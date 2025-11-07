हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसिख धर्म में कुंडली क्यों नहीं देखी जाती है? वजह जानकार आप भी हो जाएंगे हैरान!

सिख धर्म में कुंडली क्यों नहीं देखी जाती है? वजह जानकार आप भी हो जाएंगे हैरान!

Sikhism: जिस तरह हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले कुंडली देखी जाती है. सिख धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है. सिख धर्म को मानने वाले लोग कुंडली पर विश्वास नहीं करते हैं. जानिए इसका कारण.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 07 Nov 2025 12:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Horoscope in Sikhism: हिंदू धर्म में शादी या जीवन के अहम फैसलों को लेने से पहले कुंडली देखी जाती है. क्योंकि इसे ग्रह-नक्षत्रों के प्रभावों से जोड़ा जाता है. वही सिख धर्म में कुंडली देखने या मिलाने की परंपरा नहीं है. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है?

सिख धर्म में कुंडली नहीं देखी जाती है, क्योंकि उनके ऊपर ये काम नहीं करती है, ये बात सुनने में थोड़ा हैरान कर सकती है, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक भी है. दरअसल सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे जाते हैं और गुरुद्वारे में दो ऐसी बड़ी चीजें होती है, जो कुंडली के दो बड़े घरों को संतुलित करने का काम करती है.

इन दो चीजों का नाम 'सेवा' और 'दान' है.

कुंडली के 2 सबसे नेगेटिव हाउस

6वां और 12वां भाव कुंडली के दो बड़े नकारात्मक भाव होते हैं. 6वां भाव षड्रिपु होता है, जो मन के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य को दर्शाता है. 

कुंडली में 6ठें भाव के सक्रिय होने से कर्ज बढ़ना, बीमार होना या फिर कोर्ट से जुड़े मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में कुंडली में 6ठें भाव की नकारात्मकता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका सेवा करना.

सेवा का असली अर्थ है, निस्वार्थ भाव से किसी काम को करना, जहां हाथ पैर चले, मेहनत हो पर कुछ पाने की इच्छा बिल्कुल भी न हो. 

गुरुवाणी के अनुसार- जित्थे में मुकदमा उत्थे होती है सेवा सिख धर्म में सेवा को काफी महत्व दिया गया है. 

12 भाव खर्च से जुड़ा 

कुंडली का दूसरा सबसे नकारात्मक भाव 12वां भाव होता है. जिसे खर्च का भाव भी कहा जाता है. 12वां भाव सक्रिय होने पर बेहिसाब खर्चे बढ़ने के साथ नींद न आने और अकेलेपन की समस्या सताती है. 12वें हाउस को संतुलित करने का सबसे बेहतर उपाय Charity यानी दान करना है.

दान का मतलब किसी जरूरतमंद की समय, पैसे या चीजों से मदद करना है. दान और सेवा सिख धर्म के अविभाज्य तत्व हैं. इसी वजह से सिख गुरुओं ने सेवा और दान को अपने रीति रिवाजों में शामिल ही नहीं किया अपितु इसे सिख धर्म की रीढ़ की हड्डी भी बनाया है.

जीवन की 70 प्रतिशत समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें सिख धर्म की इन चीजों को अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 07 Nov 2025 12:04 PM (IST)
Tags :
Horoscope Service Sikhism Charity

Frequently Asked Questions

सिख धर्म में शादी या जीवन के अहम फैसलों के लिए कुंडली क्यों नहीं देखी जाती है?

सिख धर्म में कुंडली नहीं देखी जाती है क्योंकि उनके ऊपर यह काम नहीं करती है। गुरुद्वारे में 'सेवा' और 'दान' का अभ्यास कुंडली के दो नकारात्मक भावों को संतुलित करता है।

कुंडली के कौन से दो भाव नकारात्मक माने जाते हैं और सिख धर्म में उन्हें कैसे संतुलित किया जाता है?

कुंडली के छठा भाव (षड्रिपु) और बारहवां भाव (खर्च) नकारात्मक माने जाते हैं। सिख धर्म में सेवा (निस्वार्थ भाव से कार्य) छठे भाव को और दान (जरूरतमंदों की मदद) बारहवें भाव को संतुलित करता है।

सिख धर्म में 'सेवा' का क्या महत्व है?

सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी काम को करना, बिना कुछ पाने की इच्छा रखे। गुरुवाणी के अनुसार, जहाँ मुकदमा होता है, वहाँ सेवा होती है।

सिख धर्म में 'दान' का क्या महत्व है?

दान का अर्थ है किसी जरूरतमंद की समय, धन या वस्तुओं से मदद करना। यह कुंडली के बारहवें भाव को संतुलित करने का सबसे बेहतर उपाय है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget