Aaj Ka Panchang 22 July 2026: आज भड़ली नवमी, मांगलिक कार्य का आखिरी शुुभ मुहूर्त देखें, राशिफल और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 22 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि और बुधवार है आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 21 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष कीनवमी तिथि और बुधवार है. आज चातुर्मास से शुरू होने से पहले का आखिरी शुभ मुहूर्त यानी भड़ली नवमी है. भड़ल्या नवमी पर विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं. ये अबूझ मुहूर्त है.
आज का त्योहार - भड़ली नवमी के दिन नया वाहन खरीदना, दुकान या कार्यालय का उद्घाटन, निवेश या किसी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत शुभ मानी जाती है.
22 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 July 2026)
- तिथि - नवमी (22 जुलाई 2026, सुबह 5.16- पूर्ण रात्रि )
- वार- बुधवार
- नक्षत्र- स्वाती
- योग- साध्य, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- दोपहर 1.31
- चंद्रोस्त- सुबह 12.09, 23 जुलाई
- चंद्र राशि- तुला
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.37 - सुबह 9.02
- शाम का चौघड़िया - रात 8.36 - रात 11.10
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
- यमगण्ड काल- सुबह 7.19 - सुबह 9.02
- आडल योग - रात 11.03 - सुबह 5.37, 23 जुलाई
- गुलिक काल - सुबह 10.45 - दोपहर 12.27
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 July 2026)
- सूर्य- कर्क
- चंद्रमा - तुला
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
22 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
हरा
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