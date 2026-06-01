Aaj Ka Panchang 1 June 2026: सोमवार को शिव पूजा में सिद्ध योग का संयोग, देखें मुहूर्त, राशिफल और पंचांग
Panchang 1 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 1 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार है. ज्योतिष में चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है. शिव जी को कल्याणकारी और मन को शांति प्रदान करने वाला देव माना गया है इसलिए सोमवार को शिव पूजा करने से मानसिक तनाव कम होता है और चंद्र दोष से राहत मिलती है.
1 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 June 2026)
- तिथि - पूर्णिमा (30 मई 2026 सुबह 11.57 - 31 मई 2026, दोपहर 2.14)
- वार- रविवार
- नक्षत्र- अनुराधा
- योग- शिव
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 8.30
- चंद्रोस्त- शाम 5.35
- चंद्र राशि- वृश्चिक
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.24 - 7.08
- शाम का चौघड़िया - रात 7.13 - रात 8.31
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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - शाम 7.08 - सुबह 8.51
- यमगण्ड काल- सुबह 10.35 - दोपहर 12.19
- आडल योग - सुबह 7.08 - सुबह 5.29, 2 जून
- गुलिक काल - दोपहर 2.02 - दोपहर 3.37
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - तुला
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
1 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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