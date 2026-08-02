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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मऐश्वर्या राय आज भी क्यों है बला की खूबसूरत, वायरल VIDEO में एस्ट्रोलॉजर ने बताया ज्योतिषीय राज!

ऐश्वर्या राय आज भी क्यों है बला की खूबसूरत, वायरल VIDEO में एस्ट्रोलॉजर ने बताया ज्योतिषीय राज!

Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर ने उनकी सुंदरता के पीछे ग्रह- नक्षत्रों का खेल बताया है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Aug 2026 09:40 AM (IST)
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Astrology Aishwarya Rai Beauty: ऐश्वर्या राय बच्चन को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है. 1994 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनकी पहचान सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बनी. उनका चार्म आज भी कायम हैं. आज भी उनकी मुस्कान, चेहरे की चमक और ग्रेस लोगों को उतना ही आकर्षित करती है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा ने ऐश्वर्या की सुंदरता और आकर्षण के पीछे मौजूद ग्रह-नक्षत्रों की चर्चा की है. वीडियो में एस्ट्रोलॉजर ने क्या राज बताया आइए जानते हैं. 

ऐश्वर्या राय की सुंदरता का ज्योतिषीय राज

ज्योतिषीय गणना के अनुसार एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि ऐश्वर्या राय की सुंदरता के पीछे चंद्रमा और शुक्र का संबंध है, साथ ही हस्त और रोहिणी नक्षत्र का मेल. शुक्र प्राकृतिक रूप से सौंदर्य, आकर्षण, कला, ग्लैमर और विलासिता का कारक ग्रह माना जाता है. जब शुक्र मजबूत स्थिति में होता है, तो व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व, सुंदर चेहरे की बनावट और कलात्मक प्रतिभा मिलने की संभावना बताई जाती है.

चंद्रमा और शुक्र का विशेष संबंध

वायरल वीडियो में बताया गया है कि ऐश्वर्या की कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति उनकी सुंदरता में चार चांद लगता हीै. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा चेहरे की चमक, मासूमियत और सादगी का प्रतीक माना जाता है, जबकि शुक्र सुंदरता, आकर्षण और ग्लैमर का ग्रह है. अगर कुंडली में ये दोनों ग्रह मजबूत और शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति का चेहरा आकर्षक होता है, उसकी पर्सनैलिटी लोगों को आसानी से अपनी ओर खींचती है और वह लंबे समय तक अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है.

हस्त और रोहिणी नक्षत्र का भी माना जाता है प्रभाव

वीडियो में एस्ट्रोलॉजर हस्त और रोहिणी नक्षत्र का भी जिक्र करती है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार हस्त और रोहिणी नक्षत्र को सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, रोहिणी नक्षत्र चेहरे के नेचुरल ग्लो, चार्म, और सॉफ्ट लुक से जुड़ा माना जाता है. वहीं हस्त नक्षत्र व्यक्ति के ग्रेस और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी को मजबूत करने वाला माना जाता है.हस्त और रोहिणी नक्षत्र का भी माना जाता है.

FAQs

1. ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के पीछे कौन से ग्रह बताए गए हैं?
वायरल वीडियो में एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा के अनुसार, ऐश्वर्या राय की सुंदरता और आकर्षण में चंद्रमा और शुक्र की मजबूत स्थिति अहम भूमिका निभाती है. वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सौंदर्य और चंद्रमा को चेहरे की आभा का कारक माना जाता है.

2. ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुंदरता का ग्रह क्यों माना जाता है?
वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र सौंदर्य, आकर्षण, कला, ग्लैमर, विलासिता और रचनात्मकता का कारक ग्रह है. कुंडली में शुक्र शुभ और मजबूत हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली माना जाता है.

3. रोहिणी और हस्त नक्षत्र का सुंदरता से क्या संबंध है?
ज्योतिष शास्त्र में रोहिणी नक्षत्र को नेचुरल ग्लो, चार्म और आकर्षक व्यक्तित्व से जोड़ा जाता है, जबकि हस्त नक्षत्र को ग्रेस, अच्छी स्माइल और प्रभावशाली पर्सनैलिटी का कारक माना जाता है.

4. क्या केवल ग्रह-नक्षत्र ही किसी व्यक्ति की खूबसूरती तय करते हैं?
नहीं. वैदिक ज्योतिष में ग्रह-नक्षत्रों को व्यक्ति के व्यक्तित्व और आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक माना गया है. हालांकि, किसी की सुंदरता और व्यक्तित्व पर जीवनशैली, स्वास्थ्य, खानपान, आत्मविश्वास और आनुवंशिक (Genetic) कारणों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Aug 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan
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