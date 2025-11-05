Guru Nanak Jayanti 2025: प्रकाश पर्व पर गुरु नानक जी के उपदेश, जो जीवन को सही राह दिखाती है!

गुरुनानक ने दूसरों के साथ बांटकर खाने की भावना पर जोर दिया. इस सिद्धांत का स्वरूप लंगर में देखा जाता है जहां पर निशुल्क लोगों को भोजन कराया जाता है. यह विनम्रता, समानता और सेवा का प्रतीक है. सही मायने में यह गुरु की प्रेरणा है.