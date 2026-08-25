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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मएक ही पूर्णिमा कहीं राखी, कहीं समुद्र पूजा और कहीं वेदों का उत्सव, 28 अगस्त को भारत के पांच रंग

एक ही पूर्णिमा कहीं राखी, कहीं समुद्र पूजा और कहीं वेदों का उत्सव, 28 अगस्त को भारत के पांच रंग

Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त को 5 खास पर्वों का संयोग बन रहा है. सावन पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा, श्रावणी उपाकर्म, संस्कृत दिवस और लक्ष्मी-नारायण के पूजन के लिए ये दिन खास है. क्या है इनका महत्व जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Aug 2026 12:14 PM (IST)
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28 अगस्त 2026 की श्रावण पूर्णिमा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाली है. इस दिन जहां देशभर में रक्षाबंधन पर भाई-बहन के प्रेम और रक्षा, वहीं भारत के अलग- अलग हिस्सों में नारली पूर्णिमा, लक्ष्मी-नारायण पूजा, श्रावणी उपाकर्म और संस्कृत दिवस भी मनाए जाएंगे.

एक ही पूर्णिमा पर कहीं समुद्र पूजा होगी, कहीं वेदों और ज्ञान की परंपरा का उत्सव और कहीं भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाएगा. 28 अगस्त को मनाए जाने वाले इन पर्वों का धार्मिक महत्व क्या है और किन क्षेत्रों में कौन-सी परंपरा निभाई जाती है आइए जानते हैं.

रक्षाबंधन

भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है. बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसके सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल की कामना करती है. इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक है. इस बार भद्रा मुक्त रक्षाबंधन मनाया जाएगा. 

नारली पूर्णिमा

महाराष्ट्र, गोवा और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है. खासकर भारत के महाराष्ट्र एवं कोंकणी क्षेत्र के अलावा गोवा, गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों के लिए ये दिन बहुत खास हैं. मछुआरा समुदाय इस दिन समुद्र की पूजा करता है और समुद्र को नारियल अर्पित करता है. इसे समुद्र के प्रति आभार प्रकट करते हैं. 

श्रावणी उपाकर्म

श्रावण पूर्णिमा का संबंध उपाकर्म से भी है. वैदिक परंपरा में इस दिन विशेष रूप से ब्राह्मण वेदाध्ययन के नए चक्र की शुरुआत, ऋषि तर्पण और यज्ञोपवीत बदलने जैसे संस्कार करते हैं. दक्षिण भारत में इसे अवणी अवित्तम के नाम से जाना जाता है. ये पूर्णिमा केवल पारिवारिक पर्व नहीं, बल्कि वेद, ऋषि और ज्ञान परंपरा से भी जुड़ी है.

संस्कृत दिवस

श्रावण पूर्णिमा को भारत में संस्कृत दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है. श्रावण पूर्णिमा का संबंध वेदाध्ययन और गुरु-शिष्य परंपरा से रहा है। इसी वजह से इस दिन को संस्कृत और वैदिक ज्ञान के उत्सव के रूप में महत्व मिला है.

भगवान विष्णु और लक्ष्मी की उपासना

सावन पूर्णिमा पर घर-घर में लक्ष्मीनायारण की पूजा का विधान है. इस दिन सत्यनारायण कथा करना चाहिए साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें. स्नान, दान, जप और पूजा के लिए ये दिन विशेष है. 

FAQ

  1. 28 अगस्त 2026 को कौन-कौन से पर्व मनाए जाएंगे?
    28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के साथ नारली पूर्णिमा, श्रावणी उपाकर्म, संस्कृत दिवस और लक्ष्मी-नारायण पूजा जैसे पर्व एवं धार्मिक परंपराएं निभाई जाएंगी.
  2. नारली पूर्णिमा किन राज्यों में मनाई जाती है?
    नारली पूर्णिमा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में मनाई जाती है. समुद्र तटीय इलाकों में मछुआरा समुदाय समुद्र की पूजा कर नारियल अर्पित करता है.
  3. श्रावणी उपाकर्म क्या है?
    श्रावणी उपाकर्म वैदिक परंपरा से जुड़ा संस्कार है. इस दिन वेदाध्ययन के नए चक्र की शुरुआत, ऋषि तर्पण और यज्ञोपवीत परिवर्तन जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं. दक्षिण भारत में इसे अवणी अवित्तम भी कहा जाता है.
  4. संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है?
    श्रावण पूर्णिमा का संबंध प्राचीन समय से वेदाध्ययन और गुरु-शिष्य परंपरा से रहा है. इसी कारण इस दिन संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए संस्कृत दिवस मनाया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Aug 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Sawan Purnima 2026 Raksha Bandhan 2026 Shravani Upakarma Sanskrit Diwas 2026 Narali Purnima 2026
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