर्योदय से व्रत की शुरुआत होती है. शाम को गणेश जी की पूजा के बाद व्रत समाप्त होता है. इस दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है, इससे झूठ का कलंक लगता है. 

चतुर्थी मध्याह्न मुहूर्त - सुबह 10:56 - सुबह 11:06

20 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 20 May 2026)

तिथि

चतुर्थी (19 मई 2026, दोपहर 2.18 - 20 मई 2026, सुबह 11.06)
वार बुधवार
नक्षत्र आर्द्रा
योग शूल, रवि योग
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 रात 07.07
चंद्रोदय
 सुबह 8.43
चंद्रोस्त
 रात 11.08
चंद्र राशि
 मिथुन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.28 - सुबह 8.53
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.25 - देर रात 12.18, 21 मई
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.18 - दोपहर 2.00
यमगण्ड काल सुबह 7.10 - सुबह 8.53
गुलिक काल
 सुबह 10.35 - दोपहर 12.18
भद्रा काल सुबह 5.28 - सुबह 11.06, 
विडाल योग सुबह 4.12 - सुबह 5.28, 21 मई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 20 May 2026)

सूर्य मेष
चंद्रमा मिथुन
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र मिथुन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

20 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

 

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार रहेगा और कई अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और परिवार के साथ खुशियां भरे पल बिताएंगे.

वृष राशि (Taurus)
आपके पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा और व्यापार में नई योजनाएं सफलता दिलाएंगी. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन सामान्य रहेगा, हालांकि मन में थोड़ी भावनात्मक उथल-पुथल रह सकती है. कार्यक्षेत्र में रुकावटों के बावजूद सहयोग से काम पूरे होंगे और जीवनसाथी का साथ मिलेगा.

कर्क राशि (Cancer)
आपके जरूरी कार्य सफल होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

सिंह राशि (Leo)
कल का दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. व्यापार में आ रही परेशानियों का समाधान मिलेगा और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा.

कन्या राशि (Virgo)
आप पैसों और व्यापार से जुड़े नए फैसले ले सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे. परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

तुला राशि (Libra)
समझदारी से लिए गए फैसले आपको कारोबार में आगे बढ़ाएंगे. दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और छात्र करियर के लिए नई दिशा पाएंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
अचानक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा.

धनु राशि (Sagittarius)
व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं और करियर में नई सीख मिलेगी. वैवाहिक जीवन में विश्वास बनाए रखना रिश्तों को मजबूत करेगा.

मकर राशि (Capricorn)
व्यस्तता के बावजूद आप सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी.

कुंभ राशि (Aquarius)
ये दिन शानदार परिणाम लेकर आएगा और व्यापार में बड़ा फायदा हो सकता है. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और रिश्तों में प्रेम बना रहेगा.

मीन राशि (Pisces)
सकारात्मक सोच आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगी. करियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं तथा परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

आज का उपाय 

 

आर्थिक समस्याओं से राहत पाने के लिए गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाएं तथा ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

 

आज का लकी कलर 

लाल और नारंगी रंग शुभ है

Bada Mangal 2026: चौथा बड़ा मंगल होगा बहुत खास, बन रहा दुर्लभ संयोग, पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 20 May 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Ganesh Ji Todays Panchang Varda Chaturthi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 20 May 2026: आज वरदा चतुर्थी और बुधवार का संयोग, पूजा का मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज वरदा चतुर्थी और बुधवार का संयोग, पूजा का मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Ganga Dussehra 2026 Date: गंगा दशहरा 25 या 26 मई कब, स्नान-दान की सही तारीख, मुहूर्त देखें
गंगा दशहरा 25 या 26 मई कब, स्नान-दान की सही तारीख, मुहूर्त देखें
धर्म
Rashifal 20 May 2026: कुंभ को कोर्ट से राहत तो सिंह वालों की होगी तगड़ी कमाई, देखें मेष से मीन तक राशिफल
कुंभ को कोर्ट से राहत तो सिंह वालों की होगी तगड़ी कमाई, देखें मेष से मीन तक राशिफल
धर्म
Nautapa 2026: नौतपा 25 मई से 2 जून तक, आग उगलेगी धरती, तापमान बनाएगा नए रिकॉर्ड
नौतपा 25 मई से 2 जून तक, आग उगलेगी धरती, तापमान बनाएगा नए रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों की फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास, IPL में लिखा नया इतिहास; अब सिर्फ क्रिस गेल से पीछे
वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों की फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास, IPL में लिखा नया इतिहास; अब सिर्फ क्रिस गेल से पीछे
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
शिक्षा
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
Hezbollah Drones: किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget