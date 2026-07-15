Guru Pushya Yog 2026: गुप्त नवरात्रि के पहले दिन बना महासंयोग, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म100 साल बाद महासंयोग! 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रि के पहले ही दिन 'गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग', इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

100 साल बाद महासंयोग! 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रि के पहले ही दिन 'गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग', इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Guru Pushya Yog 2026: 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रि, गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बना है. जानें आज का पंचांग, शुभ मुहूर्त, उपाय और किन 4 राशियों को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Jul 2026 07:30 AM (IST)
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Guru Pushya Yog 2026: आज का दिन यानी बुधवार, 15 जुलाई 2026 इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है. आज आकाश मंडल में एक ऐसा दुर्लभ, अलौकिक और चमत्कारी त्रिवेणी संयोग बन रहा है, जो सदियों में कभी-कभार ही देखने को मिलता है. आज से न सिर्फ आषाढ़ मास की गुप्त (तांत्रिक) नवरात्रि का आगाज हो रहा है, बल्कि आज पूरे दिन नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र का साम्राज्य रहेगा.

सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बात यह है कि आज देवगुरु बृहस्पति और चंद्र देव दोनों एक साथ कर्क राशि में 'पुष्य नक्षत्र' में विराजमान हैं, जिससे 'गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग' का महा-दुर्लभ निर्माण हो रहा है.

ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार, जब गुरु अपने ही नक्षत्र में उच्च के होकर बैठें और साथ में चंद्रमा भी हों, तो यह समय ब्रह्मांड की सर्वोच्च सकारात्मक ऊर्जा को धरती पर लाता है. आइए जानते हैं आज का पंचांग, आज के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय और उन 4 भाग्यशाली राशियों का हाल जिनकी किस्मत आज पलटने वाली है.

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पंचांग और मुहूर्त 15 जुलाई 2026

आज कोई भी शुभ काम करने, सोना-चांदी खरीदने या निवेश करने से पहले राहुकाल और दुष्टमुहूर्त का समय नोट करना जरूरी है. आज आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक है और इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी.

पुष्य नक्षत्र आज रात 21:47:53 तक रहेगा यानी नक्षत्रराज का पूरे दिन वास है. आज चंद्रमा भी गुरु के साथ कर्क राशि में युति बना रहे हैं. ध्यान रखें कि आज दोपहर 12:26:53 से 14:10:25 तक राहु काल रहेगा और सुबह 11:59:16 से दोपहर 12:54:30 तक दुष्टमुहूर्त रहेगा, इसलिए इस समय शुभ काम न करें.

आज बुधवार होने के कारण अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा, लेकिन दिन में दो बहुत बड़े सच्चे और शुद्ध मुहूर्त मिल रहे हैं. पहला सुबह का महामुहूर्त है जो सुबह 09:00 बजे से 11:58 बजे तक रहेगा, जो दुष्टमुहूर्त शुरू होने से पहले का सबसे शुद्ध समय है.

दूसरा दोपहर का महामुहूर्त है जो दोपहर 14:10 बजे से शाम 17:30 बजे तक रहेगा, जो राहुकाल खत्म होने के बाद और कंटक काल शुरू होने से पहले का समय है.

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि दिन 1: मां शैलपुत्री की तांत्रिक साधना

आज से गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याओं की गुप्त आराधना शुरू हो रही है. आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी. चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ (बैल) है और वे चंद्रमा को नियंत्रित करती हैं, इसलिए आज जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है, उनके लिए आज का दिन वरदान है.

आज के दिन साधकों को सफेद कपड़े पहनकर मां को सफेद फूल, चावल, मिश्री और गाय का शुद्ध घी चढ़ाना चाहिए. साथ ही मां की कृपा पाने के लिए 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का 108 बार जाप करना विशेष फलदायी रहेगा.

इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, बरसेगा छप्परफाड़ धन!

गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग और गुप्त नवरात्रि के इस त्रिवेणी संयोग का सबसे ज्यादा सकारात्मक और क्रांतिकारी प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर पड़ने जा रहा है क्योंकि आप आज ब्रह्मांड के केंद्र में हैं. आपकी ही राशि में लग्नेश चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जिससे इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा.

आपकी साख, मान-सम्मान और समाज में रुतबा सातवें आसमान पर होगा. व्यापार में कोई नया स्टार्टअप या बड़ा निवेश आज ही शुरू करें. आज दोपहर 2:10 से 5:30 के बीच सोना या भूमि खरीदना आपके लिए उत्तम रहेगा. शुभ फल के लिए मां शैलपुत्री के साथ 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें. इस राशि का शुभ रंग पीला व सफेद और शुभ अंक 2 है.

मेष राशि के जातकों के लिए भी यह समय सुख और संपत्ति का उदय करने वाला है. चंद्रमा और गुरु आज आपकी राशि से चतुर्थ (सुख और माता) भाव में गोचर कर रहे हैं. घर से काम करने वालों और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहेगा.

नई डील पक्की करने के लिए सुबह 9 से 11:58 का समय सर्वोत्तम है. पुष्य नक्षत्र में आज प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश करना आपके सुख-साधनों में भारी वृद्धि करेगा. आज मां शैलपुत्री को मिश्री का भोग जरूर लगाएं. इस राशि का शुभ रंग केसरिया और शुभ अंक 9 है.

कन्या राशि के जातकों के लिए आज बुधवार का दिन और आपकी राशि से एकादश (लाभ) भाव में गुरु-चंद्र का महासंयोग होने से यह छप्परफाड़ लाभ लेकर आया है. आज का दिन आपके जीवन की आर्थिक तंगियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रमोशन या बड़ी सैलरी हाइक की खबर मिल सकती है. व्यापारी वर्ग के लिए आज किसी बहुत बड़े क्लाइंट के साथ डील फाइनल होने के योग हैं, जिससे आपका अटका धन वापस मिलेगा. शेयर मार्केट या लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज से बेहतर दिन नहीं मिलेगा. मां दुर्गा को शुद्ध घी का दीपक लगाएं और 'ॐ बुधाय नमः' का जाप करें. इस राशि का शुभ रंग हरा और शुभ अंक 3 है.

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति आज चंद्रमा के साथ आपके पंचम (बुद्धि, विद्या व संतान) भाव में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं. शिक्षा, लेखन, एडटेक और पब्लिशिंग से जुड़े लोगों के करियर में आज एक लंबी छलांग देखने को मिलेगी.

आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता आज अचूक साबित होगी और संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आज सुबह 9:00 से 11:58 या दोपहर 2:10 से 5:30 के बीच किया गया कोई भी लॉन्ग-टर्म निवेश (जैसे म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट) आपकी पीढ़ियों तक को फल देगा. शुभ फल के लिए ब्राह्मण या जरूरतमंद विद्यार्थी को पीले वस्त्र और चने की दाल दान करें. इस राशि का शुभ रंग हल्का पीला और शुभ अंक 5 है.

15 जुलाई 2026 क्यों विशेष है?

जब गुरु बृहस्पति स्वयं पुष्य नक्षत्र में उच्च के होकर बैठते हैं और साथ में चंद्रमा भी होते हैं, तब गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग बनता है. पुष्य के स्वामी स्वयं गुरु हैं, इसलिए यह योग वर्ष में बहुत कम और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन बनने के कारण असाधारण रूप से फलदायी है.

इस महासंयोग में सोना, चांदी, भूमि (प्लॉट-मकान), वाहन या शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग-टर्म निवेश करना सबसे ज्यादा भाग्यशाली और अक्षय फल देने वाला माना गया है.

आज खरीदारी करते समय ध्यान रखें कि दोपहर 12:26 से 14:10 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया सौदा या खरीदारी करने से बचें. सुबह 9 से 11:58 का समय निवेश और खरीदारी के लिए सबसे श्रेष्ठ है.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jul 2026 07:30 AM (IST)
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Panchang Rashifal Gupt Navratri 2026 Guru Pushya Yog 2026
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