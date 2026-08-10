Sawan Shivratri 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद पवित्र माना जाता है. इस महीने आने वाली सावन शिवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व है. साल 2026 में सावन शिवरात्रि का व्रत 11 अगस्त, मंगलवार को रखा जाएगा. इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और रात में चारों प्रहर पूजा कर भोलेनाथ की आराधना करते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. खास बात यह है कि इस दिन केवल दिन में पूजा करना ही नहीं, बल्कि रात के चारों प्रहर में शिव आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है.

घर पर कैसे करें सावन शिवरात्रि की पूरी पूजा? जानें आसान विधि:

अगर आप सावन शिवरात्रि पर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं. इसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है. बस पूजा की जगह को साफ रखें और सभी सामग्री पहले से तैयार कर लें.

1. सबसे पहले पूजा की जगह साफ करें

शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें. अगर संभव हो तो शाम की पूजा से पहले भी पूजा की जगह को साफ कर लें. एक साफ चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या शिवलिंग स्थापित करें.

अगर घर में पहले से शिवलिंग है तो उसे साफ पानी से धोकर स्वच्छ स्थान पर रखें. पूजा के दौरान मन को शांत रखें और जल्दबाजी न करें.

2. दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें

सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर दीपक तथा धूप जलाएं. इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपनी पूजा का संकल्प लें. आप अपनी मनोकामना के साथ यह भी संकल्प ले सकते हैं कि पूजा पूरी श्रद्धा और सात्विक भाव से करेंगे.

3. शिवलिंग का करें जलाभिषेक

अब सबसे पहले शिवलिंग पर साफ जल और फिर गंगाजल अर्पित करें. इसके बाद दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करने की परंपरा है. यदि आप घर पर पूरी विधि से पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल जल और गंगाजल से अभिषेक करके भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं.

अभिषेक करते समय “ॐ नमः शिवाय” का जाप करते रहें. कोशिश करें कि अभिषेक के दौरान मन इधर-उधर भटकने के बजाय भगवान शिव के ध्यान में लगा रहे.

4. बेलपत्र और फूल चढ़ाएं

अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन लगाएं और अक्षत अर्पित करें. इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और शमी के पत्ते चढ़ा सकते हैं.

बेलपत्र चढ़ाते समय साफ और साबुत पत्ते इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसलिए सावन शिवरात्रि की पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है.

5. भगवान शिव को भोग लगाएं

पूजा में ऋतु फल, मिठाई या पंचमेवा का भोग लगाया जा सकता है. इसके बाद धूप और दीपक से भगवान शिव की आरती करें. परिवार के सभी सदस्य मिलकर “ॐ नमः शिवाय” का जाप कर सकते हैं और शिव चालीसा या भगवान शिव से जुड़े स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं.

6. रात में चार प्रहर की पूजा कैसे करें?

सावन शिवरात्रि की खास बात रात की पूजा है. अगर संभव हो तो रात में चारों प्रहर भगवान शिव की पूजा करें. प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक करके बेलपत्र, फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें.

पहले प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करने की परंपरा बताई गई है. हर प्रहर में “ॐ नमः शिवाय” का जाप और भगवान शिव का ध्यान करें.

लेकिन, हर किसी के लिए पूरी रात जागना या चारों प्रहर पूजा करना संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में अपनी सुविधा के अनुसार रात में एक बार भी श्रद्धापूर्वक शिव पूजा की जा सकती है. खासकर निशिता काल में पूजा को धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है.

7. पूजा के अंत में करें आरती और प्रार्थना

चारों प्रहर की पूजा पूरी होने के बाद भगवान शिव की आरती करें. इसके बाद कुछ देर शांत बैठकर महादेव का ध्यान करें और परिवार की सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें.

सावन शिवरात्रि की पूजा में सबसे जरूरी चीज दिखावा नहीं, बल्कि श्रद्धा और सात्विक भाव है. इसलिए अगर आपके पास पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं. उपलब्ध सामग्री से भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जा सकती है.

सावन शिवरात्रि व्रत नियम: व्रत में किन बातों का रखें ध्यान?

सावन शिवरात्रि का व्रत केवल भोजन से जुड़ा उपवास नहीं माना जाता, बल्कि इस दिन मन और व्यवहार की शुद्धता पर भी जोर दिया जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, व्रत रखने वाले व्यक्ति को सात्विक जीवनशैली अपनानी चाहिए. मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें और क्रोध, कटु वचन तथा नेगेटिव विचारों से बचने का प्रयास करें. ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी धार्मिक मान्यता है.

भोजन की बात करें तो व्रत में फलाहार किया जाता है. पानी, दूध और फल जैसे सेब या केला लिए जा सकते हैं. सामान्य नमक, गेहूं, चावल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है.

रात को जागरण भी सावन शिवरात्रि की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. रात में भगवान शिव का ध्यान, मंत्र जाप और शिव आराधना करना शुभ माना गया है.

सावन शिवरात्रि 2026: चारों प्रहर की पूजा का समय

सावन शिवरात्रि की रात को चार प्रहर में बांटकर भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है. दी गई समय-सारणी के अनुसार पूजा के चार प्रहर इस प्रकार हैं:

पहला प्रहर: शाम 7:09 बजे से रात 9:56 बजे तक. इस दौरान दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है.

दूसरा प्रहर: रात 9:56 बजे से 12:44 बजे तक. इस प्रहर में दही से अभिषेक करने की परंपरा बताई गई है.

तीसरा प्रहर: रात 12:44 बजे से तड़के 3:31 बजे तक. इसी अवधि में निशिता काल आता है. विशेष निशिता मुहूर्त रात 12:05 बजे से 12:48 बजे तक बताया गया है. इस समय की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है और घी से अभिषेक किया जा सकता है.

चौथा प्रहर: तड़के 3:31 बजे से सुबह 6:19 बजे तक. इस प्रहर में शहद से अभिषेक करने की परंपरा बताई गई है.

चारों प्रहर में शिव पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. लेकिन, अगर किसी भक्त के लिए चारों प्रहर पूजा करना संभव न हो तो निशिता काल में मुख्य पूजा की जा सकती है.

सावन शिवरात्रि व्रत पारण 2026: कब खोलें व्रत?

सावन शिवरात्रि का व्रत 11 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. दिए गए मुहूर्त के अनुसार व्रत का पारण 12 अगस्त 2026, बुधवार को सुबह 5:49 बजे के बाद किया जाएगा.

व्रत खोलने से पहले स्नान करके भगवान शिव की सामान्य पूजा करें. इसके बाद अपनी पारंपरिक सात्विक भोजन व्यवस्था के अनुसार व्रत का पारण किया जा सकता है. साबूदाना, कुट्टू के आटे से बने व्यंजन या घर की परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन लिया जा सकता है.

सावन शिवरात्रि 2026 पर क्यों खास है रात की पूजा?

सावन शिवरात्रि की सबसे खास बात यही है कि इसमें दिन के साथ-साथ रात्रि पूजा को भी विशेष स्थान दिया गया है. चारों प्रहर में शिव आराधना भक्त को लंबे समय तक भगवान के ध्यान में रहने का अवसर देती है. यही वजह है कि इस दिन मंदिरों में रातभर शिव भजन, मंत्र जाप और अभिषेक का वातावरण देखने को मिलता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन शिवरात्रि पर सच्ची श्रद्धा और सात्विक भाव से भगवान शिव की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण है. पूजा में सामग्री से ज्यादा भाव और श्रद्धा को महत्व दिया जाता है.

FAQs

Q1. सावन शिवरात्रि पर घर में शिवलिंग की पूजा कैसे करें?

शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराकर गंगाजल, दूध आदि से अभिषेक करें. इसके बाद बेलपत्र, फूल, धतूरा और चंदन अर्पित करके शिव मंत्र का जाप करें.

Q2. क्या सावन शिवरात्रि पर घर में शिवलिंग रखना जरूरी है?

नहीं, घर में शिवलिंग होना अनिवार्य नहीं है. भक्त भगवान शिव की तस्वीर या मंदिर में शिवलिंग के सामने भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं.

Q3. सावन शिवरात्रि पर कौन सा शिव मंत्र पढ़ना शुभ माना जाता है?

भगवान शिव की आराधना के लिए “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप सबसे प्रचलित मंत्रों में से एक है. श्रद्धा के साथ इसका जाप किया जा सकता है.

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