Aaj Ka Makar Rashifal 29 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के पंचम (5th) भाव में होने और आपकी राशि के लिए मालव्य योग बनने से कलात्मक व रचनात्मक क्षेत्रों में असाधारण सफलता मिलेगी तथा बौद्धिक क्षमता से लाभ होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ)

तिथि: रात्रि 10:11 तक कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, तत्पश्चात पंचमी तिथि रहेगी

नक्षत्र: सुबह 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, परिध योग तथा मकर राशि के लिए मालव्य योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 तक वृषभ राशि (पंचम भाव) में, इसके बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

दोपहर बाद बड़े ऑर्डर्स से मोटा मुनाफा: शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद दोपहर उपरांत आपको कुछ बड़े और लाभदायक व्यावसायिक ऑर्डर्स मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास और बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी होगी.

व्यापारिक यात्राएं रहेंगी अत्यंत फलदायी: बिजनेस से संबंधित की जाने वाली यात्राएं आज आपके लिए पूरी तरह सफल और आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होंगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर उम्दा प्रदर्शन का उदाहरण: नौकरीपेशा लोग अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दूसरों के सामने एक मिसाल कायम करेंगे. दिल लगाकर काम करने से आपका करियर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा.

स्थिर व संतोषजनक स्थिति: नौकरी में आपका दिन सामान्य किंतु संतोषप्रद रहेगा; आपके काम को आंतरिक संतुष्टि और अधिकारियों का भरोसा प्राप्त होगा.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

करवा चौथ पर जीवनसाथी को उपहार व वैवाहिक प्रेम: करवा चौथ के शुभ अवसर पर आपका दिया गया कोई विशेष उपहार जीवनसाथी के मन में आपके प्रति प्रेम और आदर को दोगुना कर देगा. परिवार में संतान के विवाह हेतु कोई बेहतरीन प्रस्ताव आ सकता है, जिससे घर में उत्सव का माहौल बनेगा.

खिलाड़ियों को मांसपेशियों के दर्द से राहत: खेल और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को लंबे समय से चल रहे मस्कुलर पेन (मांसपेशियों के खिंचाव) से काफी राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य उत्तम: मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक ऊर्जा का स्तर दिनभर ऊंचा बना रहेगा.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ की शाम माता करवा और भगवान शिव-पार्वती की विधिवत आराधना करें. चंद्रमा के उदय होने पर कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें. अपनी जीवनसंगिनी को लाल वस्त्र या कोई प्रिय वस्तु भेंट करें, इससे दांपत्य जीवन में आजीवन मधुरता बनी रहेगी.

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