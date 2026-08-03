Vrishchik Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत यात्रा और व्यवसाय के विस्तार के लिहाज से शुभ रहने वाली है. आपके कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाएं सफल होंगी. यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या व्यापार का दायरा बढ़ाने की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा.

करियर और व्यवसाय

नौकरी में बदलाव या प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना होगी. दोस्तों और शुभचिंतक आपके अधूरे काम पूरे कराने में मददगार रहेंगे. सत्ता या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं. रिसर्च, तकनीक, शिक्षा या विश्लेषण से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतोषजनक रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पहले से किए गए निवेश का लाभ मिल सकता है. यदि कोई भुगतान लंबे समय से अटका हुआ था तो उसके मिलने की संभावना भी बनेगी. हालांकि सप्ताह के अंत में किसी जरूरी कार्य या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार में सामान्य रूप से सुख-शांति बनी रहेगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है. सप्ताह के अंत में धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी रिश्ते में दूरी ला सकती है. अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और उन्हें समय दें. विवाहित लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा, हालांकि जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. समय पर देखभाल और सहयोग से स्थिति सामान्य बनी रहेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भागदौड़ और काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें. यात्रा के दौरान खानपान में लापरवाही न करें. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम मानसिक तनाव को कम करने में सहायक रहेगा. सप्ताह के अंत तक ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि महसूस होगी.

Sawan Somwar Rudrabhishek: सावन के पहले सोमवार पर इस विधि से करें शिवलिंग रुद्राभिषेक, जानें शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.