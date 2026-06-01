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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 1 June 2026: सोमवार को शिव पूजा में सिद्ध योग का संयोग, देखें मुहूर्त, राशिफल और पंचांग

Aaj Ka Panchang 1 June 2026: सोमवार को शिव पूजा में सिद्ध योग का संयोग, देखें मुहूर्त, राशिफल और पंचांग

Panchang 1 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 1 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार है. ज्योतिष में चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है. शिव जी को कल्याणकारी और मन को शांति प्रदान करने वाला देव माना गया है इसलिए सोमवार को शिव पूजा करने से मानसिक तनाव कम होता है और चंद्र दोष से राहत मिलती है.

1 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 June 2026)

  • तिथि - पूर्णिमा (30 मई 2026 सुबह 11.57 - 31 मई 2026, दोपहर 2.14)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- अनुराधा
  • योग- शिव
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 8.30
  • चंद्रोस्त- शाम 5.35
  • चंद्र राशि- वृश्चिक

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.24 - 7.08
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.13 - रात 8.31

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - शाम 7.08 - सुबह 8.51
  • यमगण्ड काल- सुबह 10.35 - दोपहर 12.19
  • आडल योग - सुबह 7.08 - सुबह 5.29, 2 जून
  • गुलिक काल - दोपहर 2.02 - दोपहर 3.37

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - तुला
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

1 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां और वरिष्ठों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. निवेश और खर्चों में सावधानी रखें, साथ ही स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.
  • वृषभ: करियर और बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं, जिनका लाभ उठाने से सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा.
  • मिथुन: रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और नौकरी में तरक्की या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं. परिवार और प्रेम संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी तथा विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है.
  • कर्क: कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने के योग हैं. हालांकि बड़े निवेश से बचें और परिवार के साथ समय बिताकर मानसिक शांति बनाए रखें.
  • सिंह: ऑफिस में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और निवेश या कर्ज से जुड़े फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
  • कन्या: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना होगी तथा आय के नए स्रोत बन सकते हैं. बिजनेस में लाभ के अवसर मिलेंगे और परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.
  • तुला: नौकरी और करियर में बदलाव के संकेत हैं, जो भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं. व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा और पारिवारिक रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी.
  • वृश्चिक: नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें तथा सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करने से पीछे न हटें.
  • धनु: कार्यक्षेत्र में मनचाहे परिणाम पाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे और जल्दबाजी से बचना होगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें तथा किसी भी नए कार्य से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.
  • मकर: लाभ बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे और करियर में ऊर्जा व आत्मविश्वास बना रहेगा. व्यापार में रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे तथा परिवार में धार्मिक गतिविधियों का माहौल रहेगा.
  • कुंभ: नौकरी और व्यवसाय में नेटवर्किंग का लाभ मिलेगा तथा बड़े ऑर्डर या नए अवसर हाथ लग सकते हैं. वाणी पर नियंत्रण रखें और काम की गुणवत्ता से कोई समझौता न करें.
  • मीन: करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और बड़े लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा. व्यापार में धन लाभ के योग हैं, वहीं पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों में संवाद से मधुरता बढ़ेगी.
आज का उपाय

सोमवार को शिवलिंग पर एक बेलपत्र पर शहद अर्पित करें.मान्यता है इससे धन समृद्धि बनी रहती है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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