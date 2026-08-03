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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: वृश्चिक वालों के ये फैलसे दिलाएंगे लाभ, लव लाइफ में रहें सावधान

Vrishchik Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: वृश्चिक वालों के ये फैलसे दिलाएंगे लाभ, लव लाइफ में रहें सावधान

Vrishchik Saptahik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 07:20 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत यात्रा और व्यवसाय के विस्तार के लिहाज से शुभ रहने वाली है. आपके कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाएं सफल होंगी. यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या व्यापार का दायरा बढ़ाने की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. 

करियर और व्यवसाय

नौकरी में बदलाव या प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना होगी. दोस्तों और शुभचिंतक आपके अधूरे काम पूरे कराने में मददगार रहेंगे. सत्ता या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं. रिसर्च, तकनीक, शिक्षा या विश्लेषण से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतोषजनक रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पहले से किए गए निवेश का लाभ मिल सकता है. यदि कोई भुगतान लंबे समय से अटका हुआ था तो उसके मिलने की संभावना भी बनेगी. हालांकि सप्ताह के अंत में किसी जरूरी कार्य या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार में सामान्य रूप से सुख-शांति बनी रहेगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है. सप्ताह के अंत में धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी रिश्ते में दूरी ला सकती है. अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और उन्हें समय दें. विवाहित लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा, हालांकि जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. समय पर देखभाल और सहयोग से स्थिति सामान्य बनी रहेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भागदौड़ और काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें. यात्रा के दौरान खानपान में लापरवाही न करें. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम मानसिक तनाव को कम करने में सहायक रहेगा. सप्ताह के अंत तक ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि महसूस होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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