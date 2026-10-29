Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 29 October 2026: 5वें भाव में चंद्रमा और मालव्य योग, करवा चौथ पर दांपत्य में बढ़ेगा प्यार

Aaj Ka Makar Rashifal 29 October 2026: 5वें भाव में चंद्रमा और मालव्य योग, करवा चौथ पर दांपत्य में बढ़ेगा प्यार

Aaj Ka Makar Rashifal 29 October 2026: व्यापारिक यात्राओं में जबरदस्त मुनाफा और संतान के रिश्ते की खुशी. जानिए करियर ग्रोथ, पार्टनर गिफ्ट आइडिया और शुभ अंक.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Oct 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 29 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के पंचम (5th) भाव में होने और आपकी राशि के लिए मालव्य योग बनने से कलात्मक व रचनात्मक क्षेत्रों में असाधारण सफलता मिलेगी तथा बौद्धिक क्षमता से लाभ होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ)

तिथि: रात्रि 10:11 तक कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, तत्पश्चात पंचमी तिथि रहेगी

नक्षत्र: सुबह 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, परिध योग तथा मकर राशि के लिए मालव्य योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 तक वृषभ राशि (पंचम भाव) में, इसके बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

दोपहर बाद बड़े ऑर्डर्स से मोटा मुनाफा: शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद दोपहर उपरांत आपको कुछ बड़े और लाभदायक व्यावसायिक ऑर्डर्स मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास और बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी होगी.

व्यापारिक यात्राएं रहेंगी अत्यंत फलदायी: बिजनेस से संबंधित की जाने वाली यात्राएं आज आपके लिए पूरी तरह सफल और आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होंगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर उम्दा प्रदर्शन का उदाहरण: नौकरीपेशा लोग अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दूसरों के सामने एक मिसाल कायम करेंगे. दिल लगाकर काम करने से आपका करियर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा.

स्थिर व संतोषजनक स्थिति: नौकरी में आपका दिन सामान्य किंतु संतोषप्रद रहेगा; आपके काम को आंतरिक संतुष्टि और अधिकारियों का भरोसा प्राप्त होगा.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

करवा चौथ पर जीवनसाथी को उपहार व वैवाहिक प्रेम: करवा चौथ के शुभ अवसर पर आपका दिया गया कोई विशेष उपहार जीवनसाथी के मन में आपके प्रति प्रेम और आदर को दोगुना कर देगा. परिवार में संतान के विवाह हेतु कोई बेहतरीन प्रस्ताव आ सकता है, जिससे घर में उत्सव का माहौल बनेगा.

खिलाड़ियों को मांसपेशियों के दर्द से राहत: खेल और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को लंबे समय से चल रहे मस्कुलर पेन (मांसपेशियों के खिंचाव) से काफी राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य उत्तम: मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक ऊर्जा का स्तर दिनभर ऊंचा बना रहेगा.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ की शाम माता करवा और भगवान शिव-पार्वती की विधिवत आराधना करें. चंद्रमा के उदय होने पर कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें. अपनी जीवनसंगिनी को लाल वस्त्र या कोई प्रिय वस्तु भेंट करें, इससे दांपत्य जीवन में आजीवन मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 29 October 2026: 6वें भाव में चंद्रमा का गोचर, परिध योग से वर्कप्लेस पर मिलेगा बड़ा सम्मान
6वें भाव में चंद्रमा का गोचर, परिध योग से वर्कप्लेस पर मिलेगा बड़ा सम्मान
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 29 October 2026: 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर, करवा चौथ पर जीवनसाथी का मिलेगा पूरा संबल
7वें भाव में चंद्रमा का गोचर, करवा चौथ पर जीवनसाथी का मिलेगा पूरा संबल
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 29 October 2026: 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर, यात्रा टालें और बॉस के गुस्से से बचें वरना हो सकता है भारी नुकसान
8वें भाव में चंद्रमा का गोचर, यात्रा टालें और बॉस के गुस्से से बचें वरना हो सकता है भारी नुकसान
धर्म
Karwa Chauth 2026: दिल को छू लेने वाले ये 5 पावन संदेश, अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर जरूर लगाएं
दिल को छू लेने वाले ये 5 पावन संदेश, अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर जरूर लगाएं
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC Election Result LIVE: नागपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने ली बढ़त, यूपी की 10 तो बिहार की 7 सीटों के नतीजे घोषित
LIVE: नागपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने ली बढ़त, यूपी की 10 तो बिहार की 7 सीटों के नतीजे घोषित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी MLC रिजल्ट: अखिलेश का BJP पर तंज, 'लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे'
वाराणसी MLC रिजल्ट: अखिलेश का BJP पर तंज, 'लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे'
इंडिया
‘नेतृत्व शून्य, नीति शून्य और परिणाम भी’, MLC चुनाव में कांग्रेस के 'जीरो' पर फायर हुई बीजेपी
‘नेतृत्व शून्य, नीति शून्य और परिणाम भी’, MLC चुनाव में कांग्रेस के 'जीरो' पर फायर हुई बीजेपी
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
इंडिया
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
ट्रेंडिंग
Viral Video: बाजार की मिठाई खाने वालों देख लो...वीडियो देख आ जाएगी घिन्न
बाजार की मिठाई खाने वालों देख लो...वीडियो देख आ जाएगी घिन्न
ऑटो
What Is CC: क्या ज्यादा CC का मतलब है ज्यादा पावर, या कुछ और है स्पीड की गणित?
क्या ज्यादा CC का मतलब है ज्यादा पावर, या कुछ और है स्पीड की गणित?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget