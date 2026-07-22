INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJagannath Rath Yatra 2026: नीलाद्रि बीजे क्या है ? इसके बिना नहीं होताा जगन्नाथ रथ का समापन, मां लक्ष्मी से है गहरा नाता

Jagannath Rath Yatra 2026: नीलाद्रि बीजे क्या है ? इसके बिना नहीं होताा जगन्नाथ रथ का समापन, मां लक्ष्मी से है गहरा नाता

Jagannath Rath Yatra 2026: जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समापन नीलाद्रि बीजे की परंपरा निभाने के बाद होता है. नीलाद्रि बीजे का माता लक्ष्मी और श्रीमंदिर में रसगुल्ला भोग से क्या है संबंध.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 22 Jul 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

Jagannath Rath Yatra, Niladri Bije: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी. इसका समापन 27 जुलाई को नीलाद्रि बीजे परंपरा निभाकर किया जाएगा. यह भव्य धार्मिक उत्सव पूरे 9 दिनों तक चलता है। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा अपने-अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं. गुंडिचा मंदिर में नौ दिन प्रवास करने के बाद तीनों देव विग्रह बहुदा यात्रा कर पुनः श्रीमंदिर लौटते हैं

यात्रा से लौटने के बाद भगवान जगन्नाथ सीधे सिंहासन पर विराजमान नहीं होते. इससे पहले नीलाद्रि बीजे की परंपरा निभाई जाती है. जो रथ यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है. इस दिन भगवान जगन्नाथ के श्रीमंदिर में दोबारा प्रवेश की विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं. जानते हैं नीलाद्री बीजे क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और माता लक्ष्मी से इसका क्या संबंध माना जाता है.

नीलाद्रि बीजे क्या है ?

नीलाद्रि महोदय' जगन्नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है. इसमें श्रीमंदिर से जुड़ी जानकारी और वार्षिक नीतियों के बारे में बताया गया है. इसके अनुसार नीलाद्रि बीजे अर्थात नील पर्वत जिस पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है. वहीं बीजे को ओड़िया भाषा में प्रवेश करना या विराजमान होना माना गया है.

जब जगन्नाथ जी यात्रा पूरी कर पुन: श्रीमंदिर में पहुंचते हैं तो मूर्तियों को गर्भगृह में विराजमान करने से पहले एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, इसे नीलाद्रि बीजे कहा जाता है.

नीलाद्रि बीजे का माता लक्ष्मी से संबंध

जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ श्रीमंदिर लौटते हैं तो माता लक्ष्मी उनसे नाराज रहती हैं, क्योंकि वे उन्हें साथ लेकर नहीं गए थे. कहा जाता है कि माता लक्ष्मी पहले मंदिर का द्वार बंद कर देती हैं. इसके बाद भगवान जगन्नाथ पत्नी को मनाने के लिए उन्हें छेना और चाशनी से बनी मीठी और मुलायम रसगुल्ला भेंट करते हैं. भावुक नोकझोंक और मिलन की रस्म को नीलाद्रि बीजे (Niladri Bije) कहते हैं.

नीलाद्री बीजे की सबसे प्रसिद्ध परंपरा रसगुल्ला भोग है. भगवान के इस प्रेमपूर्ण आग्रह के बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और मंदिर के द्वार खोल देती हैं. इसके बाद भगवान श्रीमंदिर में प्रवेश करते हैं और सिंहासन पर विराजमान होते हैं. इसी की स्मृति में आज भी नीलाद्रि बीजे के दिन भगवान जगन्नाथ को रसगुल्ला अर्पित करने की परंपरा निभाई जाती है. नीलाद्री बीजे के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन होता है.

Jagannath Rath Yatra 2026: जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य, क्यों इस पर पैर नहीं रखते लोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Lakshmi Ji Jagannath Rath Yatra 2026 Niladri Bije
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Jagannath Rath Yatra 2026: नीलाद्रि बीजे क्या है ? इसके बिना नहीं होताा जगन्नाथ रथ का समापन, मां लक्ष्मी से है गहरा नाता
नीलाद्रि बीजे क्या है ? इसके बिना नहीं होताा जगन्नाथ रथ का समापन, मां लक्ष्मी से है गहरा नाता
धर्म
Grahan 2026: अगस्त में 15 दिन के अंदर दो ग्रहण, क्या है इसका ज्योतिष महत्व और मिल रहे हैं ये संकेत
अगस्त में 15 दिन के अंदर दो ग्रहण, क्या है इसका ज्योतिष महत्व और मिल रहे हैं ये संकेत
धर्म
Aaj Ka Panchang 22 July 2026: आज भड़ली नवमी, मांगलिक कार्य का आखिरी शुुभ मुहूर्त देखें, राशिफल और पूरा पंचांग
आज भड़ली नवमी, मांगलिक कार्य का आखिरी शुुभ मुहूर्त देखें, राशिफल और पूरा पंचांग
धर्म
समुद्र मंथन, हलाहल विष और 'नीलकंठ' का रहस्य; जानिए सावन में क्यों किया जाता है शिव जी का जलाभिषेक
क्या सच में सावन के महीने में ही हुआ था समुद्र मंथन? जानिए शिव पुराण के अनुसार इसका असली रहस्य
Advertisement

वीडियोज

कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: इन 18 राज्यों में होगी भयंकर बारिश, IMD की चेतावनी, दिल्ली-यूपी और बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम?
इन 18 राज्यों में होगी भयंकर बारिश, IMD की चेतावनी, दिल्ली-यूपी और बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान, लाठीचार्ज से नाराज
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
‘जिम्बाब्वे हमें कड़ी टक्कर देगा’… सीरीज से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, इंग्लैंड-आयरलैंड में हार की भी बताई वजह
‘जिम्बाब्वे हमें कड़ी टक्कर देगा’… सीरीज से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, इंग्लैंड-आयरलैंड में हार की भी बताई वजह
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Collection Day 12: दूसरे मंगलवार फिर 'धमाल 4' ने बढ़ाई रफ्तार, छापे करोड़ों, जानें- 12 दिनों में कितना वसूल लिया बजट?
दूसरे मंगलवार फिर 'धमाल 4' ने बढ़ाई रफ्तार, छापे करोड़ों, जानें- 12 दिनों में कितना वसूला बजट?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, अगले 7 दिनों तक नहीं बदलेगा तापमान, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, अगले 7 दिनों तक नहीं बदलेगा तापमान, येलो अलर्ट जारी
ट्रेंडिंग
'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल
'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
चीन में इतने सस्ते क्यों बिकते हैं स्मार्टफोन? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
चीन में इतने सस्ते क्यों बिकते हैं स्मार्टफोन? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
शिक्षा
बिहार के नए सरकारी डिग्री कॉलेजों का रियलिटी चेक, कई जगह न शिक्षक, न लाइब्रेरी और न स्थायी भवन
बिहार के नए सरकारी डिग्री कॉलेजों का रियलिटी चेक, कई जगह न शिक्षक, न लाइब्रेरी और न स्थायी भवन
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget