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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJune Vrat Tyohar 2026: जून में निर्जला एकादशी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक, कौन-कौन से व्रत-त्योहार आएंगे देखें

June Vrat Tyohar 2026: जून में निर्जला एकादशी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक, कौन-कौन से व्रत-त्योहार आएंगे देखें

June Vrat Tyohar 2026: जून 2026 में निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा, शनि प्रदोष व्रत, मृत्यु पंचक आदि कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आएंगे, यहां पूरी महीने के फेस्टिवल की लिस्ट देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 May 2026 08:40 AM (IST)
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June 2026 Calendar List: जून में ज्येष्ठ और अधिकमास का संयोग रहेगा. जून में गर्मी चरम पर रहती है. इस दौरान आने वाले व्रत त्योहार जैसे निर्जला एकादशी, वट पूर्णिमा, परम एकादशी, अमावस्या आदि का विशेष महत्व है. ग्रह गोचर के लिहाज से भी जून बहुत खास माना जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं जून 2026 के व्रत त्योहार का कैलेंडर

जून 2026 व्रत त्योहार

  • 3 जून 2026: विभुवन संकष्टी
  • 6 जून 2026: मृत्यु पंचक शुरू
  • 7 जून 2026: अधिक भानु सप्तमी
  • 8 जून 2026: अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
  • 11 जून 2026: परम एकादशी
  • 12 जून 2026: प्रदोष व्रत (शुक्र) और अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी
  • 13 जून 2026: मासिक कार्तिगाई और मासिक शिवरात्रि
  • 14 जून 2026: रोहिणी व्रत और अधिक दर्श अमावस्या
  • 15 जून 2026: मिथुन संक्रांति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या और ज्येष्ठ अधिकमास समाप्त
  • 18 जून 2026: प्रद्युम्न चतुर्थी
  • 19 जून 2026: स्कन्द षष्ठी
  • 20 जून 2026: जमाई षष्ठी
  • 21 जून 2026: भानु सप्तमी और साल का सबसे बड़ा दिन
  • 22 जून 2026: धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी
  • 23 जून 2026: महेश नवमी
  • 25 जून 2026: निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती
  • 26 जून 2026: रामसक्ष्मण द्वादशी
  • 27 जून 2026: शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी
  • 29 जून 2026: वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और बटुक भैरवी जयंती

June Vrat Tyohar 2026: जून में निर्जला एकादशी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक, कौन-कौन से व्रत-त्योहार आएंगे देखें

निर्जला एकादशी 

निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, पुराणों के अनुसार अगर सालभर में सिर्फ इस एकादशी के दिन व्रत का पालन कर लिया जाए तो समस्त 24 एकादशी व्रत करने के समान पुण्य प्राप्त होता है. साथ ही पिछली एकादशी व्रत में हुई गलतियां भी समाप्त हो जाती है. दोष नहीं लगता. स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन निर्जल रहकर व्रत करने वालों को श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है. 

शनि प्रदोष व्रत 

प्रदोष व्रत जब शनिवार को हो तो बहुत महत्व रखता है. क्योंकि इस दिन शिव पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं और पारिवारिक कलह दूर हो सकती है.रोग, शत्रु और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है.

मृत्यु पंचक 

6 जून से मृत्यु पंचक लग रहे हैं. अर्थाय पंचक के ये 5 दिन मृत्यु तुल्य कष्ट देने के समान माने गए हैं. इसमें परिवार में लगातार संकट, मानसिक तनाव या अन्य अशुभ घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है. 

वट पूर्णिमा व्रत 

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भारत के कुछ क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत करने का विधान है, इसे वट पूर्णिमा कहते हैं. सुहागिन इस दिन वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए विवाहिता को सुहाग सामग्री दान देती हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 22 May 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Adhik Maas Shani Pradosh Vrat Nirjala Ekadashi Jyeshtha Purnima Mrityu Panchak June 2026 June Calendar 2026
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