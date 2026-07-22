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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 22 July 2026: आज भड़ली नवमी, मांगलिक कार्य का आखिरी शुुभ मुहूर्त देखें, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 22 July 2026: आज भड़ली नवमी, मांगलिक कार्य का आखिरी शुुभ मुहूर्त देखें, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 22 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि और बुधवार है आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 22 Jul 2026 05:09 AM (IST)
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Hindi Panchang, 21 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष कीनवमी तिथि और बुधवार है. आज चातुर्मास से शुरू होने से पहले का आखिरी शुभ मुहूर्त यानी भड़ली नवमी है. भड़ल्या नवमी पर विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं. ये अबूझ मुहूर्त है. 

आज का त्योहार - भड़ली नवमी के दिन नया वाहन खरीदना, दुकान या कार्यालय का उद्घाटन, निवेश या किसी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत शुभ मानी जाती है.

22 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 July 2026)

  • तिथि - नवमी (22 जुलाई 2026, सुबह 5.16- पूर्ण रात्रि )
  • वार- बुधवार
  • नक्षत्र- स्वाती
  • योग- साध्य, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 1.31
  • चंद्रोस्त- सुबह 12.09, 23 जुलाई
  • चंद्र राशि- तुला

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.37 - सुबह 9.02
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.36 - रात 11.10

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
  • यमगण्ड काल- सुबह 7.19 - सुबह 9.02
  • आडल योग - रात 11.03 - सुबह 5.37, 23 जुलाई
  • गुलिक काल - सुबह 10.45 - दोपहर 12.27

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - तुला
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

22 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries) – साझेदारी में नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी.

वृषभ राशि (Taurus) – व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग हैं, सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकती है. घर में खुशियों का माहौल रहेगा और नई सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है.

मिथुन राशि (Gemini) – करियर में नए अवसर मिलेंगे और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.

कर्क राशि (Cancer) – नौकरी में तरक्की और आय बढ़ने के योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.

सिंह राशि (Leo) – करियर और व्यापार में सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आय में वृद्धि होगी. पुराने मित्र से मुलाकात और सामाजिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा.

कन्या राशि (Virgo) – व्यापार में बड़ी डील से धन लाभ होने के योग हैं और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन अधिक काम से थकान रहेगी.

तुला राशि (Libra) – मेहनत का पूरा फल मिलेगा, ऑफिस में सराहना और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में लाभ होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio) – करियर में सफलता मिलेगी और महत्वपूर्ण मामलों में जीत के योग हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर का भोजन न करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि (Sagittarius) – कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलेगा, विद्यार्थी नई रणनीति से लाभ पाएंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

मकर राशि (Capricorn) – कारोबार में सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ देंगे और संपत्ति संबंधी मामलों में सतर्क रहें. खानपान का ध्यान रखें और परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

कुंभ राशि (Aquarius) – व्यापार में अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

मीन राशि (Pisces) – व्यापार में लाभ और अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, करियर में भी सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आज का उपाय

इस दिन अन्न, वस्त्र, छाता, जल से भरा घड़ा, गुड़, तिल और दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है. अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 22 Jul 2026 05:09 AM (IST)
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