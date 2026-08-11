मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Shivratri 2026: सावन की शिवरात्रि पर दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Sawan Shivratri 2026: सावन की शिवरात्रि पर दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Sawan Shivratri 2026: सावन की महाशिवरात्रि पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों की कतार लगी है. श्रद्धालु गंगाजल से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

Sawan Shivratri 2026: सावन की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. कनखल स्थित प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. हाथों में गंगाजल और पूजा की सामग्री लिए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं.

सावन की महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है. कई भक्त सुबह करीब 4 बजे से ही मंदिर में जलाभिषेक के लिए कतार में लग गए. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, मंदिर परिसर और आसपास का इलाका हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा.

भगवान शिव की ससुराल में उमड़ा भक्तों का सैलाब:

हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव की ससुराल के रूप में विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह वही स्थान है जहां राजा दक्ष का यज्ञ हुआ था और माता सती से जुड़ी पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है. यही वजह है कि सावन के दौरान इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

सावन के पूरे महीने भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं. ऐसे में सावन की महाशिवरात्रि पर यहां भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.

सुबह 4 बजे से लगी कतार, गंगाजल से हुआ अभिषेक:

सावन की महाशिवरात्रि पर भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-अर्चना कर रहे हैं. कोई गंगाजल लेकर पहुंचा तो कोई बेलपत्र, बेर और अन्य पूजन सामग्री के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचा.

श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं. इस दौरान यहां सच्चे मन से पूजा करने और भगवान शिव का जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है.

मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों के लिए सबसे खास बात यह है कि उन्हें काफी देर तक कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन आस्था के आगे यह इंतजार भी उन्हें मुश्किल नहीं लग रहा. भक्तों के चेहरे पर थकान से ज्यादा भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक की खुशी दिखाई दे रही है.

एक लोटा जल चढ़ाने से मिलता है विशेष फल?

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, महानिर्वाणिया अखाड़े के सचिव और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक श्री महंत रवींद्र पुरी महाराज ने सावन की महाशिवरात्रि के महत्व को बताते हुए कहा कि हरिद्वार में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव भगवान शिव की ससुराल है. मान्यता के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में यहां एक महीने रहते हैं. महंत रवींद्र पुरी महाराज के अनुसार, इस दिन भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करने से पूरे साल जलाभिषेक करने के समान फल प्राप्त होने की मान्यता है.

उन्होंने यह भी बताया कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व माना जाता है. इस दिन शिवलिंग पर अभिषेक करने के साथ गंगाजल, बेलपत्र और बेर अर्पित करना विशेष माना जाता है.

क्यों खास है सावन की महाशिवरात्रि?

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इस पूरे महीने शिव भक्त सोमवार के व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं. वहीं सावन की महाशिवरात्रि को शिव आराधना का विशेष दिन माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा और अभिषेक करने से भक्त को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यही विश्वास श्रद्धालुओं को हर साल दक्षेश्वर महादेव मंदिर तक खींच लाता है.

आस्था के साथ पहुंच रहे कांवड़िये और श्रद्धालु:

सावन के दौरान हरिद्वार में कांवड़ यात्रा और शिवभक्ति का अलग ही रंग देखने को मिलता है. गंगाजल लेने आने वाले कांवड़िये हों या स्थानीय श्रद्धालु, सावन की महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर हर किसी में उत्साह दिखाई दे रहा है.

दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु गंगाजल लेकर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. मंदिर परिसर में लगातार शिव के जयकारे गूंज रहे हैं और पूरा कनखल भक्तिमय नजर आ रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Haridwar Daksheshwar Mahadev Temple Sawan Shivratri 2026 Kanakhal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Sawan Shivratri 2026: सावन की शिवरात्रि पर दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
सावन की शिवरात्रि पर दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
धर्म
Sawan Shivratri 2026 Puja: 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि, जानें घर पर शिव पूजा की विधि
11 अगस्त को सावन शिवरात्रि, जानें घर पर शिव पूजा की विधि
धर्म
Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर बन रहा दुर्लभ संयोग, जानें पूजा विधि
हरियाली तीज पर बन रहा दुर्लभ संयोग, जानें पूजा विधि
धर्म
Aaj Ka Panchang 11 August 2026: आज सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें
आज सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
पंजाब
'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
क्रिकेट
रोहित समेत कितने भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बनाए हैं 200? लिस्ट कर देगी हैरान
रोहित समेत कितने भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बनाए हैं 200? लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
इंडिया
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Video: बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, अनोखा अंदाज देख लोग हैरान
बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, अनोखा अंदाज देख लोग हैरान
एग्रीकल्चर
 Solar Crop Dryer Subsidy: फसल सुखाने के लिए खरीदें सोलर क्रॉप ड्रायर, मिल रही 1.40 लाख की सब्सिडी
फसल सुखाने के लिए खरीदें सोलर क्रॉप ड्रायर, मिल रही 1.40 लाख की सब्सिडी
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget