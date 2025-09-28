हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2025: मां कालरात्रि की पूजा से दूर होंगे कष्ट, जानें शुभ मुहूर्त, मंत्र और भोग विधि!

Shardiya Navratri 2025: मां कालरात्रि की पूजा से दूर होंगे कष्ट, जानें शुभ मुहूर्त, मंत्र और भोग विधि!

shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. जानिए मां कालरात्रि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, मंत्र और आरती का समय जान लें.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 28 Sep 2025 02:00 PM (IST)


Shardiya Navratri 7th Day Maa kalratri: शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का एक शक्तिशाली स्वरूप हैं. इस दिन मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना की जाती है, जो भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने के साथ शत्रुओं का नाश करती है. 

मां कालरात्रि अंधकार और मृत्यु पर विजय का प्रतीक हैं. उनकी पूजा से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और भय समाप्त होता है.

मां कालरात्रि की पूजा विधि

शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा में सुबह स्नान, साफ वस्त्र धारण और संकल्प लेना चाहिए. इसके बाद चौकी सजाकर मां की तस्वीर पर रोली, अक्षत, धूप, दीप और लाल फूल चढ़ाएं.

गुड़ का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा, सप्तशती का पाठ करें. फिर मां की आरती करें और मंत्र जप करें, जिससे सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है.  

  • स्नान और संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर देवी की पूजा का संकल्प लें. 
  • पूजा स्थान की तैयारी: मंदिर को गंगाजल से शुद्ध कर पूजा स्थान पर मां कालरात्रि की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. 
  • सजावट और पूजन सामग्री: माता को काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं और फिर रोली, अक्षत, धूप, दीप और लाल फूल (जैसे गुड़हल या गुलाब) अर्पित करें. 
  • भोग: मां कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं. 
  • पाठ: दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. 

मां कालरात्रि पूजा की शुभ मुहूर्त

मां कालरात्रि की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है. नवरात्रि के सातवें दिन का शुभ मुहूर्त सुबह से ही शुरू हो जाता है.

मां कालरात्रि को क्या भोग लगाएं

मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी मिठाईयां जैसे गुड़ का हलवा, खीर और मालपुआ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है. उड़द की दाल और चावल भी एक प्रिय भोग है. ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, साथ ही सभी कष्टों और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं.

मां कालरात्रि के जाप के लिए मंत्र

मां कालरात्रि की पूजा के लिए आप 'या देवी सर्वभू‍तेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:' मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भय, नकारात्मकता और बाधाओं से मुक्ति दिलाता है.  इसके अलावा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नम:' बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं.

मां कालरात्रि की आरती

मां कालरात्रि के लिए एक आम आरती "कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली" से शुरू होती है, जिसमें दुष्टों का संहार करने और भक्तों को कष्टों से बचाने वाली मां की स्तुति की जाती है. यह आरती नवरात्र के सातवें दिन मां के सप्तम स्वरूप की पूजा के दौरान गाई जाती है.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 28 Sep 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral
