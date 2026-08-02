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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAI के दौर में Intelligence नहीं, Mental Clarity बनाएगी आपको बेहतर Leader

AI के दौर में Intelligence नहीं, Mental Clarity बनाएगी आपको बेहतर Leader

Sawan Special: इस सावन और पहले सावन सोमवार व्रत में AI और अनिश्चितता के दौर में भगवान शिव के नीलकंठ, तीसरे नेत्र और वैराग्य से सीखिए Mental Clarity, Pressure Management और प्रभावी Leadership के सूत्र.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 02 Aug 2026 01:26 PM (IST)
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Sawan: आज का कॉर्पोरेट जगत अनिश्चितता (Uncertainty) और इनफॉरमेशन ओवरलोड से भरा हुआ है. बाजार का उतार-चढ़ाव लगातार बना रहता है और एआई (AI) का दौर बहुत तेज़ी से बदल रहा है.

ऐसे माहौल में हर पल सही निर्णय लेना किसी भी लीडर के लिए आसान नहीं होता. इस स्थिति में डिसीजन फटीग (Decision Fatigue) से बचना और मन की शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है.

एक पारंपरिक व्युत्पत्ति के अनुसार, 'श्रावण' शब्द 'श्रु' धातु से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है ध्यान से सुनना और गहरे बोध के साथ जागरूक रहना. सावन का महीना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह CXOs, Founders, VPs और Board Members के लिए एक गहरा मार्गदर्शक है. यह महीना हमें मानसिक संतुलन, धैर्य और सही नेतृत्व सिखाता है. कैसे? आइए समझते हैं-

स्टीव जॉब्स, वारेन बफेट और 'डिटैच्ड लीडरशिप' की समानता

दुनिया के सबसे सफल लीडर्स में एक खास समानता देखी गई है वो है संकट के समय तटस्थ रहने का हुनर.

ऐतिहासिक रूप से स्टीव जॉब्स भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं और ज़ेन (Zen) दर्शन के माइंडफुलनेस सिद्धांतों से काफी प्रभावित थे. वे मानते थे कि जब मन का शोर शांत होता है, तब आपकी अंतर्दृष्टि (Intuition) साफ काम करने लगती है.

इसी तरह, मशहूर निवेशक वारेन बफेट की निवेश शैली और उनका भावनात्मक संतुलन शिव के 'वैराग्य सिद्धांत' की याद दिलाता है. बाजार के पैनिक में लिप्त न होकर उसे एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना ही सही निर्णय की कुंजी है. इसे यदि और गहराई से जानना है तो समुद्र मंथन की कथा को याद करना चाहिए.

नीलकंठ: विषपान और तनाव प्रबंधन (Hold Pressure)

समुद्र मंथन के दौरान जब सबसे पहले जहरीला विष बाहर आया, तो भगवान शिव ने उसे न तो निगला और न ही बाहर फेंका. उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया और इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए.

कंपनी में जब भी कोई संकट या आर्थिक नुकसान होता है, तो सबसे पहले डर और पैनिक फैलता है. एक कुशल CXO या Business Leader इस तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देता.

वह अपनी घबराहट को टीम पर भी नहीं निकालता. वह ठंडे दिमाग से स्थिति को समझता है. आधुनिक लीडरशिप रिसर्च भी यही बताती है कि जो लीडर्स संकट में शांत रहते हैं, उनकी टीम की कार्यक्षमता काफी बढ़ जाती है.

चंद्रमा: चंचल मन पर नियंत्रण (Inner Stability)

आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा शोभित है. चंद्रमा हमारे मन और चंचल विचारों का प्रतीक माना जाता है. मस्तक पर चंद्रमा धारण करने का अर्थ है अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण. ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और मन को शास्त्रों में चंचल बताया गया है.

C-Suite Executives को हर दिन कई कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जिससे दिमागी थकावट होना स्वाभाविक है. पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है-

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः

अर्थात, मन की चंचलता और विचारों के भटकाव पर नियंत्रण पाना ही असली योग है. जब आप बाहर के शोर को नहीं बदल सकते, तब अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा हथियार बनता है.

डमरू: रिदम, कल्चर और कम्युनिकेशन (Synchronization)

शिव के हाथों में सदैव एक खास Musical instruments रहता है जिसे 'डमरू' कहते हैं, क्या आपने कभी इसके पीछे का दर्शन समझा है? शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है. यह ब्रह्मांडीय लय और निरंतर संवाद का प्रतीक है. डमरू का नाद बिखरे हुए परमाणुओं को एक ताल में लाता है.

एक Enterprise Leader के लिए डमरू का अर्थ है, संगठन के भीतर सही कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन. जब कंपनी में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स और हजारों कर्मचारी काम कर रहे हों, तब एक स्पष्ट और पारदर्शी संवाद का नाद ही पूरी कंपनी को एक विज़न और कल्चर में बांधकर रखता है.

परिवर्तन का साहस: नया रचने के लिए पुराने को छोड़ना (Accept Change)

वैदिक दर्शन में भगवान शिव को बदलाव और लय का प्रतीक माना गया है. यहां बदलाव का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि पुरानी और बेकार हो चुकी चीज़ों को हटाना है.

कई बार पुरानी नीतियां, सोच और काम करने के ढर्रे कंपनी की तरक्की रोक देते हैं. एक दूरदर्शी CEO में पुरानी व्यवस्था को बदलने की हिम्मत होती है. वह पुराने सिस्टम को हटाकर नए विचारों और इनोवेशन के लिए जगह बनाता है.

तीसरा नेत्र: डेटा से परे दूरदर्शिता (Vision Beyond Data)

भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से तो सभी परिचित हैं. शिवजी का तीसरा नेत्र ज्ञान और गहरी सूझबूझ का प्रतीक है. सामान्य आंखें केवल वही देखती हैं जो सामने मौजूद है, जबकि तीसरी आंख छिपे हुए सच और भविष्य को पहचानती है.

आज Corporate Leaders के पास डेटा और रिपोर्ट्स की कोई कमी नहीं है. डेटा बेहद जरूरी है, लेकिन एक बेहतरीन लीडर आंकड़ों से आगे देखता है. वह अपने अनुभव और दूरदर्शिता का सही इस्तेमाल करता है.

आधुनिक बिजनेस एनालिसिस भी मानता है कि सफल कॉर्पोरेट लीडर्स बड़े और अनिश्चित फैसलों में सिर्फ डेटा पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी आंतरिक सूझबूझ (Strategic Intuition) पर भी भरोसा करते हैं.

The SHIVA Leadership Framework

यदि आप इस सावन अपने लीडरशिप माइंडसेट को रीसेट करना चाहते हैं, तो इस 5-पॉइंट मॉडल को अपनाएं:

  • S = Silence Before Decision यानी निर्णय से पहले कुछ मिनट का मौन और विचार की स्पष्टता.
  • H = Hold Pressure यानी पैनिक को खुद में समाहित करना और उसे टीम पर न निकालना.
  • I = Inner Stability यानी बाहरी शोर और अनिश्चितता के बीच मन की अंदरूनी स्थिरता.
  • V = Vision Beyond Data यानी आंकड़ों के साथ-साथ अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव पर विश्वास.
  • A = Accept Change यानी पुरानी और अप्रासंगिक प्रणालियों को सहर्ष छोड़ना.

यजुर्वेद में एक विशेष बात बताई गई है इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, मन की अपार शक्ति और शुभ संकल्प के लिए यजुर्वेद में एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है-

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति.
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥

यानी जो मन जाग्रत अवस्था में दूर-दूर तक भागता है और सुप्त अवस्था में भी लीन रहता है, जो सभी ज्ञान का एकमात्र प्रकाशक है, वह मेरा मन कल्याणकारी और शुभ संकल्पों से युक्त हो.

इसलिए कल यानी 3 अगस्त 2026 सोमवार की पहली मीटिंग से पहले केवल एक प्रश्न पूछिए- क्या मैं आज परिस्थितियों पर केवल प्रतिक्रिया (React) दे रहा हूं, या सही मायनों में नेतृत्व (Lead) कर रहा हूं?

FAQ 

AI के दौर में Mental Clarity क्यों जरूरी है?

AI बड़ी मात्रा में डेटा और विकल्प उपलब्ध कराता है, लेकिन अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी Leader की होती है. Mental Clarity सही सूचना चुनने, प्राथमिकताएं तय करने और दबाव में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है.

भगवान शिव से Leadership की क्या सीख मिलती है?

शिव के प्रतीकों से दबाव संभालना, मन को नियंत्रित रखना, स्पष्ट संवाद करना, बदलाव स्वीकार करना और दूरदर्शी निर्णय लेना सीखा जा सकता है.

SHIVA Leadership Framework क्या है?

SHIVA Framework पांच सिद्धांतों पर आधारित है, Silence Before Decision, Hold Pressure, Inner Stability, Vision Beyond Data और Accept Change.

Decision Fatigue से कैसे बचा जा सकता है?

महत्वपूर्ण फैसलों से पहले थोड़े समय का मौन, प्राथमिकताओं की स्पष्ट सूची, अनावश्यक विकल्पों में कमी और भावनात्मक प्रतिक्रिया से पहले विराम Decision Fatigue को कम कर सकते हैं.

क्या Leadership में केवल Data पर्याप्त है?

नहीं. Data निर्णय का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन अनिश्चित परिस्थितियों में अनुभव, संदर्भ, मानवीय समझ और Strategic Intuition भी आवश्यक होते हैं.

यह भी पढ़ें- First Sawan Somwar 2026 LIVE: पहले सावन सोमवार रुद्राभिषेक कैसे करें, सामग्री सहित जान लें नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 02 Aug 2026 01:26 PM (IST)
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