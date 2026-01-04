यह सप्ताह करियर के लिहाज से शुभ संकेत लेकर आ रहा है. करियर या कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद लाभकारी सिद्ध होगी.
Scorpio Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: वृश्चिक राशि को यात्रा से लाभ, अटका धन मिलेगा, सेहत में सावधानी
Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 का हफ्ता करियर,व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Vrishchik Saptahik Rashifal 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और धन के लिहाज से शुभ संकेत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद लाभकारी सिद्ध होगी. जिन लोगों का पैसा बाजार, निवेश या किसी योजना में फंसा हुआ था, उन्हें इस सप्ताह उसकी प्राप्ति होने की प्रबल संभावना है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे.
करियर और शिक्षा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी समय सकारात्मक रहेगा, विशेष रूप से वे लोग जो किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या डील की प्रतीक्षा कर रहे थे.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूरी है. मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट हो सकता है. खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान न देने पर समस्या बढ़ सकती है, इसलिए लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें.
धन और खर्च
घर की मरम्मत या सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर इस सप्ताह खर्च बढ़ सकता है. हालांकि यह खर्च जरूरी होगा और भविष्य में आपको सुविधा देगा.
लव और दांपत्य जीवन
प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें. जीवन के उतार-चढ़ाव भरे इस समय में आपका जीवनसाथी आपके लिए मजबूत सहारा बनेगा, जिससे मानसिक राहत मिलेगी.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए कार्यों में गति आएगी.
FAQs
1. क्या आज वृश्चिक राशि के लिए दिन शुभ है?
हाँ, आज का दिन सफलता और सकारात्मक परिणाम देने वाला है.
2. क्या नौकरी बदलने का सही समय है?
जी हाँ, जॉब चेंज के इच्छुक लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं.
3. क्या बिज़नेस में निवेश करना फायदेमंद रहेगा?
सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से कैसा रहेगा?
क्या वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को इस सप्ताह सफलता मिलेगी?
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जो उनके लिए सकारात्मक रहेगा.
स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूरी है. मौसमी या पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसलिए खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान दें.
प्रेम संबंधों में वृश्चिक राशि वालों को क्या सलाह दी गई है?
प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL