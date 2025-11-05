हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मGuru Nanak Jayanti 2025: प्रकाश पर्व पर गुरु नानक जी के उपदेश, जो जीवन को सही राह दिखाती है!

Guru Nanak Jayanti 2025: प्रकाश पर्व पर गुरु नानक जी के उपदेश, जो जीवन को सही राह दिखाती है!

Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंती पर श्रद्धा संग मनन का दिवस, जब उनके उपदेश एक ईश्वर, समानता, सेवा, सत्य, परिश्रम और बांटकर खाने की भावना जीवन को दिव्यता और एकता से जोड़ते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 05 Nov 2025 11:55 AM (IST)
Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंती पर श्रद्धा संग मनन का दिवस, जब उनके उपदेश एक ईश्वर, समानता, सेवा, सत्य, परिश्रम और बांटकर खाने की भावना जीवन को दिव्यता और एकता से जोड़ते हैं.

गुरु नानक जयंती: समानता और सेवा

1/6
आज भव्यता से गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है. यह वह पावन समय है, जब सभी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर मनन करते हैं.
आज भव्यता से गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है. यह वह पावन समय है, जब सभी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर मनन करते हैं.
2/6
आज के दिन उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दोहराया जाता है. सही मायने में यह पर्व वर्ष के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है यह सिख समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है.
आज के दिन उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दोहराया जाता है. सही मायने में यह पर्व वर्ष के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है यह सिख समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है.
3/6
ईश्वर एक है. यह गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है. ईश्वर निराकार हैं. सर्वव्यापी और कालातीत है. यह विचार एकता और समानता को प्रोत्साहित करता है.
ईश्वर एक है. यह गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है. ईश्वर निराकार हैं. सर्वव्यापी और कालातीत है. यह विचार एकता और समानता को प्रोत्साहित करता है.
4/6
गुरु नानक ने जाति-पाति और भेदभाव का विरोध किया. उनके अनुसार हर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान है, चाहे कह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो.
गुरु नानक ने जाति-पाति और भेदभाव का विरोध किया. उनके अनुसार हर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान है, चाहे कह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो.
5/6
गुरु नानक ने ईश्वर का निरंतर स्मरण (नाम जपना) और परिश्रम तथा ईमानदार आजीविका के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी. यह जीवन को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से सार्थक बनाता है.
गुरु नानक ने ईश्वर का निरंतर स्मरण (नाम जपना) और परिश्रम तथा ईमानदार आजीविका के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी. यह जीवन को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से सार्थक बनाता है.
6/6
गुरुनानक ने दूसरों के साथ बांटकर खाने की भावना पर जोर दिया. इस सिद्धांत का स्वरूप लंगर में देखा जाता है जहां पर निशुल्क लोगों को भोजन कराया जाता है. यह विनम्रता, समानता और सेवा का प्रतीक है. सही मायने में यह गुरु की प्रेरणा है.
गुरुनानक ने दूसरों के साथ बांटकर खाने की भावना पर जोर दिया. इस सिद्धांत का स्वरूप लंगर में देखा जाता है जहां पर निशुल्क लोगों को भोजन कराया जाता है. यह विनम्रता, समानता और सेवा का प्रतीक है. सही मायने में यह गुरु की प्रेरणा है.
Published at : 05 Nov 2025 11:55 AM (IST)
Tags :
Guru Nanak Dev Ji Guru Nanak Jayanti 2025 Sikhism Festival

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
महाराष्ट्र
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
महाराष्ट्र
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल
दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग
नौकरी
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget