मेष राशि (Aries) – साझेदारी में नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी.

वृषभ राशि (Taurus) – व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग हैं, सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकती है. घर में खुशियों का माहौल रहेगा और नई सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है.

मिथुन राशि (Gemini) – करियर में नए अवसर मिलेंगे और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.

कर्क राशि (Cancer) – नौकरी में तरक्की और आय बढ़ने के योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.

सिंह राशि (Leo) – करियर और व्यापार में सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आय में वृद्धि होगी. पुराने मित्र से मुलाकात और सामाजिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा.

कन्या राशि (Virgo) – व्यापार में बड़ी डील से धन लाभ होने के योग हैं और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन अधिक काम से थकान रहेगी.

तुला राशि (Libra) – मेहनत का पूरा फल मिलेगा, ऑफिस में सराहना और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में लाभ होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio) – करियर में सफलता मिलेगी और महत्वपूर्ण मामलों में जीत के योग हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर का भोजन न करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि (Sagittarius) – कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलेगा, विद्यार्थी नई रणनीति से लाभ पाएंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

मकर राशि (Capricorn) – कारोबार में सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ देंगे और संपत्ति संबंधी मामलों में सतर्क रहें. खानपान का ध्यान रखें और परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

कुंभ राशि (Aquarius) – व्यापार में अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

मीन राशि (Pisces) – व्यापार में लाभ और अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, करियर में भी सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आज का उपाय

इस दिन अन्न, वस्त्र, छाता, जल से भरा घड़ा, गुड़, तिल और दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है. अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें.