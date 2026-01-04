हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मScorpio Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: वृश्चिक राशि को यात्रा से लाभ, अटका धन मिलेगा, सेहत में सावधानी

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 का हफ्ता करियर,व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Saptahik Rashifal 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और धन के लिहाज से शुभ संकेत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद लाभकारी सिद्ध होगी. जिन लोगों का पैसा बाजार, निवेश या किसी योजना में फंसा हुआ था, उन्हें इस सप्ताह उसकी प्राप्ति होने की प्रबल संभावना है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे.

करियर और शिक्षा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी समय सकारात्मक रहेगा, विशेष रूप से वे लोग जो किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या डील की प्रतीक्षा कर रहे थे.

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूरी है. मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट हो सकता है. खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान न देने पर समस्या बढ़ सकती है, इसलिए लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें.

धन और खर्च
घर की मरम्मत या सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर इस सप्ताह खर्च बढ़ सकता है. हालांकि यह खर्च जरूरी होगा और भविष्य में आपको सुविधा देगा.

लव और दांपत्य जीवन
प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें. जीवन के उतार-चढ़ाव भरे इस समय में आपका जीवनसाथी आपके लिए मजबूत सहारा बनेगा, जिससे मानसिक राहत मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

FAQs 

1. क्या आज वृश्चिक राशि के लिए दिन शुभ है?
हाँ, आज का दिन सफलता और सकारात्मक परिणाम देने वाला है.

2. क्या नौकरी बदलने का सही समय है?
जी हाँ, जॉब चेंज के इच्छुक लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं.

3. क्या बिज़नेस में निवेश करना फायदेमंद रहेगा?
सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Scorpio Vrishchik Rashifal Scorpio Weekly Horoscope

क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से कैसा रहेगा?

यह सप्ताह करियर के लिहाज से शुभ संकेत लेकर आ रहा है. करियर या कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद लाभकारी सिद्ध होगी.

क्या वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को इस सप्ताह सफलता मिलेगी?

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जो उनके लिए सकारात्मक रहेगा.

स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूरी है. मौसमी या पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसलिए खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान दें.

प्रेम संबंधों में वृश्चिक राशि वालों को क्या सलाह दी गई है?

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें.

